VinFast lọt top hãng xe điện bán chạy nhất Ấn Độ

Bảng doanh số xe điện Ấn Độ quý I ghi nhận bước tiến bất ngờ của VinFast khi lọt top 4 thương hiệu dẫn đầu. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang khá loay hoay tìm "khe cửa hẹp" tại thị trường này.

Theo thống kê mới nhất từ team-BHP, doanh số các hãng xe điện tại Ấn Độ trong quý I ghi nhận nhiều thay đổi thú vị.

Thương hiệu Việt lọt top 4

Điểm nổi bật nhất của bảng tổng doanh số là sự xuất hiện của VinFast - thương hiệu xe điện nội địa Việt.

Dù chỉ vừa ra mắt tại thị trường này không lâu, VinFast đã lọt top 4 thương hiệu bán xe điện tốt nhất tại Ấn Độ trong quý đầu năm 2026. Hãng xe Việt bán được 1.584 chiếc trong quý I, cũng là thương hiệu ngoại quốc bán xe điện tốt nhất tại thị trường Ấn chỉ sau JSW liên doanh MG.

VinFast lọt top 4 hãng xe điện bán chạy nhất Ấn Độ trong quý I. Ảnh: team-BHP.

Mức tăng trưởng của VinFast tính theo từng tháng cũng đạt mức tốt trong nhóm. Trong tháng 2, hãng bán được 419 chiếc, sau đó sớm tăng lên 719 chiếc vào tháng 3, tương đương mức nhảy 72% về lượng xe giao đến tay khách hàng.

Hiện, dải xe điện của VinFast tại Ấn Độ cũng dần đa dạng hơn với sự xuất hiện của VF 6, VF 7 và gần đây là MPV 7.

Hãng xe nội địa dẫn đầu

Tại Ấn Độ, các hãng xe điện dẫn đầu vẫn đang là những cái tên quen thuộc với người dùng nội địa như Tata hay Mahindra, Maruti.

Trong số này, Tata Motors là cái tên bán chạy nhất khi ghi nhận tổng 22.876 xe được bán ra trong quý I. Liên doanh JSW MG ghi nhận lượng xe 13.848 chiếc được bán ra trong quý đầu năm, tương đương mức tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Mahindra là một tập đoàn xe nội địa Ấn có các sản phẩm được thiết kế lại, hoặc xây dựng trên nền tảng những mẫu SUV Nhật Bản ăn khách từ Suzuki. Trong số này, nổi bật là chiếc Mahindra Thar, có thiết kế gần như không khác biệt so với Suzuki Jimny.

Tata Motors là hãng xe dẫn đầu với dải sản phẩm thuần điện. Ảnh: Tata Motors.

Trong quý I, thương hiệu này bán được 12.542 chiếc, tương đương mức tăng trưởng ấn tượng 267% so với cùng kỳ năm 2025.

Nơi hiếm hoi xe Hàn còn bán tốt, vắng bóng hãng Trung Quốc

Đáng nói, bảng tổng doanh số xe điện tại Ấn ghi nhận sự khác biệt rõ rệt với một số thị trường Đông Nam Á.

Bên cạnh sự bành trướng của các hãng nội địa, 2 thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai và Kia vẫn đang nắm giữ vị trí bán chạy thứ 6 và 7 ở nhóm xe điện. Hyundai bán được 1.182 chiếc trong quý đầu năm, trong khi doanh số của Kia là 1.094 xe.

Đáng nói, dù vẫn nằm ở nhóm bán chạy, sự suy giảm của các mẫu xe điện Hyundai là đáng báo động. So với quý I/2025, doanh số của Hyundai giảm đến 41%, do ảnh hưởng bởi nguồn cung và sự cạnh tranh từ các thương hiệu xe mới.

Theo góc nhìn từ người dùng Ấn Độ trên các diễn đàn, Hyundai cần nhanh chóng giới thiệu một dải sản phẩm thuần điện hoàn toàn mới để cạnh tranh tại thị trường này ở thời điểm hiện tại. Nếu không họ chắc chắn sẽ đánh mất nốt thị trường ăn khách hiếm hoi còn sót lại này.

Trong khi đó, ngoại trừ BYD, không một thương hiệu ôtô Trung Quốc nào lọt top bán chạy ở Ấn Độ trong phân khúc xe điện. Các hãng xe điện từ Trung Quốc có thể bán tốt ở một số thị trường tại Đông Nam Á hay châu Âu.

BYD là hãng xe Trung Quốc hiếm hoi ghi nhận doanh số tạm ổn tại Ấn Độ. Ảnh: BYD.

Thế nhưng câu chuyện tương tự không thể diễn ra tại Ấn - thị trường công nghiệp ôtô lớn thứ 3 toàn cầu.

Người Ấn Độ chấp nhận "trải thảm đỏ" cho Tesla, giảm thuế nhập khẩu xuống chỉ 15% với hãng xe quốc tế này nhưng lại không đồng ý đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất ôtô điện và pin trị giá một tỷ USD của BYD.

Vì vậy, Ấn Độ sẽ là một "khe cửa hẹp" đầy khó khăn mà các hãng xe Trung Quốc phải tìm cách vượt qua nếu muốn gia tăng doanh số của mình trong tương lai.