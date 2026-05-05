Xe xăng giá rẻ chật vật trước sức ép điện hóa

Cứ qua mỗi kỳ báo cáo, tình hình của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning ngày càng trở nên đáng báo động hơn.

Không tính đến các mẫu xe điện, nhóm xe xăng giá rẻ cỡ A gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning là những lựa chọn rẻ hàng đầu thị trường Việt Nam.

Dù sở hữu giá bán rẻ, những mẫu xe từng là ưu tiên hàng đầu của nhóm khách hàng mua xe lần đầu, mua xe chạy dịch vụ giờ đây đang phải chật vật tìm kiếm sự quan tâm và sức mua từ khách Việt.

"Đứt" nguồn cung, không còn thống kê doanh số

Từ khi VinFast Fadil rút lui, nhóm xe nhỏ cỡ A chỉ còn lại 3 cái tên gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning. Năm ngoái, nhóm này bán được tổng cộng 6.052 xe cho khách Việt, trong đó Hyundai Grand i10 đóng góp 3.358 xe, là cái tên bán chạy nhất.

Năm ngoái, Kia Morning chịu ảnh hưởng không nhỏ từ khoảng trống trước thời điểm ra mắt bản nâng cấp. Doanh số 299 xe không chỉ đưa Kia Morning trở thành xe cỡ A bán "ế" nhất năm 2025, mà còn đẩy mẫu xe này cận kề top 10 ôtô bán chậm nhất toàn thị trường.

Bản nâng cấp chưa đủ giúp Kia Morning cải thiện doanh số. Ảnh: Thaco.

Bước sang năm 2026, Kia Morning thậm chí không còn được thống kê doanh số cụ thể từng kỳ. Hãng xe Hàn Quốc đã gộp chung Kia Morning, Kia Soluto, Kia K3 và Kia K5 vào nhóm "Xe khác", báo cáo doanh số 536 xe sau 3 tháng.

Hyundai Grand i10 kết thúc quý đầu năm với 792 xe, vẫn là ôtô chạy xăng giá rẻ bán tốt nhất Việt Nam. Dẫu vậy, doanh số này đã giảm nhẹ so với lượng tiêu thụ 798 xe cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Wigo bán được 200 xe trong 3 tháng đầu năm, nhưng doanh số đang trên xu hướng giảm mạnh.

Lý giải cho điều này, tư vấn bán hàng từng xác nhận Toyota Wigo đang "đứt" nguồn cung về đại lý. Toyota Việt Nam (TMV) cũng đã gửi thư cho hệ thống đại lý, giải thích nguyên nhân xuất phát từ vấn đề liên quan đến thủ tục đăng kiểm xe, dẫn đến thời gian giao Toyota Wigo về đại lý kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Toyota Wigo đối diện nguy cơ trắng doanh số trong các kỳ báo cáo tiếp theo. Ảnh: TMV.

Dựa trên tiến độ hiện tại, TMV cho biết thời gian bàn giao Toyota Wigo về đại lý dự kiến sớm nhất từ cuối tháng 6, hoặc đầu tháng 7.

Như vậy, tình trạng sa sút doanh số của Toyota Wigo nhiều khả năng tiếp tục kéo dài, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

Sức ép từ xe điện

Sự chật vật của Toyota Wigo và Kia Morning ở thời điểm hiện tại có thể xem như đại diện cho loạt khó khăn mà xe xăng giá rẻ đang phải đối diện tại Việt Nam.

Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning từng được ưa chuộng nhờ giá bán rẻ, nhưng lợi thế này gần đây xem như đã hoàn toàn biến mất.

Làn sóng ôtô điện tại Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn xe điện đô thị với giá bán cạnh tranh hơn nhiều so với các mẫu xe xăng cỡ A gầm thấp.

Chẳng hạn, VinFast VF 3 hiện có giá 302-315 triệu đồng cho 2 phiên bản. Wuling Macaron đã có mặt tại đại lý ở Việt Nam với giá bán 269-329 triệu đồng, trong khi một cái tên có phần xa lạ khác là Bestune Xiaoma cũng chỉ có giá 199 triệu đồng.

VF 3 chỉ là một trong nhiều lựa chọn ôtô điện rẻ hơn xe xăng cỡ A. Ảnh: VinFast.

Việc bị "tước" mất lợi thế cạnh tranh gần như duy nhất có vẻ đang khiến xe xăng gầm thấp cỡ A gặp khó.

Thị phần teo tóp, vài cái tên còn bị cắt bớt phiên bản, vướng phải sự cố nguồn cung càng đẩy nhóm này đến gần hơn với cuộc khủng hoảng doanh số nghiêm trọng giai đoạn gần đây.

Để giải quyết tình hình, khuyến mại thường được xem là phương án hữu hiệu. Trong tháng 5, Hyundai Grand i10 nhận ưu đãi tối đa 51 triệu đồng từ Hyundai Thành Công, còn Kia Morning nhận khuyến mại trị giá 3 triệu đồng.

Riêng Toyota Wigo, việc nguồn cung về đại lý bị đình trệ đang khiến khách hàng không thể mua xe. Đại lý tạm thời ngừng nhận cọc, khách hàng đã cọc trước cũng chưa biết chính xác thời điểm được bàn giao.

Nhìn chung, nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam đang phải đối diện sức ép khá lớn. Bên cạnh ảnh hưởng từ làn sóng xe điện giá rẻ, những yếu tố khách quan khác cũng đang gây ra hệ quả không nhỏ về doanh số cho những Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning.