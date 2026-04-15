Xe giá rẻ của Toyota trước nguy cơ 'trắng doanh số'

Toyota Wigo - mẫu xe giá rẻ của Toyota - có thể phải trải qua giai đoạn trắng doanh số trong vài tháng tới do nguồn cung về đại lý bị gián đoạn.

Tại Việt Nam, phân khúc xe xăng cỡ A giá rẻ không còn nhiều mẫu xe tham gia. Wigo - mẫu xe giá rẻ của Toyota - là đại diện Nhật Bản duy nhất, cạnh tranh cùng 2 mẫu xe Hàn gồm Hyundai Grand i10 và Kia Morning.

Doanh số rơi tự do

Toyota Wigo từng được hãng âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam vào khoảng nửa cuối năm 2022. Mẫu hatchback cỡ A sau đó quay trở lại vào tháng 6/2023 với diện mạo mới kèm những nâng cấp đáng chú ý.

Màn lột xác của Toyota Wigo 2023 từng mang theo kỳ vọng sẽ giúp mẫu hatchback nhập khẩu Indonesia đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe cỡ A giá rẻ - nơi Hyundai Grand i10 vẫn đang bán tốt sau màn rút lui của VinFast Fadil.

Toyota Wigo quay trở lại vào năm 2023 với những nâng cấp về ngoại hình và trang bị. Ảnh: Bối Hạ.

Tuy nhiên, Toyota Wigo cho thấy mẫu xe này chưa đủ tiềm lực để tạo ra sức hút đủ lớn tại thị trường Việt Nam.

Kết thúc năm 2023, Toyota Wigo bán được 1.748 xe. Bước sang năm 2024, doanh số mẫu xe giá rẻ của Toyota tăng lên thành 2.659 xe, sau đó giảm về 2.395 xe trong năm 2025.

Đến giai đoạn đầu năm 2026, Toyota Wigo bất ngờ sa sút đáng kể. Dữ liệu bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cung cấp cho thấy doanh số Toyota Wigo đã rơi tự do trong quý đầu năm, từ 163 xe ở tháng mở màn giảm về còn 35 xe, trước khi chỉ đạt 2 xe hồi tháng 3.

Doanh số Toyota Wigo rơi tự do trong quý I Diễn biến doanh số Toyota Wigo trong 3 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

xe 163 35 2

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 vẫn bán tốt với 7.944 xe trong năm 2023, 5.831 xe trong năm 2024 và 3.358 xe trong năm 2025.

Ở giai đoạn 3 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 cũng bán được 792 xe cho khách Việt. Doanh số Kia Morning không còn được chia sẻ cụ thể từ đầu năm 2026.

Có nguy cơ "trắng doanh số"

Dù trông có vẻ Toyota Wigo đang ở vị thế không mấy an toàn trên thị trường xe Việt, cú rơi tự do về doanh số của mẫu hatchback cỡ A thương hiệu Toyota thực chất lại xuất phát trực tiếp từ một vấn đề khác.

Theo một thông tin mà Tri Thức - Znews tiếp cận được, Toyota Việt Nam (TMV) đã gửi thư cho các đại lý để xin lỗi về việc chậm giao xe Wigo.

Trong thư, TMV bày tỏ sự xin lỗi chân thành với hệ thống đại lý về việc chậm trễ kéo dài trong công tác giao xe Wigo, vốn được lên kế hoạch giao trong giai đoạn tháng 2-5/2026.

TMV cho biết nguyên nhân xuất phát từ vấn đề liên quan đến thủ tục đăng kiểm xe, dẫn đến thời gian giao xe về đại lý kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Dựa trên tiến độ hiện tại, TMV cho biết thời gian bàn giao Toyota Wigo về đại lý dự kiến sớm nhất từ cuối tháng 6, hoặc đầu tháng 7.

Toyota Wigo đối diện nguy cơ "trắng doanh số" trong các tháng tiếp theo. Ảnh: Bối Hạ.

Như vậy, mẫu hatchback cỡ A của Toyota đang đối diện nguy cơ "trắng doanh số" trong các kỳ báo cáo tiếp theo của VAMA.

Nếu kế hoạch bàn giao xe Wigo về đại lý diễn ra đúng như dự định ban đầu, khách Việt chỉ có thể bắt đầu nhận xe Wigo từ khoảng cuối tháng 6, khiến các kỳ báo cáo tháng 4-5/2026 nhiều khả năng sẽ không ghi nhận doanh số.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở TP.HCM cho biết việc trì hoãn quá trình giao xe Wigo thực ra không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động kinh doanh.

"Wigo không phải là mẫu xe quá đắt hàng, do đó việc hoãn giao xe về đại lý nhìn chung không gây ra quá nhiều bất tiện cho đội ngũ bán hàng", người này chia sẻ.

Toyota Wigo đang là xe rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Hiện, Toyota Wigo chỉ còn duy nhất bản G trên thị trường Việt Nam, giá bán ở mức 405 triệu đồng. Sự khan hiếm về số lượng phiên bản được cho là một phần nguyên nhấn khiến mẫu xe giá rẻ của Toyota không có tính cạnh tranh cao.

Phiên bản số sàn của xe, từng được bán với giá 360 triệu đồng, đã bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm Toyota tại Việt Nam từ khoảng đầu năm 2025.