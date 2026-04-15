Sếp Nissan vẫn tin vào sedan giá rẻ

Nissan thừa nhận gặp khó trong việc mang Versa trở lại Mỹ do chính sách thuế quan, tuy nhiên tin rằng thị trường vẫn dành nhiều sự quan tâm cho sedan giá rẻ.

Theo Motor1, việc Nissan Versa bị khai tử tại Mỹ đã khiến thị trường ôtô xứ cờ hoa không còn bất kỳ lựa chọn xe mới nào có giá dưới 20.000 USD .

Hãng xe Nhật Bản vẫn sở hữu những dòng xe dễ tiếp cận trong danh mục như Kicks ( 24.275 USD ) và Sentra ( 23.845 USD ), nhưng phân khúc xe dưới 20.000 USD về cơ bản đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Motor1, CEO Ivan Espinosa của Nissan cho biết bản thân tin rằng nhu cầu thị trường vẫn có dành cho những mẫu xe giá rẻ như Versa.

Theo nhận định của lãnh đạo Nissan, Versa có lẽ vẫn còn hiện diện tại Mỹ nếu không có những chính sách thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành.

Nissan đã bắt đầu sản xuất Versa đời 2027 vào đầu năm nay tại nhà máy Aguascalientes A1 ở Mexico. Tuy nhiên, mẫu sedan giá rẻ này không dành cho thị trường Mỹ, chủ yếu ảnh hưởng bởi mức thuế quan 25% áp vào ôtô và phụ tùng nhập khẩu từ Mexico.

Nissan Versa 2027 dự kiến ra mắt tại thị trường Mỹ Latin vào cuối năm nay, với giá khởi điểm 375.900 peso, tương đương xấp xỉ 21.000 USD .

Trước đây, Nissan từng chấm dứt sản xuất với dòng sedan cỡ lớn Maxima, dự kiến loại bỏ dần dòng sedan hạng trung Altima vào khoảng năm 2027. Versa là sedan hiếm hoi còn lại của Nissan, nhưng CEO Ivan Espinosa vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào chỗ đứng của sedan trong danh mục sản phẩm.

“Tôi nghĩ sedan vẫn có chỗ. Sentra là sản phẩm tốt, đã được nâng cấp lên phân khúc cao hơn, lấp vào khoảng trống mà Altima để lại. Chúng tôi đang theo dõi thị trường và có lẽ một mẫu xe nằm dưới hoặc có giá tương đương Kicks sẽ hợp lý. Tuy nhiên, chính sách thuế quan hiện tại khiến cho chiến lược này nhìn chung khá khó khăn”, ông Ivan Espinosa chia sẻ.

Chuyên trang Motor1 nhận định những chia sẻ của CEO Ivan Espinosa cho thấy Nissan vẫn xem trọng tiềm năng của sedan giá rẻ tại Mỹ, đặc biệt ở phân khúc thấp nhất thị trường.

Tuy nhiên, thuế quan đánh vào ôtô sản xuất tại Mexico khiến cho nỗ lực đưa Versa trở lại thị trường ôtô xứ cờ hoa là nhiệm vụ tương đối bất khả thi.

Tại Việt Nam, Nissan Versa được biết đến với tên gọi Nissan Almera. Mẫu xe này được giới thiệu bản nâng cấp hồi năm 2024, hiện có giá 489-569 triệu đồng cho 3 phiên bản.