Nissan chuyển 1.400 chiếc SUV từ Trung Đông sang Mỹ

1.400 chiếc Nissan được chuyển đến Mỹ thay vì Trung Đông

Theo Nikkei, số xe này dự kiến sẽ được giao đến thị trường Mỹ vào tháng 4 và tháng 5/2026, trong bối cảnh xung đột tại Iran khiến hoạt động xuất khẩu của hãng sang Trung Đông gần như bị đình trệ. Việc eo biển Hormuz bị "đóng băng" đã làm gián đoạn tuyến vận chuyển quan trọng, buộc Nissan phải tìm hướng đi thay thế.

Động thái này cũng giúp Nissan giảm áp lực tồn kho đối với dòng SUV Nissan Patrol, mẫu xe bán rất chạy tại Trung Đông. Tại thị trường Bắc Mỹ, mẫu xe này được bán dưới tên Nissan Armada. Đây cũng là dòng xe mang lại biên lợi nhuận cao cho hãng.

Toàn bộ số xe nói trên được sản xuất bởi công ty con Nissan Shatai Kyushu tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Trong thời gian qua, Nissan vẫn duy trì sản xuất Patrol do nhu cầu mạnh trước đó, nhưng việc không thể xuất hàng đã khiến kho bãi trở nên quá tải. Hãng thậm chí phải cắt giảm sản lượng các dòng xe khác để giải phóng không gian lưu trữ.

Nhiều hãng xe Nhật Bản "điêu đứng" trước chiến sự Trung Đông

Tại Mỹ, Nissan Armada đang nhận được sự chú ý lớn khi được Cars.com vinh danh là "SUV tốt nhất năm 2026", qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Nissan tiêu thụ số xe chuyển hướng này. Hãng cũng cho biết sẽ cân nhắc kéo dài kế hoạch điều chỉnh phân phối này đến tháng 6 hoặc lâu hơn nếu tình hình chưa cải thiện.

Mặc dù chia sẻ cùng nền tảng và thiết kế, Nissan Patrol và Nissan Armada vẫn có một số khác biệt về trang bị, giao diện và đặc biệt là một số chi tiết đã được nhiệt đới hóa có thể không phù hợp với một số bang tại Mỹ.

Không chỉ riêng Nissan, các hãng xe Nhật Bản khác cũng đang điều chỉnh hoạt động trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Toyota đã quyết định cắt giảm khoảng 40.000 xe Land Cruiser dự kiến sản xuất cho thị trường này trong tháng 3 và 4/2026. Trong khi đó, Subaru đã tạm dừng xuất khẩu sang khu vực này, còn Mazda cũng ngừng sản xuất các mẫu xe dành riêng cho các nước Vùng Vịnh.

Diễn biến mới cho thấy chuỗi cung ứng ôtô toàn cầu đang chịu tác động ngày càng rõ rệt từ bất ổn địa chính trị, buộc các hãng xe phải linh hoạt điều chỉnh để giảm thiểu thiệt hại và duy trì hoạt động.