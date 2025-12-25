Khách Mỹ hết cơ hội mua ôtô giá rẻ

Phân khúc ôtô giá rẻ dưới 20.000 USD tại Mỹ vừa chính thức biến mất khi Nissan Versa bị khai tử.

Theo Carscoops, phân khúc ôtô giá rẻ dưới 20.000 USD vừa chính thức biến mất tại Mỹ ngay trước thềm Giáng sinh. Từ ngày 23/12, Nissan đã âm thầm chấm dứt dây chuyền sản xuất Versa 2025 cho thị trường Mỹ, loại bỏ mẫu xe cuối cùng có giá bán khởi điểm dưới 20.000 USD .

Hãng xe Nhật Bản cho biết quyết định này là một phần của sự thay đổi chiến lược sản phẩm rộng hơn, không phải một động thái đột ngột.

“Nissan vẫn cam kết cung cấp các mẫu xe sở hữu giá bán dễ tiếp cận với ngoại hình đẹp trong phân khúc sedan, chẳng hạn Sentra và Altima, bên cạnh SUV cỡ nhỏ Nissan Kicks”, phát ngôn viên của Nissan chia sẻ với Carscoops.

Các dấu hiệu khai tử Nissan Versa tại Mỹ đã xuất hiện từ vài năm trước. Loạt báo cáo từ năm 2023 chỉ ra cả Versa lẫn Altima đều đang gặp khó khăn, nhưng rốt cuộc Altima được giữ lại, còn Versa phải chia tay thị trường Mỹ.

Với việc Nissan Versa bị khai tử còn Mitsubishi Mirage cũng đã rút lui trước đó, phân khúc ôtô giá rẻ dưới 20.000 USD thực sự đã biến mất tại Mỹ. Mẫu xe rẻ nhất của Nissan hiện nay là Kicks Play (giá bán tại Mỹ từ 22.910 USD ), tuy nhiên mẫu xe này cũng có nguy cơ sớm bị cho khai tử.

Khách hàng Mỹ nếu quan tâm sedan thương hiệu Nissan sẽ cần chuyển hướng sang Sentra (khởi điểm 23.845 USD ), còn mẫu SUV Nissan Kicks thế hệ mới nhất có giá khởi điểm 23.925 USD tại thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Sau khi Nissan Versa rút lui, Hyundai Venue 2026 – khởi điểm 22.150 USD – trở thành lựa chọn ôtô mới có giá bán rẻ nhất thị trường Mỹ. Nếu chỉ tính riêng nhóm sedan, Kia K4 ở giá niêm yết 23.385 USD là mẫu xe dễ tiếp cận nhất.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Nissan Versa chỉ rời thị trường Mỹ, không bị khai tử trên phạm vi toàn cầu. Thế hệ tiếp theo của Versa đã ra mắt và dường như nhắm đến thị trường Mỹ Latin.

Tại Việt Nam, Nissan Versa được giới thiệu dưới tên gọi Nissan Almera. Xe có 3 phiên bản, giá bán lần lượt 489 triệu, 529 triệu và 569 triệu đồng.