Doanh số ôtô Thái Lan tháng 3/2026 tăng hơn 7% nhờ hiệu ứng từ BIMS 2026, với xe điện chiếm tỷ trọng áp đảo.

Thị trường ôtô Thái Lan ghi nhận đà phục hồi trong tháng 3/2026 với mức tăng trưởng 7,29% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hiệu ứng từ các đơn hàng lớn phát sinh tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.

Doanh số ôtô tháng 3/2026 tại Thái Lan khởi sắc

Theo ông Surapong Paisitpattanapong, cố vấn Chủ tịch kiêm người phát ngôn của Nhóm Công nghiệp Ôtô thuộc Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số bán xe trong tháng 3 đạt 59.865 xe.

Nhờ triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026, doanh số ôtô tại Thái Lan trong tháng 3/2026 tăng mạnh 7,29%. Đáng chú ý, xe thuần điện (BEV) chiếm hơn một nửa tổng lượng đặt mua.

Động lực tăng trưởng đến từ việc bàn giao xe sau Bangkok International Motor Show lần thứ 47 với hơn 130.000 đơn đặt hàng. Đáng chú ý, xe thuần điện (BEV) chiếm hơn một nửa tổng lượng đặt mua, cho thấy xu hướng điện hóa đang tăng tốc rõ rệt.

Trái ngược với xu hướng chung, phân khúc xe bán tải tiếp tục suy giảm khi doanh số giảm 6,36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các tổ chức tài chính siết chặt điều kiện cho vay trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nghĩa vụ trả góp.

Trái ngược với xu hướng chung, phân khúc xe bán tải tiếp tục suy giảm khi doanh số giảm 6,36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các tổ chức tài chính siết chặt điều kiện cho vay trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp.

Đại diện FTI đồng thời kêu gọi chính phủ mới sớm trình các chính sách và ngân sách năm 2027 lên Quốc hội nhằm thúc đẩy đầu tư, tạo niềm tin cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc đẩy nhanh triển khai các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và giúp kinh tế Thái Lan tăng trưởng theo kịp các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các ngành công nghiệp có chuỗi cung ứng lớn để nâng chỉ số sản xuất công nghiệp lên mức tăng trưởng 2 chữ số, đồng thời nâng tỷ lệ sử dụng công suất lên trên 70%, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư và việc làm.

Tình hình doanh số các dòng xe tại Thái Lan quý I/2026

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ôtô đạt 182.083 xe, tăng 18,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch chiếm 123.445 xe, tương đương 67,8% tổng thị trường và tăng mạnh 28,69%. Xét theo loại động cơ, xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) đạt 30.847 xe, chiếm 16,94% và giảm 17,54%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ôtô tại Thái Lan đạt 182.083 xe, tăng 18,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch chiếm 123.445 xe, tương đương 67,8% tổng thị trường và tăng mạnh 28,69%.

Xe thuần điện (BEV) bứt phá mạnh mẽ với 50.141 xe, chiếm 27,54% và tăng tới 120,57%. Các dòng xe plug-in hybrid (PHEV) đạt 1.955 xe, chiếm 1,07% nhưng giảm 20,53%, trong khi xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) đạt 272 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Xe hybrid (HEV) tiếp tục duy trì đà tăng với 40.230 xe, chiếm 22,09% và tăng 20,72%.

Xe bán tải đạt 38.493 xe, giảm 4,67%, dù riêng xe bán tải điện ghi nhận mức tăng mạnh lên 314 xe, tương đương 227,08%. Phân khúc xe tải 5 đến 10 tấn đạt 4.722 xe, tăng 31,57%, trong khi xe tải điện cùng loại bắt đầu xuất hiện với 20 xe bán ra, so với mức không có doanh số trong năm trước. Các loại xe khác đạt 2.950 xe, giảm 19,6%.

Sau quý I/2026 đầy thành công, các chuyên gia cho biết doanh số vào tháng 4/2026 có thể trầm lắng hơn, phù hợp với yếu tố mùa vụ khi nhu cầu thường suy giảm trong giai đoạn này.

Ông Suphakorn Rattanawaraha, Phó Tổng Giám đốc Toyota Motor Thailand, nhận định thị trường ôtô trong tháng 4/2026 có xu hướng chững lại so với tháng trước, phù hợp với yếu tố mùa vụ khi nhu cầu thường suy giảm trong giai đoạn này.