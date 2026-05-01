Khoảng trống mênh mông sau khi Porsche Macan chạy xăng dừng sản xuất

Dây chuyền sản xuất Porsche Macan chạy xăng dừng lại giữa năm nay, mẫu xe thay thế phải đến năm 2028 mới ra mắt, còn biến thể Macan Electric lại chưa thể có được doanh số tốt.

Theo Carscoops, Porsche sẽ sớm khai tử dòng Macan chạy xăng hiện tại, bất chấp việc vẫn còn rất nhiều khách hàng mong muốn sở hữu biến thể này của mẫu SUV hạng sang.

Đây là tình huống khá thách thức cho hãng xe thể thao Đức, bởi mẫu xe thay thế Macan thuần xăng phải đến năm 2028 mới ra mắt, khiến Porsche phải đối diện khoảng trống mênh mông dự kiến kéo dài trong 2 năm tiếp theo.

“Dây chuyền sản xuất Macan thuần xăng sẽ dừng lại vào giữa năm 2026. Trong những tháng cuối, Porsche sẽ sản xuất nhiều nhất có thể”, CFO Jochen Breckner tiết lộ. Vị này cũng lưu ý vấn đề nguồn cung phụ tùng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sản lượng giai đoạn cuối.

Theo Carscoops, tuyên bố này đồng nghĩa dây chuyền sản xuất Porsche Macan tại Leipzig (Đức) sẽ dừng hoạt động vào khoảng tháng 6 tới đây, nhưng doanh số Macan thuần xăng sẽ không lập tức về không.

Ông Jochen Breckner cho biết một số thị trường vẫn sẽ được bàn giao Macan thuần xăng cho đến năm 2027, nhưng lưu ý xu hướng sụt giảm doanh số sẽ bắt đầu diễn ra ngay khi dây chuyền sản xuất đóng lại. Khách hàng không thế cấu hình xe theo ý thích được cho là một trong những nguyên nhân quan trọng.

Porsche Macan Electric gần như chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà Macan thuần xăng để lại. Ảnh: Porsche.

Porsche từng kỳ vọng Macan thuần điện sẽ có thể tiếp quản khoảng trống mà biến thể thuần xăng để lại.

Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ ở giai đoạn đầu, nhưng nhu cầu dành cho Macan Electric bắt đầu hạ nhiệt gần đây. Chẳng hạn ở Mỹ, các khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho xe điện kết thúc năm ngoái đã khiến doanh số toàn thị trường ôtô điện nói chung và Porsche Macan Electric nói riêng chững lại.

Trong quý I/2026, Porsche bán được 8.079 xe Macan Electric cho khách hàng, nhưng đã có đến 10.130 xe Macan chạy xăng được bàn giao thành công. Diễn biến này càng trở nên đáng chú ý khi đặt vào bối cảnh thực tế tại châu Âu - nơi biến thể động cơ đốt trong của mẫu SUV hạng sang cỡ trung đã không còn được phân phối.

CFO Jochen Breckner thừa nhận đang có một số áp lực dành cho Macan Electric tại thị trường Mỹ. Vị này cho biết Porsche hiểu rõ cần phải sản xuất càng nhiều biến thể chạy xăng càng tốt để cung cấp cho khách hàng Bắc Mỹ, trước khi dây chuyền sản xuất Porsche Macan chấm dứt vào giữa năm nay.

Lãnh đạo Porsche cho biết nhu cầu với biến thể chạy xăng của Macan vẫn rất lớn tại Mỹ, khẳng định hãng sẽ gửi nhiều nhất có thể các mẫu Macan chạy xăng đến thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Porsche Macan ICE mới dựa trên Audi Q5 đã được cho thử nghiệm, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Ảnh: Carscoops.

Liên quan đến kế hoạch khai tử Macan xăng hiện tại, Porsche thừa nhận đã đánh giá sai thị trường. Một dòng Macan động cơ đốt trong mới, gồm bản thuần xăng và hybrid, được cho là đã vượt qua quá trình phê duyệt, sẽ phát triển trên nền tảng của Audi Q5 nhưng phải đến 2028 mới chính thức ra mắt.

Trong quý đầu năm, lượng xe mà Porsche bàn giao thành công đã giảm gần 15%, khiến doanh thu mảng kinh doanh ôtô giảm 5,6% kéo theo lợi nhuận hoạt động giảm 23,8%.

Porsche vẫn khẳng định ưu tiên giá trị hơn số lượng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, việc có ít lựa chọn Macan mà khách hàng thực sự muốn mua sẽ không giúp ích quá nhiều cho hoạt động kinh doanh của hãng xe thể thao Đức.