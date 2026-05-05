Sếp Xpeng: 'Trung Quốc sẽ có 5 hãng xe nghìn tỷ'

CEO Xpeng tin rằng ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc có 5 cái tên đủ sức đạt ngưỡng doanh thu hàng nghìn tỷ NDT trong tương lai.

Theo Car News China, ông He Xiaopeng - CEO hãng xe Xpeng của Trung Quốc - vừa chia sẻ nhận định cho rằng có 5 nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đủ khả năng đạt doanh thu thường niên hàng nghìn tỷ NDT (tương đương hơn 183 tỷ USD /năm) trong tương lai, từ đó thu về khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ NDT, tức gần 14 tỷ USD .

Thông qua chương trình của đài CCTV, ông He Xiaopeng cùng ông William Li - nhà đồng sáng lập kiêm CEO hãng xe Nio - đã thảo luận về các quan điểm với ngành công nghiệp xe điện, đồng thời chia sẻ tầm nhìn của từng hãng xe.

Xem xét trên phạm vi toàn cầu, ngành công nghiệp ôtô thế giới hiện chỉ có 5 cái tên đang đạt được mức doanh thu tương đương con số mà CEO Xpeng đề cập, bao gồm Toyota, Volkswagen, Kia-Hyundai, Stellantis cùng với General Motors.

Ông He Xiaopeng đã không gọi đích danh 5 nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trong bài thuyết trình của mình. Dù vậy, dựa trên dữ liệu kinh doanh của năm ngoái, chuyên trang Car News China chỉ ra BYD là cái tên đã đạt doanh thu cao nhất với gần 804 tỷ NDT, tương đương 111,2 tỷ USD .

Những cái tên còn lại trong top 5 nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có được doanh thu tốt nhất năm ngoái gồm SAIC với 646 tỷ NDT (khoảng 89,4 tỷ USD ), Geely với 345,2 tỷ NDT (khoảng 47,7 tỷ USD ), Chery với 300,2 tỷ NDT (khoảng 41,5 tỷ USD ) và Great Wall Motors với 222,8 tỷ NDT (khoảng 30,8 tỷ USD ).

CEO Xpeng cũng thừa nhận ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề gây ra do tình trạng cạnh tranh quá mức tại thị trường nội địa.

Vị này tin rằng giai đoạn phát triển lành mạnh của ngành xe Trung Quốc chỉ bắt đầu khi không còn hiện tượng 150 mẫu xe mới cùng lúc ra mắt tại triển lãm ôtô Bắc Kinh.

Trong viễn cảnh đó, ông He Xiaopeng tin rằng Xpeng, Nio và Li Auto là những cái tên có thể đạt lợi nhuận hàng năm vượt ngưỡng 50 tỷ NDT, tương đương gần 7 tỷ USD .

Cuộc đối thoại giữa 2 CEO xảy ra một tranh cãi nhỏ liên quan đến công nghệ xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Ông He Xiaopeng cho rằng EREV đóng vai trò trung gian quan trọng do sự phân bổ và nhu câu năng lượng toàn cầu không đồng đều. Trong khi đó, CEO William Li khẳng định Nio sẽ chỉ kiên định với ôtô thuần điện, bởi ông tin rằng mục tiêu tối thượng của ngành là loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong.

Dữ liệu bán hàng của China EV DataTracker cho thấy trong 4 tháng đầu năm, doanh số xe năng lượng mới của Xpeng đạt 94.693 xe trên toàn cầu, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm này chịu ảnh hưởng một phần từ cuộc khủng hoảng ngắn hạn tại thị trường nội địa Trung Quốc, gây ra bởi việc loại bỏ dần các khoản trợ cấp của Chính phủ.

Trước đó, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Xpeng đặt mục tiêu bán được 600.000 xe trong năm nay. Để phục vụ tham vọng này, Xpeng dự kiến sớm trình làng mẫu SUV cỡ lớn Xpeng GX.