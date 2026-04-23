Xpeng bắt đầu bàn giao xe bay từ năm 2027

Xpeng đặt mục tiêu giao xe bay từ năm 2027, đồng thời đẩy mạnh robotaxi và robot hình người, trong bối cảnh mở rộng hợp tác với Volkswagen và tăng tốc toàn cầu hóa.

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng cho biết hãng kỳ vọng sẽ bắt đầu giao các mẫu "xe bay" từ năm 2027, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch phát triển robot hình người và mở rộng hợp tác quốc tế, theo chia sẻ của Chủ tịch Brian Gu với Reuters.

Xpeng đẩy mạnh mảng xe bay, dự kiến bàn giao từ năm 2027

Ông Gu cho biết hãng dự kiến triển khai sản xuất quy mô lớn xe bay từ năm tới, trong khi các robot hình người của hãng có thể được sản xuất từ quý IV/2026. Công ty nhận thấy "tiềm năng rất lớn" trong việc mở rộng hợp tác với Volkswagen, đối tác đã bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe điện đầu tiên phát triển chung với Xpeng.

Ông Gu cho biết: "Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác và thực sự tạo ra giá trị cho nhau. Chúng ta cần linh hoạt và cởi mở trong việc hợp tác với các đối tác toàn cầu". Xpeng đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng cho xe bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi hãng đang làm việc với cơ quan hàng không để xin cấp phép.

Trước thềm Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Chủ tịch Brian Gu cũng tiết lộ công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm robotaxi trong năm nay tại Quảng Châu, đồng thời xem năm 2027 là cột mốc quan trọng cho các thử nghiệm toàn cầu cùng đối tác.

Xpeng phát triển robotaxi và robot hình người

Với robot hình người, giai đoạn đầu chúng sẽ được sử dụng làm lễ tân hoặc hỗ trợ bán hàng, trực tiếp tương tác với khách hàng.

Trong 12 đến 18 tháng tới, Xpeng có thể sản xuất từ hàng trăm đến hàng nghìn xe robotaxi. Tuy nhiên trong vòng 10 đến 20 năm, mảng robot có thể vượt quy mô mảng ôtô, nhờ số lượng ứng dụng trong đời sống ngày càng tăng.

Cũng như nhiều hãng xe Trung Quốc khác, Xpeng đang đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài và hiện đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia.

Năm ngoái, thị trường quốc tế đóng góp khoảng 10% sản lượng bán hàng và 15% doanh thu của hãng. Trong 5 đến 10 năm tới, ông Gu kỳ vọng hơn 50% doanh thu của Xpeng sẽ đến từ ngoài Trung Quốc, phản ánh tham vọng toàn cầu hóa mạnh mẽ của công ty.