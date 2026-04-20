Hơn 1.400 xe được trưng bày tại triển lãm ôtô Bắc Kinh năm nay

Đây có thể xem là triển lãm lớn nhất của ngành công nghiệp xe thế giới trong năm 2026.

Thông tin về triển lãm Ôtô Quốc tế Bắc Kinh 2026 vừa được công bố, xác nhận đây sẽ là triển lãm xe có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay, với diện tích trưng bày lên tới 380.000 m2. Triển lãm dự kiến diễn ra trong 10 ngày, ở song song 2 địa điểm là Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô.

Theo dự đoán, chương trình quy tụ 181 sản phẩm mới, lần đầu xuất hiện toàn cầu, tổng 1.451 ôtô được trưng bày. Triển lãm còn có sự xuất hiện của 71 concept mới.

Đây có thể xem là cuộc đối đầu trực diện giữa các hãng ôtô lớn trên thế giới và các tân binh kỳ lân ngành ôtô năng lượng mới ở đất nước tỷ dân.

Hơn 1.400 mẫu xe được trưng bày tại Motorshow Bắc Kinh năm nay, với 181 xe lần đầu tiên xuất hiện. Ảnh: Xiaomi.

Theo truyền thông quốc tế, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota và Ford đều mang đến những dòng sản phẩm chiến lược. Đáng chú ý, Volkswagen sẽ tổ chức "Đêm tập đoàn" vào ngày 21/04 để hé lộ trước các mẫu ôtô mới có khả năng tích hợp AI.

Trong khi đó, các thương hiệu nội địa không chỉ xuất hiện đơn lẻ, mà còn mang sản phẩm của những "liên minh công nghệ" như Xiaomi, Nio, Xpeng, Li Auto và liên minh Harmony Intelligent Mobility (Huawei).

Là thương hiệu ôtô dẫn đầu thị trường Trung Quốc, BYD cũng là cái tên được trông đợi nhất tại sự kiến. Ông trùm xe điện dự kiến mang loạt sản phẩm mới với hàng các thương hiệu con như Fangchengbao, Yangwwang, Denza đến triển lãm. Các cái tên được trông đợi có thể là siêu SUV U8L hay hypercar Z9S của Yangwang.