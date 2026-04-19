Cách làm mát gây bất ngờ trên gói pin thể rắn gắn cho môtô điện

Donut Lab công bố thêm một số chi tiết về pin thể rắn đầu tiên cho môtô điện, bao gồm cách thức làm mát cho gói pin.

Theo InsideEVs, pin thể rắn của Donut Lab đã sẵn sàng tiến đến quá trình thương mại hóa, trở thành pin thể rắn đầu tiên trên thế giới dành cho xe máy điện.

Trong một video đăng tải trên kênh YouTube công ty, đồng sáng lập kiêm CTO Ville Piippo đã cung cấp nhiều thông tin hơn về gói pin thể rắn này, vốn sẽ được sử dụng trên môtô điện Verge TS Pro Gen2.

Cả Donut Lab lẫn hãng xe máy điện Verge đều khẳng định TS Pro Gen2 sẽ là môtô điện gắn pin thể rắn đầu tiên trên thế giới, đồng thời cũng là mẫu xe có tốc độ sạc nhanh nhất.

Dù thành phần hóa học chính xác của pin thể rắn này vẫn chưa được công khai, Donut Lab đã tuyên bố pin sở hữu mật độ năng lượng đến 400 Wh/kg, hoàn toàn không chứa đất hiếm trong thành phần, còn tuổi thọ có thể lên đến 10.000 chu kỳ sạc.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý Donut Lab cho đến nay chưa thể chứng minh được các tuyên bố của mình bằng những bằng sáng chế, kết quả kiểm định liên quan hay phân tích thành phần hóa học để chứng minh đây là các cell pin thể rắn. Do vậy, giới quan sát vẫn đang giữ thái độ hoài nghi về loạt số liệu mà các bên đưa ra.

Tuy nhiên, Donut đã hé lộ một vài chi tiết về các cell pin thông qua loạt bài kiểm tra độc lập. Công ty này cũng đang giải thích cách thức lắp ráp các cell pin nói trên thành một bộ pin thể rắn hoàn chỉnh ở cấp độ phương tiện.

Video mới nhất trên kênh YouTube của Donut Lab đã cung cấp cái nhìn thú vị về cả công nghệ cũng như những thách thức đặc thù khi thiết kế môtô điện.

Môtô điện Verge TS Pro phiên bản Standard Range đang sử dụng 192 cell pin loại 94 Wh do Donut Lab cung cấp. Gói pin này có dung lượng danh định khoảng 18 kWh, dung lượng tối đa xấp xỉ 20 kWh.

Ở phiên bản Long Range, xe được trang bị gói pin với dung lượng danh định khoảng 30 kWh, tuy nhiên vẫn giữ được kích thước vỏ bộ pin tương đương với tùy chọn nhỏ hơn.

Trên phiên bản 18 kWh, mỗi mô-đun pin có cấu hình 2P 96S - nghĩa là gồm 2 cell song song và 96 cell nối tiếp - tạo ra điện áp hệ thống tối đa khoảng 400 V. Có tổng cộng bốn mô-đun như vậy được xếp chồng lên nhau với độ lệch nhẹ. Các tấm truyền nhiệt được lắp đặt giữa mỗi lớp cell để dẫn nhiệt ra bên ngoài bộ pin.

Mỗi bên của bộ pin được trang bị một ô tản nhiệt cùng quạt nhỏ trông khá giống linh kiện sử dụng cho máy tính. Chi tiết này giúp giải phóng nhiệt vào môi trường, biến gói pin thể rắn của Donut Lab trở thành một bộ pin làm mát bằng không khí.

Verge TS Pro Gen2 có thể tiếp nhận công suất sạc tối đa khoảng 100 kW khi sử dụng bộ sạc nhanh DC, cần khoảng 11 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin. Hãng cho biết mẫu môtô điện cần chưa đến 15 phút để sạc 10-90% dung lượng pin.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý công suất sạc tối đa nói trên chỉ bằng khoảng 50% những gì mà Donut Lab từng quảng cáo trước đây. Tuy nhiên, công ty giải thích thiết kế nhỏ gọn của xe máy - vốn không thể bố trí hệ thống làm mát bằng chất lỏng - là nguyên nhân chính.

Donut Lab cho biết với ôtô - vốn có đủ không gian cho một bộ pin làm mát bằng chất lỏng, pin thể rắn của mình có thể nạp lại 0-80% dung lượng trong vòng 5 phút.

Ngay cả khi công suất tối đa có thể tiếp nhận là 103 kW, chỉ số C-rate của loại pin này vẫn đạt ở mức trên 5C - thông số được đánh giá là khá ấn tượng. Hầu hết pin xe điện hiện tại có chỉ số này dưới ngưỡng 4C.

Donut Lab vì vậy tuyên bố Verge TS Pro đang là môtô điện sạc nhanh nhất thế giới. Tốc độ này tương đương với việc xe có thể bổ sung khảong 19,3 km phạm vi hoạt động với mỗi phút sạc. Nhà sản xuất cho biết phạm vi hoạt động tối đa của TS Pro là khoảng 349 km/lần sạc đầy.

Hãng xe máy điện Verge đã cho khởi động dây chuyền sản xuất TS Pro Gen2 từ tháng trước. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có bài kiểm tra độc lập nào được triển khai với mẫu môtô điện dùng pin thể rắn.