Cơ hội nào cho xe máy điện kiểu "Honda Lead" sắp bán của Dat Bike?

Dat Bike ERA rò rỉ thiết kế mang phong cách "Honda Lead". Liệu mẫu xe máy điện Việt này có đủ "làm nên chuyện" khi rũ bỏ vẻ ngoài "hầm hố" để trở nên thực dụng?

Ảnh: AI Generated.

Gần đây, nhiều hình ảnh rò rỉ về mẫu xe máy điện mới của Dat Bike xuất hiện trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Mẫu xe được dự đoán mang tên ERA nhờ logo được dập ở phần thân.

Dù chưa có bất kỳ sự xác thực nào từ phía nhà sản xuất, song thông tin này đã khiến cộng đồng yêu thích xe điện thích thú bởi đã lâu, Dat Bike chưa giới thiệu sản phẩm nào dành cho số đông.

Xe máy điện "giống xe xăng"

Có thể nói nếu ra mắt, Dat Bike ERA sẽ là mẫu xe máy điện có ngoại hình trung tính và giống với một mẫu xe bình thường nhất của hãng nội địa. Đây phần nào sẽ giúp ERA đến gần người dùng hơn, thu hút các khách hàng mới, đặc biệt là nữ giới.

Trước đây, 2 dòng sản phẩm chính của Dat Bike là Weaver và Quantum dường như tập trung vào nhóm khách nam giới khi sở hữu thiết kế có phần mạnh mẽ, thậm chí quá độc đáo.

Nhìn vào mẫu xe Weaver, có thể thấy dòng sản phẩm đầu tay của Dat Bike dường như được định vị là một chiếc xe máy điện dành cho "dân chơi' khi sở hữu hình dáng thiết kế kiểu thể thao.

Trước đó, chiến Weaver của Datbike hướng đến nhóm khách nam giới với ngoại hình thể thao. Ảnh: Dat Bike.

Trong khi đó, Dat Bike Quantum là dòng xe máy điện kiểu đô thị, với chiều cao yên đến gần 800 mm. Dù đã được tinh chỉnh trở nên nịnh mắt hơn, song thiết kế tổng thể của dòng xe này cũng hướng đến nhóm khách hàng nam giới là chính bởi kích thước lớn, kiểu thiết kế đuôi vuốt thể thao.

Thế nhưng với những hình ảnh được rỏ rỉ của ERA, ta có thể thấy hãng xe điện Việt đang đi những bước khác hơn.

Hình ảnh chụp cho thấyERA có thể sở hữu chiều cao yên thấp hơn, khu vực để chân rộng, sàn phẳng và cốp xe lớn. Đây là những chi tiết khiến người dùng dễ liên tưởng đến mẫu tay ga Honda Lead từng "làm mưa làm gió" tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng đô thị, đặc biệt là nữ giới.

Dễ dàng nhìn thấy những đường nét bo tròn nhẹ nhàng được thiết kế dành riêng cho Dat Bike ERA. Điểm nhấn của mẫu xe chính là hình ảnh phần cốp với độ sâu lòng ấn tượng. Dù chưa có bất kỳ thông số nào được hé lộ, song với những hình ảnh rò rỉ, ta dễ dàng nhận ra phần cốp này "thừa sức" chứa một mũ bảo hiểm full-face, túi xách nhỏ, vật dụng cần thiết của hội chị em.

Phần cốp lớn của ERA có thể sắp xuất hiện. Ảnh: S.T/facebook.

Có thể nói ở lần sản xuất xe mới này, Dat Bike dường như đã nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng hơn, hiểu rõ người dùng cần gì ở một mẫu xe điện, bên cạnh cục pin dung lượng "khổng lồ".

Cơ hội nào cho xe mới?

Hiện chưa rõ các thông số về động cơ của ERA, song theo truyền thống của thương hiệu, nhiều khả năng mẫu xe mới tiếp tục được trang bị bộ pin lớn, đủ để cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc.

Với thiết kế và dung lượng pin này, Dat Bike có quyền kỳ vọng vào doanh số của ERA khi ra mắt, đặc biệt ở khu vực đô thị.

Tuy nhiên thị trường xe máy điện đô thị không giống ngách "xe chơi" của Weaver. Tại phân khúc này, Dat Bike cần cạnh tranh với Yadea, ông lớn Trung Quốc đang sở hữu dải sản phẩm đa dạng dành cho phái nữ và VinFast "đồng hương" khổng lồ dẫn đầu thị trường.

Ưu điểm của của ERA so với Osta - mẫu xe mới nhất của Yadea có thể đến từ dung lượng pin, nhưng nhiều khả năng không thể đặt lên cùng bàn cân nếu nói về câu chuyện thiết kế hay công nghệ. Bởi ERA có thể nịnh mắt hơn đàn anh Weaver và Quantum, nhưng thực tế vẫn chưa thể so với Osta.

Thị trường Việt không thiếu xe máy điện đô thị với thiết kế đẹp. Ảnh: Yadea, Đan Thanh.

Còn nếu đặt bên cạnh những cái tên của nhà VinFast, mẫu xe mới của hãng phải chịu nhiều sức ép, từ độ phủ sóng, hệ sinh thái công nghệ đến hạ tầng trạm sạc.

Và đương nhiên để phủ sóng được sản phẩm mới đến người dùng, Dat Bike cũng cần giải quyết triệt để câu chuyện uy tín sản phẩm, củng cố lòng tin cho cộng đồng người dùng trước các thông tin bất lợi đã tồn tại nhiều năm.

Chỉ khi những vấn đề xoay quanh chất lượng khung xe được giải quyết, câu chuyện giằng co giữa thương hiệu - người dùng kết thúc, cơ hội tăng trưởng mới có thể diễn ra.

Song giá bán sẽ là yếu tố chính quyết định câu chuyện thành bại của ERA. Nếu hãng có thể đặt một mức giá đủ tốt, khoảng dưới 40 triệu đồng cho ERA với phạm vi hoạt động trên 200 km/lần sạc, công suất tương tự những mẫu xe xăng 110 cc, sức hút của mẫu xe sẽ xuất hiện.

Có thể thấy sự xuất hiện của những hình ảnh rò rỉ về ERA cho thấy một bước đi đầy thực tế của hãng xe điện nội địa. Sau những thử nghiệm với Weaver đầy cá tính hay Quantum mạnh mẽ, ERA chính là quân bài để thương hiệu xe Việt chứng minh họ có thể sản xuất những chiếc xe "vì số đông".

Dat Bike cần nỗ lực thoát mác "xe máy điện lạ". Ảnh: S.T/Facebook.

Nếu giải quyết được bài toán về chất lượng gia công và đưa ra một mức giá đủ hấp dẫn dưới ngưỡng 40 triệu đồng, ERA hoàn toàn có khả năng trở thành đối trọng thực sự của các mẫu tay ga quốc dân.

Tuy nhiên, lòng tin của khách hàng vẫn là tài sản quý giá nhất mà Dat Bike cần bồi đắp sau những lùm xùm trong quá khứ, trước khi mơ về một cú hích doanh số bùng nổ cho mẫu xe "giống xe xăng" này.