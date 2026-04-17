Mazda CX-5 có bản giá rẻ dưới 700 triệu đồng, đặt xe chờ đến 45 ngày

Phiên bản 2.0 Deluxe của Mazda CX-5 được cắt bớt trang bị, giảm giá bán về mức 699 triệu đồng.

Mazda Việt Nam vừa bổ sung phiên bản 2.0L Deluxe vào danh mục các phiên bản của mẫu SUV cỡ C Mazda CX-5. Đây là phiên bản rẻ nhất của xe, giá niêm yết 699 triệu đồng nhưng đang được giảm 10 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong tháng 4.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Mazda ở TP.HCM cho biết phiên bản mới nhất của Mazda CX-5 - còn được biết đến với tên gọi Deluxe E, thực chất là phiên bản cắt bớt trang bị so với Mazda CX-5 2.0L Deluxe từng có mặt trong danh mục sản phẩm.

Phiên bản 2.0L Deluxe quen thuộc nay đổi tên thành 2.0L Deluxe Tùy chọn, vẫn giữ nguyên các đặc trưng về trang bị, giá bán không đổi ở mức 749 triệu đồng.

Tư vấn bán hàng cho biết để có giá thấp hơn 50 triệu đồng, bản Deluxe mới sẽ cắt bớt phim cách nhiệt, áp suất lốp, baga mui, túi cứu hộ và chi tiết ốp trang trí ống xả trên cản sau.

Tư vấn bán hàng cũng cho biết Mazda CX-5 bản Deluxe đang không có sẵn xe để giao ngay. Khách hàng cần đặt cọc và chờ trong 30-45 ngày để được nhận xe.

Trong tháng 4, Mazda CX-5 bản Deluxe được giảm 10 triệu đồng, giúp giá bán giảm về mức 689 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của xe cũng nhận ưu đãi tối đa 43 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 3, Mazda CX-5 bán được 4.643 xe cho khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này vẫn là cái tên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C từ đầu năm, nhưng riêng trong tháng 3 đã bị VinFast VF 7 vượt mặt về doanh số.

Với việc bổ sung phiên bản giá rẻ, Mazda CX-5 hiện có tổng cộng 8 phiên bản, giá bán trải khá rộng từ 699 triệu đến 979 triệu đồng.