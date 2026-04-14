Xe Nhật dẫn đầu độ tin cậy, Mazda chìm sâu vì thử nghiệm

Toyota, Subaru và Lexus là những thương hiệu có độ tin cậy cao nhất tại Mỹ. Mazda rơi khỏi top 10, nguyên nhân chính được cho là nằm ở các thử nghiệm.

Chuyên trang Carscoops dẫn kết quả báo cáo do Consumer Reports (CR) thực hiện, cho thấy ôtô Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về độ tin cậy.

Toyota là cái tên dẫn đầu. Subaru đứng thứ hai còn Lexus nằm ở vị trí thứ ba. Honda và BMW là những cái tên cuối cùng trong top 5 độ tin cậy mà CR thực hiện.

Được biết, CR đã thực hiện báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập từ khoảng 380.000 phương tiện, do đó được đánh giá là sở hữu độ uy tín cao.

Cái tên đáng chú ý trong kết quả lần này là Tesla, khi thương hiệu xe điện Mỹ đã tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng của CR. Tesla hiện đứng ở vị trí thứ 9, chủ yếu nhờ Model 3 và Model Y có thể nhận về những đánh giá tích cực.

Tuy nhiên điều này không tương đồng với “màu hồng” cho toàn bộ danh mục sản phẩm xe điện Tesla. Cybertruck vẫn có điểm tin cậy dưới mức trung bình, tuy nhiên đã cho thấy khả năng của Tesla trong kiểm soát tốt hơn về độ hoàn thiện, lắp ráp và lỗi phần cứng.

Hãng xe Điểm tin cậy theo báo cáo của Consumer Reports Toyota 66 Subaru 63 Lexus 60 Honda 59 BMW 58 Nissan 57 Acura 54 Buick 51 Tesla 50 Kia 49

Ở chiều hướng ngược lại, Mazda rơi 8 bậc, văng khỏi top 10 và chấp nhận đứng ở vị trí thứ 14 trong danh sách của CR.

Các mẫu Mazda đời cũ vẫn được lòng khách hàng, nhưng CX-70 và CX-90 mới hơn, phức tạp hơn kèm hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) lại nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là trường hợp điển hình cho những gì có thể xảy ra khi một hãng xe trở nên tham vọng hơn, bằng cách áp dụng cùng lúc nền tảng mới, hệ truyền động mới và công nghệ mới.

Đôi khi đội ngũ kỹ thuật có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng vẫn có trường hợp chủ xe phải bất đắc dĩ trở thành những thành viên không lương thuộc đội kiểm thử của quá trình R&D.

Ứng dụng rộng rãi công nghệ PHEV được cho là nguyên nhân khiến điểm tin cậy của Mazda bị giảm đáng kể. Ảnh: Mazda.

Theo CR, xe hybrid tiếp tục là lựa chọn an toàn với những người đã quen với ôtô động cơ đốt trong, đồng thời đang tìm kiếm những mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn.

Ôtô thuần điện dùng pin (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) lại xuất hiện nhiều trong nhóm những dòng xe kém tin cậy nhất, theo khảo sát của CR. Tỷ lệ khách hàng không hài lòng còn cao hơn với các trường hợp BEV và PHEV ra mắt thế hệ mới, hoặc nhận những nâng cấp đáng kể.

Buick gây bất ngờ khi là thương hiệu ôtô Mỹ thuộc nhóm Big Three đứng cao nhất trên bảng xếp hạng độ tin cậy do CR thực hiện. Buick đứng thứ 8, Ford thứ 11, còn Rivian đứng chót bảng.

Rivian đứng chót trong bảng xếp hạng tin cậy ôtô tại Mỹ. Ảnh: Rivian.

Những cái tên quen thuộc của ngành công nghiệp ôtô như Jaguar, Land Rover, Fiat và Alfa Romeo đã bị loại khỏi nghiên cứu của CR do thiếu dữ liệu.

Báo cáo của CR cho thấy loạt thương hiệu châu Á tiếp tục thống trị bảng xếp hạng độ tin cậy, sở hữu nhiều cái tên ở top đầu. Các thương hiệu châu Âu phổ biến ở nhóm giữa, trong khi người Mỹ tỏ ra không mấy hài lòng với các hãng xe “nội địa” thuộc ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa.