Đằng sau vụ việc cả triệu ôtô được đăng ký lậu ở Pháp

Không chỉ gây thiệt hại theo ước tính hơn nửa triệu USD cho chính quyền Pháp, hàng triệu xe đăng ký lậu trót lọt cũng làm dấy lên những quan ngại về độ tin cậy của hệ thống dữ liệu xe.

Theo Carscoops, khoảng 1 triệu phương tiện giao thông đã được đăng ký tại Pháp thông qua 300 công ty ma. Lượng xe này tương đương khoảng 1,7% tổng số phương tiện đang lưu hành trên toàn quốc.

Vụ việc đăng ký lậu số lượng lớn theo ước tính có thể đã gây ra thiệt hại xấp xỉ 550 triệu USD cho Pháp. Con số này chỉ bao gồm các khoản tiền phạt giao thông, thuế đăng ký chưa nộp cho chính quyền các cấp.

Khi quy trình đăng ký xe được chuyển sang các trang web trực tuyến, thực hiện thông qua nhóm chuyên gia được cấp chứng nhận có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đăng ký SIV, về mặt lý thuyết, những người này sẽ đối chiếu các tài liệu và kiểm tra danh tính, đồng thời thực hiện việc nộp hồ sơ một cách chính xác.

Tuy nhiên, BBC cho biết mạng lưới gian lận đã lợi dụng kẽ hở này và thành lập các doanh nghiệp “ma”. Thoạt nhìn, chúng có vẻ tồn tại trong hệ thống, nhưng thực tế là không.

Với sự chấp thuận của một tài khoản, những công ty “ma” dạng này có thể đăng ký số lượng lớn ôtô một cách bất hợp phép.

Việc đăng ký lậu cho phép tội phạm che giấu quyền sở hữu thực, chuyển giao các giấy phạt cho một công ty vận tải chỉ tồn tại trên giấy tờ, đồng thời có thể xóa sạch dấu vết trong trường hợp cảnh sát hoặc các đơn vị bảo hiểm cố gắng tìm ra chủ sở hữu.

Theo các nhà điều tra, thiệt hại thực tế còn lớn hơn cả những tổn thất thấy rõ với ngân sách quốc gia. Sự thiếu tin cậy trong thông tin đăng ký có thể khiến quy trình thực thi pháp luật thông thường bị vô hiệu hóa.

Các thông báo về vi phạm tốc độ, phí cầu đường và tiền phạt đỗ xe có thể không được gửi đến đúng địa chỉ. Người vi phạm cũng có thể bảo toàn điểm giấy phép lái xe bằng cách đảm bảo rằng không có lỗi vi phạm nào đứng tên mình.

Việc hợp thức hóa xe bị mất trộm, cũng thông qua kẽ hở đăng ký trực tuyến này, cũng có thể được thực hiện bằng cách cung cấp danh tính mới cho những chiếc xe trông có vẻ hợp pháp.

Với những chủ xe thông thường, họ cũng có thể “đút” tiền cho một bên trung gian - những người có thể cam kết mang lại kết quả đăng ký nhanh chóng và ít phiền hà hơn.

Khi dịch vụ này có sự tham gia của một xưởng dịch vụ “ma”, nó có thể giúp biến hệ thống đăng ký trực tuyến trở thành lá chắn cho hoạt động tội phạm, thay vì là một bộ hồ sơ ghi chép đầy đủ thông tin chính xác có thể tra cứu khi cần.

Tòa Thẩm kế Pháp khẳng định nhà nước cần thực hiện sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với quy trình đăng ký này.

Tòa án đề xuất tăng cường thẩm định trước khi truy cập cơ sở dữ liệu, xác minh định kỳ các đơn vị vận hành lưu lượng lớn, đình chỉ nhanh hơn các đối tượng nghi vấn, đồng thời tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình huống chỉ một công ty nhưng thực hiện hàng nghìn lượt đăng ký.