Phí đăng ký biển số xe tại các khu vực TP.HCM hiện nay ra sao?

Toàn bộ xã, phường của TP.HCM sẽ áp dụng mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo mức dành cho Khu vực I. Khoản lệ phí này cũng giảm so với quy định cũ.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM vừa thông báo áp dụng mức thu mới đối với lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các khu vực của TP.HCM.

Cụ thể, lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các khu vực ở TP.HCM sẽ được áp dụng theo nội dung Thông tư 155/2025/TT-BTC do Bộ trưởng Tài chính ban hành ngày 31/12/2025.

Gần như toàn bộ khu vực TP.HCM sau sáp nhập được xác định là Khu vực I, do vậy sẽ áp dụng mức thu lệ phí tương ứng cho tất cả các xã, phường trực thuộc Thành phố, không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

Riêng với đặc khu Côn Đảo, mức thu lệ phí đăng ký nói trên sẽ được áp dụng theo mức quy định dành cho Khu vực II.



Nội dung thu lệ phí Khu vực I

(đồng) Khu vực II

(đồng)

Cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới



1 Ôtô, trừ ôtô thuộc nhóm 2 và 3 bên dưới 350.000 100.000 2 Ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm xe con pick-up) 14 triệu 140.000 3 Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời 140.000 105.000 4 Môtô





- Trị giá đến 15 triệu đồng 700.000 105.000

- Trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng 1,4 triệu 105.000

- Trị giá trên 40 triệu đồng 2,8 triệu 105.000

Như vậy, khách hàng ở TP.HCM (hiện bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ) khi mua ôtô mới sẽ phải đóng 14 triệu đồng lệ phí đăng ký, cấp biển số. Trước đây, mức thu đối với khách hàng ở TP.HCM cũ từng được quy định ở mức 20 triệu đồng, theo nội dung Thông tư 60/2023/TT-BTC.

Đối với khách hàng mua môtô và xe máy, lệ phí đăng ký, cấp biển số tại TP.HCM (trừ đặc khu Côn Đảo) hiện dao động từ 700.000 đồng đến 2,8 triệu đồng tùy giá trị xe. Trước đây, mức thu khoản lệ phí này cho môtô ở TP.HCM theo quy định của Thông tư cũ từng dao động 1-4 triệu đồng.

Tại đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM, khách hàng mua ôtô mới sẽ đóng lệ phí đăng ký, cấp biển số 100.000-140.000 đồng tùy loại xe. Với người mua môtô mới ở Côn Đảo, khoản phí này cố định 105.000 đồng, không phân biệt giá trị xe.