Làm sao để kiểm tra chứng nhận đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic?

Chủ xe nay có thể cập nhật thông tin chứng nhận sở hữu xe trên cả 2 ứng dụng là VneTraffic hay VNeID. Vậy làm cách nào để kiểm tra số lượng xe đã đăng ký?

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), ứng dụng VNeTraffic đã được liên kết với hệ thống định danh quốc gia và ứng dụng VNeID. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể kiểm tra phương tiện đã đăng ký sở hữu thông qua cả 2 ứng dụng VneTraffic và VNEID.

Theo đó, những công dân đã nâng cấp tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ tự động được đồng bộ mức độ 2 trên VneTraffic. Toàn bộ dữ liệu về giấy phép lái xe và phương tiện từng gắn với chứng minh nhân dân (CMND) trước đây cùng căn cước công dân (CCCD) đã được chuyển đổi, liên thông theo mã định danh cá nhân.

Vậy làm thế nào để kiểm tra đăng ký xe thông qua ứng dụng VNeTraffic hay VNeID?

Kiểm tra thông qua VneTraffic

Đầu tiên, người dùng cần tải ứng dụng VneTraffic thông qua cửa hàng ứng dụng trên điện thoại. Ở phần đăng nhập, người dân có thể đăng nhập thông qua VNeID, chấp nhận chia sẻ thông tin giữa 2 ứng dụng.

Sau khi hoàn thành các bước đăng nhập, người dùng có thể ngay lập tức nhìn thấy mục "kiểm tra sai phạm giao thông" nằm ở màn hình chính của VneTraffic. Tại đây, chủ xe có thể kiểm tra các vi phạm khi lưu thông trên đường đã được ghi nhận bởi camera an ninh trên toàn bộ phương tiện đã đăng ký chính chủ. Các thông tin được lưu trữ có thể cập nhật theo dòng thời gian.

Thông tin ở mục "quản lý phương tiện" được cập nhật trên ứng dụng VneTraffic. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra ở mục quản lý phương tiện, người dùng cũng có thể kiểm tra số lượng xe, thông tin bảo hiểm trách nhiệm dân sự hay thời hạn đăng kiểm theo từng xe đã được đăng ký, đứng tên chính chủ.

Kiểm tra thông qua VNeID

Như thông tin từ Cục CSGT, thông tin của cả 2 ứng dụng đã được tự động đồng bộ mức 2. Tùy vào thời gian cập nhật thông tin xe trên VneTraffic, chủ phương tiện sẽ nhanh chóng được cập nhật số lượng xe, thông tin biển số của xe trên ứng dụng VNeID.

Để kiểm tra, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng VNeID, chọn mục "đăng ký xe" để kiểm tra thông tin biển số, giấy đăng ký sở hữu phương tiện ở bản điện tử.

Thông tin chứng nhận đăng ký xe trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Đan Thanh.

Việc liên thông dữ liệu giữa VneTraffic và VNeID không chỉ đơn thuần là giải pháp công nghệ, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hóa quản lý phương tiện và hỗ trợ người dân tự giám sát lịch sử vi phạm của chính mình.

Sự xuất hiện của những nền tảng này giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt các thủ tục giấy tờ rườm rà khi thực hiện các dịch vụ hành chính công. Để đảm bảo quyền lợi và cập nhật thông tin kịp thời nhất, người dân nên chủ động kiểm tra và thực hiện định danh phương tiện chính chủ, từ đó góp phần xây dựng một hệ thống giao thông an toàn và văn minh hơn.