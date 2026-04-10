SUV cỡ C giờ rẻ hơn hạng B - CX-5 xả kho, Territory giảm giá

Trong khi Ford Territory vừa được điều chỉnh giá niêm yết, Mazda CX-5 đã nhanh chóng được áp dụng ưu đãi tiền mặt hơn 60 triệu đồng.

Vừa bước qua tháng đầu quý II, cuộc đua khuyến mại giữa 2 mẫu SUV đô thị ăn khách nhất thị trường Việt là Mazda CX-5 và Ford Territory lại tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên lần này, kẻ "khơi mào" lại là mẫu SUV từ thương hiệu Mỹ.

Ford Territory giảm từ 20 triệu đồng

Đầu tháng 4, Ford Việt Nam bất ngờ điều chỉnh giá niêm yết của nhiều mẫu xe, trong đó đặc biệt là chiếc Territory.

Cụ thể, phiên bản Trend của xe hiện có giá 739 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng so với giá cũ 762 triệu đồng. Hai phiên bản Titanium và Titanium X có cùng mức giảm 21 triệu đồng, trong đó bản Titanium hiện có giá 819 triệu đồng còn bản Titanium X có giá 875 triệu đồng.

Ford vừa hạ giá niêm yết của Territory từ 762 triệu xuống mốc 739 triệu đồng. Ảnh: Ford.

Mức giá này được áp dụng với mẫu Territory facelift vừa xuất hiện cách đây không lâu.

Trao đổi với nhân viên tư vấn tại đại lý Ford khu vực miền Bắc, khách hàng khi mua Territory trong tháng 4 còn được hưởng ưu đãi tiền mặt thêm 1-5 triệu đồng. Đây là chương trình riêng của từng đại lý, chỉ áp dụng cho khách hàng đặt mua trong tháng 4.

Tính từ đầu năm, đây có thể xem là "phát súng" đầu tiên của Ford trong cuộc đua khuyến mại.

Trước đó vào năm 2025, hãng xe Mỹ cũng từng triển khai một số chương trình ưu đãi nhằm xả kho lô xe Territory form cũ trước khi ra mắt bản facelift. Thậm chí khi đó, giá của mẫu Territory bản Trend còn từng được giảm về dưới 700 triệu đồng.

Mazda CX-5 nối gót ưu đãi

Ngay khi Territory được áp dụng giảm giá, đối thủ Nhật Bản Mazda CX-5 cũng ngay lập tức tham gia đường đua, với mức ưu đãi cao hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số đại lý Mazda tại Hà Nội, CX-5 số VIN 2025 bản Deluxe đang được bán với giá chỉ khoảng 685-690 triệu đồng, tức thấp hơn 64 triệu so với mức niêm yết của hãng.

Trong khi đó, các phiên bản Luxury, Premium hay Premium Sport cũng được hưởng khuyến mại khoảng 65-68 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán của bản Premium Sport còn 781 triệu, bản Luxury được giảm từ 789 triệu xuống còn 720 triệu đồng.

Mazda CX-5 tiếp tục được giảm giá lô xe số VIN 2025. Ảnh: Thaco.

Mức giá dưới mốc 700 triệu này khiến CX-5 trở thành mẫu SUV đô thị hạng C có giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc. Thậm chí, khoảng giá này còn gây áp lực lên những mẫu SUV cỡ B đồng hương như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay thậm chí là SUV hạng A Suzuki Fronx. Tuy nhiên theo nhân viên tư vấn tại đại lý Mazda, mức giá trên chỉ áp dụng với các mẫu xe VIN 2025 tồn kho.

Vì vậy, khách hàng nếu có nhu cầu cần liên hệ đến các đại lý để kiểm tra tình trạng tồn kho, số lượng xe và phiên bản màu sắc có sẵn.

Có thể thấy, việc CX-5 chấp nhận "đạp giá" để dọn kho hay Ford Territory điều chỉnh giá niêm yết không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe hạng C hơn mà còn vô hình trung đẩy các hãng xe khác vào một cuộc chạy đua ưu đãi mới.

Và có thể trong vài ngày tới, cuộc chiến giảm giá ở phân khúc này sẽ còn sôi động hơn, bởi đây là lúc nhu cầu mua xe thường giảm, buộc các hãng tung ra các giải pháp kích cầu.