Khắc tinh của tai nghe chống ồn

Skoda chế tạo nguyên mẫu chuông xe đạp có thể vượt qua khả năng cách âm của tai nghe chống ồn chủ động.

Theo Carscoops, tai nghe chống ồn là một phụ kiện hữu ích, tuy nhiên tỏ ra "nguy hiểm" khi được sử dụng trong tham gia giao thông. Khi đeo tai nghe chống ồn, người đi bộ hoặc chạy bộ có khả năng sẽ không nghe thấy tiếng chuông xe, tuy nhiên Skoda cho biết đã tìm được giải pháp.

Hãng xe của CH Czech đã phát triển một nguyên mẫu chuông xe đạp mang tên DuoBell, thông qua hợp tác cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia thính học từ Đại học Salford.

Quá trình này bao gồm nghiên cứu toàn diện về tai nghe có chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC), xem xét mức độ ảnh hưởng của loại phụ kiện này đến khả năng nghe thấy tiếng chuông xe đạp.

Nghiên cứu này tập trung làm rõ mức độ phổ biến của tai nghe ANC ở người đi bộ và chạy bộ. Tại London (Anh), khoảng 50% người đi bộ sử dụng tai nghe có chức năng khử tiếng ồn chủ động.

Trong khi đó, Cơ quan Giao thông vận tải London cho biết số vụ va chạm giữa xe đạp với người đi bộ mất tập trung đã tăng 24% chỉ riêng trong năm 2024.

Thay vì tìm cách làm cho chuông xe đạp kêu to hơn, nhóm nghiên cứu đã chọn cách nhắm vào "điểm mù" trong các hệ thống khử tiếng ồn chủ động. Ở phần lớn tai nghe ANC hiện nay, "điểm mù" này nằm ở dải tần số 750-780 Hz.

Chuông xe đạp DuoBell phát ra âm thanh có tần số nằm trong "điểm mù" xử lý của hệ thống khử tiếng ồn chủ động. Ảnh: Skoda.

Chuông xe đạp DuoBell của Skoda phát ra âm thanh trong dải tần số nói trên, sau đó bổ sung thêm bộ cộng hưởng thứ hai và một chiếc búa gõ theo quy luật không đều.

Nhờ vậy, DuoBell tạo ra âm thanh khiến các thuật toán ANC gặp khó trong việc nhận diện và triệt tiêu đủ nhanh. Hệ thống này hoàn toàn dựa trên nền tảng kỹ thuật cơ học, sử dụng thiết kế âm học thay vì điện tử để vượt qua "gác chắn" do hệ thống khử tiếng ồn chủ động lập nên.

Trong quá trình thử nghiệm, những người đi bộ đeo tai nghe ANC đã có thêm 22 m khoảng cách phản ứng khi DuoBell được sử dụng, cải thiện đáng kể so với chuông xe đạp thông thường.

Theo Carscoops, đây là sự khác biệt khá lớn khi xem xét trường hợp những người đi xe đạp tốc độ cao chạy trên phố. Các shipper của Deliveroo đã thử nghiệm DuoBell tại London và bày tỏ mong muốn tiếp tục được sử dụng thiết bị này.

DuoBell là nguyên mẫu có thiết kế đẹp. Ảnh: Skoda.

Không chỉ nổi bật về tính năng, DuoBell cũng là một phụ kiện hấp dẫn nhờ thiết kế đẹp. DuoBell được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Modern Solid của Skoda với màu sắc, các lớp hoàn thiện và vật liệu gắn kết trực tiếp với các dòng xe trong danh mục sản phẩm hiện tại.

Tuy nhiên, DuoBell đến lúc này vẫn dừng lại ở mức nguyên mẫu, Skoda cũng chưa có kế hoạch thương mại hóa rộng rãi với loại chuông xe đạp này. Hãng xe CH Czech dù vậy đang chia sẻ dữ liệu quá trình nghiên cứu DuoBell để các hãng xe khác có thể phát triển những sản phẩm tương tự.