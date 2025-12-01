Chi tiết Skoda Kushaq - SUV châu Âu giá gần 650 triệu đồng

|
Skoda Kushaq là mẫu xe lắp ráp đầu tiên của thương hiệu CH Czech tại thị trường Việt Nam. Định vị trong phân khúc SUV cỡ B, Skoda Kushaq gồm 2 phiên bản, giá khởi điểm 599 triệu đồng. Mẫu xe trong bài thuộc phiên bản Style, hiện có giá 649 triệu đồng.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Skoda Kushaq lần lượt 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm.
|
Phần đầu xe Skoda Kushaq sở hữu thiết kế khá đơn giản.
|
Lưới tản nhiệt đặc trưng thương hiệu được viền crom, tạo thành từ các thanh nan màu đen đặt dọc, cong nhẹ ở giữa.
|
Skoda Kushaq được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED Projector, đèn sương mù và đèn xi-nhan dạng halogen. Trên phiên bản Style cao cấp nhất, mẫu SUV cỡ B có tính năng bật/tắt đèn tự động cùng chức năng tăng cường ánh sáng khi đánh lái.
|
Skoda Kushaq được trang bị mâm đúc 5 chấu kép, đường kính 17 inch.
|
Phía đuôi xe, Skoda Kushaq được trang bị cánh gió tích hợp đèn phanh trên cao.
|
Cụm đèn hậu dạng LED. Các đèn xi-nhan, đèn cảnh báo sử dụng bóng halogen.
|
Cốp sau sâu lòng, có dung tích phù hợp nhu cầu sử dụng đô thị. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 để gia tăng không gian chở hàng khi cần.
|
Hình ảnh khoang lái của Skoda Kushaq với cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay cơ. Núm xoay điều chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí phía dưới vô lăng, trong khi lẫy mở nắp ca-pô lại đặt bên ghế phụ.
|
Skoda Kushaq được trang bị vô lăng tròn 2 chấu bọc da.
|
Trên vô lăng trang bị nhiều phím bấm, phím lăn vật lý điều khiển màn hình phía sau. Chức năng Cruise Control có thể được điều chỉnh thông qua cần gạt đa chức năng bố trí sau vô lăng.
|
Trên phiên bản Style, đồng hồ sau vô lăng là dạng kỹ thuật số kích thước 8 inch.
|
Ở trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
|
Mẫu SUV cỡ B châu Âu được trang bị hệ thống điều hòa tự động, kết hợp lọc không khí thông minh Air Care.
|
Cả 2 phiên bản Skoda Kushaq đều sở hữu hệ thống âm thanh Skoda Sound với 6 loa. Riêng phiên bản Style có thêm một loa siêu trầm đặt phía sau.
|
Cửa sổ trời, đế sạc không dây, đèn viền nội thất là những trang bị chỉ có ở Skoda Kushaq bản Style.
|
Bộ ghế ngồi Skoda Kushaq bọc da toàn bộ. Hàng ghế trước chỉnh điện với tính năng làm mát, tuy nhiên chỉ có ở bản Style cao cấp nhất.
|
Bên dưới nắp ca-pô của Skoda Kushaq là khối động cơ 1.0L TSI Turbo, cung cấp công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.
|
Skoda Kushaq được trang bị các tính năng an toàn như Cảnh báo & hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cùng với Làm khô má phanh và Phòng tránh va chạm thứ cấp. Skoda Kushaq cũng được tích hợp công nghệ hỗ trợ vào cua tự động (XDS/ XDS+) và khoá vi sai điện tử EDL.
|
Phân khúc SUV cỡ B nơi Skoda Kushaq tham gia đang là điểm nóng của thị trường ôtô Việt Nam. Một số đối thủ tiêu biểu của SUV châu Âu này bao gồm Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Kia Seltos (599-764 triệu đồng) và đáng chú ý nhất là VinFast VF 6 (689-745 triệu đồng).
|
Dù phải cạnh tranh với khá nhiều đối thủ "nặng ký", Skoda Kushaq được đánh giá vẫn có cơ hội tại Việt Nam. SUV châu Âu này là lựa chọn đáng cân nhắc ở tầm giá 600 triệu đồng, gây chú ý nhờ khung gầm MQB với mật độ lớn thép cường lực cao, động cơ tăng áp dung tích 1.0L hay loạt tiện nghi khác biệt trong phân khúc.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.