Chi tiết Skoda Kushaq - SUV châu Âu giá gần 650 triệu đồng

Dù phải cạnh tranh với khá nhiều đối thủ "nặng ký", Skoda Kushaq được đánh giá vẫn có cơ hội tại Việt Nam. SUV châu Âu này là lựa chọn đáng cân nhắc ở tầm giá 600 triệu đồng, gây chú ý nhờ khung gầm MQB với mật độ lớn thép cường lực cao, động cơ tăng áp dung tích 1.0L hay loạt tiện nghi khác biệt trong phân khúc.