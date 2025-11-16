Cuộc đua SUV tầm giá hơn một tỷ ngã ngũ, Ford Everest về đích sớm

Cuộc đua nhóm SUV cỡ D tầm giá hơn một tỷ đồng năm nay đã gần đi đến hồi kết, khép lại một năm thành công của Ford Everest và khó khăn của nhóm còn lại.

Phân khúc SUV Hạng D tháng 10 đã chính thức chứng kiến sự ngã ngũ của cuộc đua. Trong khi Ford Everest tiếp tục thiết lập vị thế dẫn đầu với doanh số vượt xa đối thủ, thì những cái tên từng làm mưa làm gió như Hyundai Santa Fe lại đang đối mặt với thử thách lớn.

Khó cho Hyundai Santa Fe

Cuộc đối đầu giữa Ford Everest và Hyundai Santa Fe trong phân khúc SUV Hạng D đã kết thúc với khoảng cách doanh số lớn nghiêng về đại diện Mỹ. Trong tháng 10, Ford Everest bán được 1.415 xe, duy trì ngôi vị dẫn đầu. Doanh số này tăng 346 xe so với mức 1.069 xe của tháng 9, cho thấy nhu cầu ổn định của thị trường đối với mẫu SUV khung gầm rời (Body-on-frame) này.

Thế khó của Hyundai Santa Fe Doanh số Hyundai Santa Fe và Ford Everest giai đoạn tháng 1-10/2025 (số liệu: TC Motors, VAMA) Nhãn tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 Hyundai Santa Fe xe 155 226 408 129 218 145 280 208 202 208 Ford Everest

300 760 1074 1090 300 1122 1089 1053 1069 1415

Trong khi đó, Hyundai Santa Fe đang trải qua giai đoạn doanh số thách thức. Với chỉ 208 xe bán ra trong tháng 10, mẫu xe Hàn Quốc này chỉ tăng 6 xe so với mức 202 xe của tháng 9.

Sự tăng trưởng thấp này diễn ra ngay cả khi Santa Fe đã liên tục áp dụng các chương trình khuyến mại và giảm giá trong nhiều tháng qua. Sự chật vật này càng rõ ràng hơn khi Santa Fe bị Mazda CX-8 vượt qua.

Việc Santa Fe không thể cạnh tranh về số lượng với Everest, ngay cả khi được hỗ trợ bằng chính sách giá, cho thấy sự dịch chuyển trong tiêu chí mua xe.

Một trong những lý do khiến Santa Fe gặp khó là yếu tố thiết kế của thế hệ mới có phần gây tranh cãi bởi một bộ phận lớn người tiêu dùng. Ngôn ngữ thiết kế mới của Santa Fe đã không nhận được sự đồng thuận cao từ thị trường, khiến mẫu xe này mất đi một lượng khách hàng tiềm năng lớn.

Thiết kế của Santa Fe mới gây tranh cãi. Ảnh: Đan Thanh.

Ngược lại, Everest vẫn cho thấy hiệu quả về mặt số lượng bán hàng. Sự chênh lệch doanh số này chỉ ra rằng yếu tố về mặt thẩm mỹ, thiết kế vẫn luôn được đánh giá cao ở thị trường SUV, dù ở tầm giá vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng. Santa Fe, dù có ưu thế về nội thất tiện nghi hay công nghệ hiện đại khó vượt qua rào cản này ở phiên bản thế hệ mới.

Mazda CX-8 bức tốc

Phần còn lại của phân khúc SUV Hạng D cho thấy doanh số thấp, duy trì ở mức ba chữ số hoặc thậm chí không đáng kể.

Trong số này, Mazda CX-8 tạm thời giữ vị trí thứ hai với 228 xe bán ra trong tháng 10. Mẫu xe này tăng trưởng so với mức 194 xe của tháng 9, là đối thủ duy nhất trong nhóm xe xăng có mức tăng trưởng này. CX-8 giữ được doanh số nhờ vào thiết kế Kodo và nội thất được đánh giá cao, nhưng vẫn chưa đủ sức tạo ra đột phá so với Everest.

Isuzu mu-X mặc dù vừa được nâng cấp thế hệ mới, vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Mẫu xe này bán được 33 chiếc trong tháng 10, dù đã tăng gấp đôi so với mức 15 xe của tháng trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp so với các đại diện Hàn Quốc hay Mỹ.

Dù được nâng cấp, Mu-X vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Ảnh: Phúc Hậu.

Mặc dù mu-X sở hữu lợi thế là khung gầm vững chắc và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng lại thiếu đi các yếu tố thẩm mỹ và trang bị tiện nghi cần thiết để cạnh tranh trong phân khúc này. Sự vắng bóng của các chương trình tiếp thị khiến mu-X, dù đã được nâng cấp, vẫn bị xem là một tân binh gặp thách thức và bị hạn chế tầm nhìn.

Nhìn chung, cuộc đua nhóm dưới cho thấy một xu hướng rõ ràng, những mẫu xe không có sự thay đổi về thiết kế, công nghệ và chiến lược tiếp thị, hoặc những mẫu xe quá tập trung vào tính thực dụng mà bỏ quên yếu tố thẩm mỹ, đều đang phải đối mặt với doanh số thấp.

Cuộc đua SUV Hạng D tháng 10 đã kết thúc bằng sự dẫn đầu của Ford Everest, tạo ra một sự phân hóa sâu sắc trong phân khúc. Sự chật vật của các đối thủ như Hyundai Santa Fe, ngay cả khi giảm giá sâu, và sự khó khăn của tân binh nâng cấp như Isuzu mu-X, đều chỉ ra rằng người tiêu dùng hiện tại đang tìm kiếm một sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng vận hành, công nghệ và giá trị cốt lõi của sản phẩm. Đ

ối với những mẫu xe không thể đáp ứng được các yếu tố này, việc bị tụt lại phía sau và mất dần thị phần là một kết cục không thể tránh khỏi.