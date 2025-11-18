Hồi kết cuộc 'nội chiến' SUV xăng đô thị

Kết quả cuộc đua doanh số giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV cỡ B đã thay đổi.

Phân khúc SUV chạy xăng cỡ B tại Việt Nam từng chứng kiến cuộc đua song mã Hàn-Nhật giữa Hyundai Creta và Toyota Corolla Cross hồi năm 2023, sau đó thay thế bằng cuộc "nội chiến" xe Nhật giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross trong năm vừa rồi.

Khi doanh số tháng 10 được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, hồi kết của cuộc "nội chiến" này đã dần lộ rõ.

Màn tăng tốc muộn màng của Xforce

Năm ngoái, Mitsubishi Xforce được gọi tên là SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam. Dù chỉ bắt đầu bán ra từ tháng 3/2024, doanh số kết năm của "tân binh" này đạt 14.407 xe, cao hơn thành tích 11.174 xe của Toyota Yaris Cross.

Tuy nhiên khi bước sang năm 2025, Mitsubishi Xforce tỏ ra đuối sức hơn hẳn so với đối thủ đồng hương.

Trong suốt nửa đầu năm nay, Xforce chỉ một lần sở hữu doanh số vượt 1.000 xe/tháng. Toyota Yaris Cross có 4 kỳ liên tiếp đạt thành tích này, giúp mẫu SUV cỡ B của Toyota sở hữu doanh số 5.420 xe sau 6 tháng, trội hơn gần 1.000 xe so với Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xforce thường xuyên đuối sức trước Toyota Yaris Cross Tương quan doanh số giữa Mitsubishi Xforce với Toyota Yaris Cross trong 10 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Toyota Yaris Cross xe 645 287 1185 1080 1073 1150 1259 1012 1964 1833 Mitsubishi Xforce

552 433 948 612 599 1431 1185 900 1374 1854

Từ tháng 6, Toyota Yaris Cross thêm nhiều kỳ liên tiếp bán chạy hơn Mitsubishi Xforce. Chỉ đến tháng 10 vừa qua, Mitsubishi Xforce mới có lần hiếm hoi vượt lên khi bán được 1.854 xe, nhỉnh hơn thành tích 1.833 xe của Toyota Yaris Cross.

Đây đã là kỳ tăng trưởng thứ hai liên tiếp của Mitsubishi Xforce và là tháng thứ 4 trong năm nay mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia bán được trên 1.000 xe/tháng.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross giảm nhẹ doanh số so với kỳ báo cáo trước. Đây là một phần lý do đưa Mitsubishi Xforce trở thành SUV chạy xăng cỡ B bán chạy nhất tháng 10.

Cũng trong tháng 10, Hyundai Creta ghi nhận doanh số 1.022 xe. Toyota Corolla Cross - mẫu SUV cỡ B+ đàn anh của Yaris Cross - sở hữu doanh số 1.020 xe ở cùng kỳ.

Honda HR-V bán được 766 xe cho khách Việt, còn lượng tiêu thụ của Kia Seltos đạt 632 xe. Mazda CX-30 sở hữu doanh số 119 xe, còn doanh số CX-3 ghi nhận ở mức 93 xe - bao gồm 53 xe lắp ráp.

Hồi kết cuộc "nội chiến"

Khoảng 2 năm gần đây, phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam gần như chỉ là cuộc "nội chiến" giữa các mẫu xe Nhật Bản cho ngôi vương toàn phân khúc.

Nếu chỉ tính riêng nhóm xe chạy xăng, bộ ba Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce là những cái tên thường xuyên sở hữu doanh số cao top đầu phân khúc.

Toyota Yaris Cross đối đầu Mitsubishi Xforce tạo ra cuộc "nội chiến" Nhật Bản. Ảnh: TMV, Vĩnh Phúc.

Năm ngoái, Toyota Yaris Cross chịu thua Mitsubishi Xforce trên đường đua doanh số nhưng cục diện năm nay đã đảo chiều. Dù thị trường Việt vẫn còn 2 tháng phía trước, thật khó để tin vào khả năng "lật kèo" thành công của Mitsubishi Xforce trước đối thủ đồng hương.

Kết thúc 10 tháng đầu năm, Toyota Yaris Cross sở hữu doanh số lũy kế 11.488 xe. Mitsubishi Xforce với màn tăng tốc ở các kỳ báo cáo gần nhất hiện sở hữu lượng tiêu thụ 9.888 xe từ đầu năm.

Khoảng cách 1.600 xe như hiện tại đồng nghĩa trong 2 tháng cuối năm, Xforce cần phải bán tốt hơn Yaris Cross khoảng 800 xe/tháng để nuôi hy vọng "lật kèo".

Tham chiếu tương quan doanh số của cả 2 trong giai đoạn đầu năm, nhiệm vụ này gần như bất khả thi với Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xforce khó lòng "lật kèo" trước Toyota Yaris Cross Doanh số phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Toyota Yaris Cross Mitsubishi Xforce Toyota Corolla Cross Hyundai Creta Honda HR-V Kia Seltos Mazda CX-3 Mazda CX-30

xe 11488 9888 7181 6114 4625 4578 1978 1262

Như vậy, hồi kết cuộc "nội chiến" giữa Xforce và Yaris Cross cho ngôi đầu doanh số phân khúc gần như đã rõ. Ở nhóm sau, Toyota Corolla Cross (7.181 xe sau 10 tháng) cũng khả năng cao trở thành SUV đô thị chạy xăng bán tốt thứ ba.

Hyundai Creta (6.114 xe), Honda HR-V (4.625 xe) hay Kia Seltos (4.578 xe) đã đứng ngoài đường đua doanh số. Bộ đôi SUV đô thị của Mazda gồm CX-3 (1.978 xe) và CX-30 (1.262 xe) đứng cuối bảng thống kê.

Năm 2025 có thể sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ với riêng Toyota Yaris Cross. Không chỉ nắm chắc ngôi đầu doanh số nhóm SUV chạy xăng cỡ B, Yaris Cross còn đang trên đường trở thành trụ cột doanh số mới của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy, Toyota Yaris Cross cũng như Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta và Kia Seltos được cho là sẽ sớm chịu áp lực lớn từ làn sóng điện hóa.

Phân khúc SUV cỡ B hiện có một vài đại diện thuần điện đáng chú ý bao gồm VinFast VF 6, BYD Atto 2 hay MG4 EV. Sắp tới, "điểm nóng" này còn chào đón thêm Jaecoo J6 - mẫu SUV địa hình chạy điện dự kiến sớm chính thức ra mắt khách hàng vào năm sau.

VinFast VF 6 là đối thủ đáng gờm của loạt SUV chạy xăng cỡ B. Ảnh: VinFast.

Trong số này, VinFast VF 6 được xem là đối thủ đáng gờm của loạt SUV chạy xăng cỡ B. Báo cáo từ hãng xe điện Việt cho hay sau 10 tháng, VinFast VF 6 đã bán được 16.949 xe.

Thách thức là rất rõ ràng, nhưng cũng không phải không có cơ hội dành cho loạt xe xăng như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce. Với giá trị thương hiệu ôtô Nhật Bản đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ, loạt xe xăng vẫn sẽ có chỗ đứng tại thị trường ôtô Việt Nam, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ làn sóng điện hóa.