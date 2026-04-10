Alfa Romeo sẽ có xe điện 'hồn Trung Quốc'

Stellantis có thể hợp tác cùng hãng xe Leapmotor của Trung Quốc để tận dụng công nghệ và làm xe điện cho các thương hiệu Opel, Alfa Romeo.

Theo Carscoops, dưới áp lực ngày càng gia tăng về cắt giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ ra mắt xe mới, Stellantis đang tìm kiếm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Nhiều nguồn tin cho hay Stellantis đang xem xét kế hoạch phát triển xe điện mới cho các thương hiệu Opel và Alfa Romeo, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.

Động thái này thuộc một phần điều chỉnh về chiến lược xe điện mà Stellantis phải thực hiện, sau khi ghi nhận khoản lỗ 25 tỷ USD liên quan đến việc cắt giảm một phần lộ trình phát triển xe điện của tập đoàn.

Các nguồn tin giấu tên cho biết mẫu xe điện mới của Opel có thể sử dụng chung kiến trúc điện với Leapmotor B10.

Nền tảng sử dụng cho Leapmotor B10 sẽ được chia sẻ với Opel. Ảnh: Leapmotor.

Khả năng mẫu xe này có chia sẻ chính xác hệ thống truyền động với B10 hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng Leapmotor dự kiến sớm cung cấp các hệ thống then chốt cho Opel, bao gồm các thành phần điện, điện tử.

Chuyên trang Carscoops nhận định những chia sẻ này về cơ bản đưa Leapmotor trở thành đối tác đảm nhận toàn bộ công tác kỹ thuật cốt lõi, vốn đóng vai trò như phần "hồn" của xe điện Opel trong tương lai.

Ngoài ra, phần lớn công việc phát triển của Leapmotor dự kiến diễn ra tại Trung Quốc, trong khi phần việc của Opel chủ yếu ở thiết kế ngoại thất.

Hãng tin Reuters cho hay các cuộc thảo luận giữa 2 bên đã bắt đầu từ cuối năm ngoái, đồng thời tiết lộ một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tuần tới.

Leapmotor và Stellantis đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu. Ảnh: Leapmotor.

Stellantis đã mua lại 20% cổ phần Leapmotor vào năm 2023. Kể từ đó, tập đoàn đã hỗ trợ quá trình mở rộng quốc tế của thương hiệu này thông qua liên doanh Leapmotor International - thực hiện giám sát hoạt động bán hàng và sản xuất của Leapmotor bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Về kế hoạch hợp tác như trên, nếu được thông qua, mẫu SUV điện mới của Opel sẽ được chế tạo tại nhà máy Zaragoza của Stellantis ở Tây Ban Nha. Đây cũng là nơi đã được lên kế hoạch lắp ráp Leapmotor B10, dự kiến từ cuối năm nay.

Xe điện mới của thương hiệu Opel hợp tác cùng Leapmotor có thể bắt đầu sản xuất từ năm 2028, sản lượng thường niên kỳ vọng rơi vào khoảng 50.000 xe.

Liên quan đến thông tin trên, Leapmotor phản hồi một cách thận trọng. Hãng này lưu ý rằng vẫn tiếp tục thảo luận với các đối tác, bao gồm cả Stellantis.

Thương hiệu ôtô Trung Quốc cho biết chưa có kế hoạch cho việc hợp tác toàn diện ở cấp độ nền tảng, thay vào đó vẫn tập trung vào việc cung cấp các linh kiện tự phát triển.

Chuyên trang Carscoops lưu ý mối quan hệ hợp tác giữa Stellantis và Leapmotor có thể mở rộng quy mô hơn, thay vì chỉ gói gọn trong một mẫu xe điện đeo logo Opel.

Alfa Romeo nhiều khả năng cũng sẽ có sản phẩm xe điện dựa trên nền tảng Trung Quốc. Ảnh: Alfa Romeo.

Các cuộc thảo luận ban đầu đã cân nhắc ứng dụng công nghệ của Leapmotor cho các dòng xe nhỏ hơn thuộc phân khúc A. Điều này đòi hỏi các dây chuyền sản xuất riêng biệt.

Cũng trong báo cáo này, chi tiết đáng chú ý là khả năng về một mẫu xe thương hiệu Alfa Romeo được phát triển trên nền tảng kiến trúc tương tự Leapmotor B10 - vốn cũng có thể được sản xuất tại nhà máy Stellantis ở Zaragoza.