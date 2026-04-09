Polestar tung khuyến mại lớn lôi kéo chủ xe điện Tesla

Chủ xe điện Tesla có thể nhận ưu đãi tối đa 21.000 USD khi đổi sang Polestar 3 đời 2025.

Theo InsideEVs, Polestar thêm lần nữa tung ra các ưu đãi lớn dành cho Polestar 3 và Polestar 4, với trọng tâm là lôi kéo chủ sở hữu hiện tại của xe điện Tesla.

Cụ thể, hãng xe Thụy Điển sẽ giảm giá 21.000 USD dành cho chủ xe điện Tesla muốn đổi sang Polestar 3 đời 2025. Ưu đãi này ở Polestar 4 là 14.000 USD , cũng chỉ dành cho người đang sử dụng Tesla.

Quay trở lại năm 2025, Polestar từng tung ra ưu đãi tương tự nhưng giá trị đến 20.000 USD dành cho khách hàng đang sở hữu Tesla nhưng muốn chuyển sang thuê Polestar 3. Chuyên trang InsideEVs lưu ý khi ấy, ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD vẫn còn hiệu lực, giúp khách hàng tiết kiệm một khoản khá lớn.

Chương trình hiện tại của thương hiệu xe điện thuộc sở hữu Geely có hiệu lực đến hết tháng 4 và khách hàng Mỹ cần lưu ý một số điều kiện đi kèm.

Ngay cả khi đang không sử dụng Tesla, khách Mỹ vẫn được giảm 18.000 USD khi mua Polestar 3 đời 2025 và 10.000 USD cho Polestar 4 mới, áp dụng cho cả trả thẳng và trả góp.

Polestar 4 có ưu đãi tiêu chuẩn 10.000 USD tại Mỹ. Ảnh: InsideEVs.

Ưu đãi ở Polestar 3 tăng thêm 3.000 USD nếu khách hàng đang sở hữu một chiếc Tesla. Chủ xe Tesla mua Polestar 4 sẽ hưởng thêm 4.000 USD . Các khoản ưu đãi này được Polestar đề cập đến với tên gọi Tesla Conquest Bonus – tạm dịch “Ưu đãi chinh phục khách hàng Tesla”.

Để nhận được toàn bộ gói ưu đãi, khách hàng Mỹ cần thỏa mãn đủ các điều kiện vay vốn và theo thông tin trên website của Polestar, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn. Chủ xe điện Tesla cũng không cần phải “thu cũ đổi mới”, nhưng được yêu cầu cung cấp bằng chứng sở hữu xe.

Mức giảm giá 21.000 USD cũng chỉ áp dụng cho Polestar 3 đời 2025, vốn là mẫu xe xây dựng trên kiến trúc điện 400 V đi kèm hệ thống thông tin giải trí với chip đời cũ. Polestar 3 đời 2026 được nâng cấp bộ xử lý, gói pin 800 V mới cũng cho phép tăng tốc sạc.

Chủ xe điện Tesla hưởng ưu đãi đến 21.000 USD khi chuyển sang Polestar 3. Ảnh: InsideEVs.

Sau ưu đãi, giá bán Polestar 3 đời 2025 ở phiên bản Long Range Single Motor chỉ còn 46.300 USD . Mức giá này chỉ cao hơn 1.510 USD so với Tesla Model Y Premium RWD.

Tương tự, Polestar 4 sau ưu đãi tối đa 14.000 USD hiện có giá 42.400 USD ở phiên bản Long Range Single Motor.