SUV thuần điện BMW iX bị khai tử tại Mỹ

BMW dừng bán BMW iX tại Mỹ, mở đường cho loạt SUV điện thế hệ mới, nhưng vẫn duy trì sản xuất mẫu xe này cho các thị trường toàn cầu trong giai đoạn chuyển giao.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, BMW iX là mẫu SUV điện cỡ lớn nhất trong dòng X của thương hiệu. Sau bản nâng cấp giữa vòng đời cách đây hơn 1 năm, mẫu xe này được cải thiện về công suất và phạm vi hoạt động, dù thiết kế gây nhiều tranh cãi gần như không thay đổi.

BMW iX sẽ dừng sản xuất, thay thế bởi iX5 và iX7

Sự xuất hiện của loạt SUV điện thế hệ mới đang khiến iX trở nên dư thừa trong danh mục sản phẩm. Tại châu Âu, hãng đã bắt đầu bàn giao BMW iX3, trong khi iX5 hoàn toàn mới dự kiến ra mắt trong năm nay và BMW iX7 sẽ trình làng vào năm 2027. Trước làn sóng sản phẩm mới, việc mẫu xe điện này bị loại khỏi thị trường Mỹ được xem là bước đi đầu tiên cho quá trình "khai tử" toàn cầu.

Mặc dù chỉ mới ra mắt bản facelift vào đầu năm 2025, số phận của BMW iX đã sớm được định đoạt khi được thay thế bởi các mẫu xe mới, vốn dựa trên nền tảng Neue Klasse của tập đoàn này.

Dù vậy, BMW xác nhận vẫn tiếp tục sản xuất iX tại nhà máy Dingolfing (Đức) để phục vụ các thị trường ngoài Mỹ trong một khoảng thời gian chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, chiếc BMW iX cuối cùng có thể rời dây chuyền vào khoảng giữa năm 2028. Điều này đồng nghĩa mẫu xe này sẽ tiếp tục được bán song song với iX5 trong khoảng 2 năm, và chồng lấn với iX7 ít nhất 1 năm.

Giới quan sát dự báo nhu cầu dành cho iX sẽ giảm dần khi iX5 và iX7 chính thức đến tay khách hàng, bởi 2 mẫu SUV điện thuộc thế hệ Neue Klasse này hứa hẹn sở hữu phạm vi hoạt động tốt hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và thiết kế truyền thống, dễ tiếp cận hơn.

BMW mở rộng dải sản phẩm thuần điện

Đáng chú ý, BMW Slovakia vẫn đang tích cực quảng bá iX trong khi hãng thông báo dừng phân bổ xe cho thị trường Mỹ. Dù có thể chỉ là sự trùng hợp, động thái này cho thấy BMW vẫn muốn duy trì sức hút của mẫu SUV điện đầu bảng trong thời gian chuyển giao.

BMW iX sẽ sớm được thay thế bởi iX5, vốn được phát triển trên nền tảng Neue Klasse. Rất có thể xe sẽ được trang bị đầy đủ cả công nghệ thuần điện lẫn pin nhiên liệu hydrogen.

Tại Mỹ, khách hàng vẫn còn cơ hội sở hữu BMW iX nếu các đại lý còn xe tồn kho. Tuy nhiên, cấu hình cho thấy sản lượng phiên bản đời 2026 là "rất hạn chế" và sẽ không có đời 2027. Trong khi đó, BMW iX3 sắp ra mắt tại Mỹ vào cuối năm nay được đánh giá là quá nhỏ để thay thế trực tiếp cho iX, vai trò này sẽ do iX5 và iX7 đảm nhiệm, đặc biệt khi 2 mẫu xe mới hướng đến phân khúc cao cấp hơn.

Tại châu Âu, danh mục SUV điện của BMW sẽ trở nên phong phú hơn khi iX có thể cùng tồn tại với iX3, iX5 và iX7 trong một thời gian. Việc dần khai tử iX cùng với 8 Series cũng giúp giải phóng công suất tại nhà máy Dingolfing, chuẩn bị cho thế hệ BMW 3 Series mới ra mắt cuối năm nay. Nếu biến thể Touring (G51) được triển khai, nhiều khả năng cũng sẽ được sản xuất tại đây, trong khi bản wagon thuần điện sẽ lắp ráp tại Munich cùng i3 Sedan.