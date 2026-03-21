Xe điện BMW i4 bị khai tử mặc dù bán chạy

Hãng xe Đức sẽ khai tử mẫu sedan thuần điện BMW i4 vào năm tới, khi dòng xe này được thay thế vai trò trong danh mục sản phẩm bởi BMW i3 vừa được ra mắt.

Ra mắt từ năm 2021, BMW i4 từng được định vị là phiên bản thuần điện của dòng 3 Series, đồng thời là một trong những mẫu EV sản xuất thương mại đầu tiên của BMW bên cạnh iX. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của BMW i3 vừa ra mắt, vai trò của i4 dần trở nên dư thừa.

BMW i4 từng được phân phối chính hãng kể từ tháng 8/2023 với phiên bản i4 eDrive40 giá 3,759 tỷ đồng . Mặc dù doanh số tại Việt Nam không quá ấn tượng, hãng đã tăng giá của mẫu xe điện này lên mức 3,799 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân

BMW i3 vừa được giới thiệu tại Munich (Đức) và sẽ sớm đi vào sản xuất tại nhà máy chính của BMW ở đây, vốn cũng là nơi đang lắp ráp i4. Theo các nguồn tin từ nội bộ hãng, dây chuyền sản xuất BMW i4 sẽ chính thức dừng hoạt động trong năm tới.

Phát biểu bên lề sự kiện ra mắt BMW i3, ông Jochen Goller, lãnh đạo phụ trách sản phẩm của BMW, cho biết việc "khai tử" i4 sau khoảng 5 năm có mặt trên thị trường đã nằm trong kế hoạch từ trước, nhằm tạo không gian phát triển cho dòng 3 Series thuần điện.

BMW i3 hoàn toàn mới được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, sở hữu nhiều công nghệ và tính năng vượt trội hơn so với thế hệ trước đây, vốn chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Ông nói: "Trong suốt 20 năm qua, ngành công nghiệp ôtô luôn vận hành theo chu kỳ: mẫu mới ra đời, mẫu cũ dần bị thay thế. Điều đó hoàn toàn bình thường. Sản lượng của BMW i4 sẽ giảm dần, trong khi BMW i3 sẽ tăng trưởng mạnh – và tất cả đã được tính toán trong chiến lược từ đầu".

Dù i4 không có phiên bản kế nhiệm trực tiếp, BMW vẫn đang phát triển thế hệ mới của dòng 4 Series, được định hướng là lựa chọn thiên về thiết kế và cảm giác lái thể thao hơn so với 3 Series. Theo ông Joachim Post, BMW 4 Series vẫn giữ vai trò quan trọng trong tương lai và sẽ là một phần của thế hệ sản phẩm Neue Klasse.

Việc BMW i4 dừng sản xuất không có nghĩa chiếc BMW i3 hoàn toàn mới sẽ thay thế cho mẫu grand coupe này. Trong tương lai, hãng xe đến từ Đức có thể ra mắt thêm phiên bản thuần điện của dòng 4 Series. Ảnh: Phong Vân

Chiến lược dài hạn của BMW là đồng nhất thiết kế giữa các hệ truyền động, đồng thời cung cấp đa dạng tùy chọn từ động cơ đốt trong đến thuần điện cho từng dòng xe. Theo đó, BMW 4 Series mới sẽ chia sẻ các tùy chọn động cơ với 3 Series - bao gồm cả phiên bản động cơ đốt trong sẽ ra mắt trong năm nay, bên cạnh i3. Điều này cũng đồng nghĩa một phiên bản 4 Series thuần điện sẽ quay trở lại trong tương lai.