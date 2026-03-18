BMW chính thức bước vào kỷ nguyên điện hóa sâu hơn khi giới thiệu mẫu sedan thuần điện BMW i3 hoàn toàn mới, phiên bản chạy điện của dòng BMW 3 Series. Mẫu xe gây chú ý với tầm hoạt động lên tới 900 km, thuộc hàng cao nhất trong phân khúc xe thuần điện hiện nay.

BMW i3 thế hệ mới sở hữu thiết kế ấn tượng

BMW i3 kế thừa nhiều chi tiết từ concept Vision Neue Klasse ra mắt năm 2023, với chiều dài 4.760 mm (dài hơn 3 Series 55 mm nhưng ngắn hơn i4 23 mm), trục cơ sở 2.900 mm. Viền cửa sổ Hofmeister kink đặc trưng vẫn được giữ lại tại cột C.

Dựa trên bản concept Vision Neue Klasse, BMW i3 hoàn toàn mới là mẫu xe thứ hai được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, sau mẫu SUV cỡ nhỏ BMW iX3 vừa ra mắt vào năm ngoái.

Khoang nội thất của BMW i3 nổi bật với hệ thống Panoramic iDrive, bao gồm dải hiển thị thông tin chạy ngang chân kính lái và màn hình trung tâm 18 inch dạng "Free-Cut" hướng về phía người lái. Xe cũng có tùy chọn màn hình hiển thị HUD độ nét cao.

Các chức năng như hỗ trợ lái, đỗ xe hay giải trí có thể điều khiển trực tiếp trên vô lăng thông qua công nghệ "shy tech" - các nút chỉ phát sáng khi cần thiết. BMW tích hợp trợ lý ảo AI Amazon Alexa vào hệ thống BMW Intelligent Personal Assistant, cho phép người dùng tìm kiếm, phát nhạc, cập nhật tin tức… Tính năng này sẽ được triển khai đầu tiên tại thị trường Đức và Mỹ.

Tương tự iX3, BMW i3 sử dụng kiến trúc điện tử với 4 máy tính trung tâm, đảm nhiệm các chức năng gồm: vận hành, lái tự động và đỗ xe, hệ thống giải trí và tiện nghi. BMW cho biết hệ thống này nhanh gấp 20 lần so với thế hệ trước, đồng thời giúp giảm đáng kể độ phức tạp của hệ thống dây dẫn.

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ của BMW i3

Phiên bản đầu tiên được ra mắt là BMW i3 50 xDrive với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nhờ 2 động cơ điện, sản sinh tổng công suất 469 mã lực. Các biến thể sử dụng 1 động cơ điện với mức giá dễ tiếp cận hơn sẽ được bổ sung sau.

Con số 900 km là điểm nhấn lớn nhất của BMW i3. Thương hiệu cho biết điều này đạt được nhờ công nghệ pin cell tròn thế hệ mới, giúp tăng hiệu suất năng lượng khoảng 20% so với pin dạng prismatic trước đây. Ngoài ra, thiết kế cell-to-pack giúp tối ưu không gian và giảm trọng lượng, trong khi cấu trúc pack-to-body loại bỏ sàn xe truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Thương hiệu chưa công bố dung lượng pin cụ thể, nhưng có thể tham khảo BMW iX3, mẫu xe cùng nền tảng Neue Klasse, sở hữu dung lượng pin 108 kWh và tầm hoạt động tối đa 805 km.

BMW i3 sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 8/2026 tại nhà máy Munich, trở thành mẫu xe thứ 2 sử dụng nền tảng Neue Klasse sau iX3. Theo BMW, Neue Klasse không chỉ là một kiến trúc khung gầm mới mà còn là hệ sinh thái công nghệ toàn diện, bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và hệ thống giải trí.

Cuộc cạnh tranh EV khốc liệt giữa BMW và Mercedes-Benz

Xe dự kiến được giao tới khách hàng châu Âu vào quý III/2026, trong khi thị trường Mỹ sẽ phải chờ đến năm 2027. Phiên bản thuần điện hiệu năng cao cũng sẽ xuất hiện trong năm 2027.

BMW i3 ra mắt chỉ vài tuần trước khi Mercedes-Benz C-Class EQ trình làng vào cuối tháng 4/2026, báo hiệu cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu đến từ Đức. Trước đó, cả hai cũng đã gần như đồng loạt tung ra các mẫu SUV thuần điện BMW iX3 và Mercedes-Benz GLC EQ vào năm ngoái.

Năm 2025, BMW i4 dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng trung cao cấp tại châu Âu với khoảng 46.000 xe. Xếp sau là Polestar 2 (16.000 xe) và Zeekr 001 (1.000 xe). Phân khúc này đang suy giảm khi người tiêu dùng chuyển sang SUV và crossover, với doanh số tại châu Âu năm ngoái giảm 17%. Tuy vậy, tỷ lệ xe điện trong phân khúc đã đạt khoảng 20%, phần lớn nhờ thành công của BMW i4.

BMW i3 sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 8/2026 tại nhà máy Munich. Hiện tại, mức giá khởi điểm của mẫu sedan thuần điện này vẫn chưa được công bố.

Sự xuất hiện của BMW i3 không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của thương hiệu trong chiến lược điện hóa, mà còn mở ra một cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc sedan hạng sang - nơi công nghệ pin, phần mềm và trải nghiệm người dùng sẽ quyết định sản phẩm chiến thắng.