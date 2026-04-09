So kè VinFast Viper và Dat Bike Quantum S1 - chọn đổi pin hay cắm sạc?

Cả VinFast Viper và Dat Bike Quantum S1 đều là những mẫu xe máy điện "đầu bảng" của từng thương hiệu, sở hữu tầm hoạt động tốt và thiết kế tổng thể khá thể thao.

Dat Bike không phải là cái tên quá nổi bật trên thị trường xe máy điện Việt Nam, tuy nhiên đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với giới tài xế xe ôm công nghệ, shipper do cung cấp dải sản phẩm có phạm vi hoạt động tối đa không dưới 200 km.

Trong đó, Quantum S1 là mẫu xe "đầu bảng" của hãng, đắt đỏ nhất và phạm vi hoạt động tối đa cũng cao nhất, đến 285 km/lần sạc.

VinFast lại là cái tên đang dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam, sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, trải dài nhiều phân khúc cùng nền tảng là mạng lưới trạm sạc công cộng, tủ đổi pin khá rộng lớn.

Bên cạnh dòng Evo được khách hàng ưa chuộng, VinFast Viper đang thu hút sự chú ý không nhỏ khi là mẫu xe máy điện thiết kế thời trang, công nghệ pin hoán đổi cho phép nhanh chóng tiếp tục hành trình mà không cần chờ sạc.

Đổi pin là điểm cộng của VinFast Viper

VinFast Viper hiện có giá 39,9 triệu đồng chưa bao gồm pin. Nếu mua thêm một gói pin, giá xe tăng lên thành 45,5 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của VinFast Viper nằm ở khu vực dưới yên xe, nơi có thể chứa tối đa 2 gói pin hoán đổi, có thể sử dụng ngay tại các tủ đổi pin mà VinFast đã hoàn thiện lắp đặt.

Người dùng VinFast Viper có thể hoán đổi pin, hoặc cắm sạc trực tiếp. Ảnh: Phúc Hậu.

So với việc sạc điện thông thường, hoặc thậm chí sạc riêng gói pin với bộ sạc chuyên biệt như Honda CUV e:, người dùng vẫn phải chờ hàng giờ để nạp lại pin. Ngay cả với VinFast Viper, sử dụng bộ sạc cầm tay chính hãng kết nối với cổng sạc trên xe cũng phải cần khoảng 4,5 giờ để sạc đầy.

Tính năng hoán đổi pin lại cho phép người dùng ngay lập tức có thể tiếp tục hành trình mà không cần chờ sạc. Để tìm hiểu thêm về trải nghiệm hoán đổi pin xe máy điện VinFast, độc giả có thể xem qua bài viết tại đây.

Trong khi đó, Dat Bike Quantum S1 lại trang bị bộ pin dưới sàn để chân. Thiết kế này cho phép mẫu xe máy điện đầu bảng của Dat Bike sở hữu cốp đồ dưới yên dung tích lớn, nhưng người dùng phải chấp nhận cắm sạc trực tiếp.

Nếu sử dụng bộ sạc cầm tay 1,8 kW mà hãng tặng kèm, xe sẽ cần 4 giờ để sạc đầy pin từ tình trạng cạn kiệt.

Pin đặt cố định dưới sàn để chân giúp Dat Bike Quantum S1 có không gian dưới yên rộng rãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Riêng ở khía cạnh này, Dat Bike Quantum S1 không phải là một lựa chọn mang tính cạnh tranh hơn khi đặt cạnh VinFast Viper.

Việc phải cắm sạc trực tiếp có thể là trở ngại cho không ít khách hàng. Bù lại, Dat Bike Quantum S1 với quãng đường di chuyển tối đa 285 km/lần sạc là mẫu xe máy điện có tầm hoạt động tốt hàng đầu thị trường Việt lúc này.

VinFast Viper khi lắp đủ 2 pin cũng chỉ sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 156 km, nhưng khách hàng có thể đổi pin nhanh chóng và dễ dàng.

Dat Bike Quantum S1 hiện được bán với giá khởi điểm 49,9 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Viper thời trang, Quantum S1 phá cách

Theo thông tin do hãng cung cấp, VinFast Viper có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm. Các kích thước tương ứng của Quantum S1 là 2.010 x 710 x 1.110 mm, đồng nghĩa mẫu xe máy điện thương hiệu Dat Bike có phần bệ vệ hơn so với VinFast Viper.

Tổng thể cả 2 xe đều mang tính thể thao với phần đuôi vuốt cao, sàn để chân rộng rãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Về ngoại hình, cả Dat Bike Quantum S1 lẫn VinFast Viper đều có thiết kế tổng thể khá thể thao với đuôi xe cao, vuốt nhọn về sau.

Tuy nhiên, phần mặt nạ Viper với thiết kế góc cạnh chia sẻ nhiều điểm tương đồng với loạt xe tay ga thể thao tại Việt Nam như Yamaha NVX và Honda Vario, còn Quantum S1 lại khá "hiền" khi nhìn từ chính diện.

Cụm đèn chiếu sáng chính của cả hai đều là dạng LED projector, nhưng của Dat Bike Quantum S1 bố trí trên đầu xe, còn ở VinFast Viper nằm trên yếm trước.

Thiết kế này một lần nữa giúp Viper trông thể thao hơn khi nhìn chính diện, còn vị trí đặt đèn Quantum S1 sẽ giúp người điều khiển dễ quan sát hơn trong từng thao tác đánh lái.

Chính diện VinFast Viper (ảnh trên) cá tính và thể thao, còn Dat Bike Quantum S1 (ảnh dưới) khá trung tính. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm nhấn của Quantum S1 là 3 dải đèn định vị trên mặt nạ. Chi tiết này của Viper tạo hình như cánh chim, tạo ra tổng thể hài hòa với logo thương hiệu đặt giữa.

Đuôi xe lại là khu vực mà Quantum S1 tỏ ra thể thao hơn so với đối thủ VinFast Viper. Dù đều là đuôi xe cao và vuốt nhọn về sau, tay dắt kiểu tách rời cùng dải 3 đèn hậu trên Quantum S1 là thiết kế có phần ấn tượng hơn so với đối thủ.

Mâm xe VinFast Viper có kích thước 14 inch, Quantum S1 được trang bị bộ mâm đường kính đến 16 inch. Treo trước của cả 2 xe dạng phuộc ống lồng, giảm xóc sau đều là lò xo đôi nhưng Viper có thêm các bình dầu phụ.

Đều là đuôi xe cao và vuốt nhọn, thiết kế của Quantum S1 (ảnh dưới) có phần phá cách hơn so với Viper (ảnh trên). Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, VinFast Viper sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể thao được duy trì nhất quán từ đầu xe đến đuôi xe, trong khi Dat Bike Quantum S1 có phần "hụt hơi" về chất thể thao khi nhìn chính diện.

Chiều cao yên của Viper là 780 mm, của Quantum S1 là 790 mm, đồng nghĩa cả 2 mẫu xe máy điện sẽ khó sử dụng hơn với nhóm khách hàng nữ giới, hoặc người cao dưới 1,75 m.

Dat Bike Quantum S1 mạnh mẽ hơn

Quantum S1 là phiên bản mạnh nhất dòng sản phẩm Quantum của Dat Bike, được trang bị motor điện công suất tối đa 7 kW. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-50 km/h trong 3 giây, tốc độ tối đa có thể đạt được là 100 km/h.

Trong khi đó, VinFast Viper sở hữu một motor điện dạng BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Dat Bike Quantum S1 mạnh mẽ hơn VinFast Viper nếu xét về thông số động cơ. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, Dat Bike Quantum S1 là một mẫu xe máy điện có phần mạnh mẽ hơn so với VinFast Viper. Tuy nhiên việc Viper được trang bị động cơ Inhub giúp mẫu xe máy điện này loại bỏ chi tiết truyền động, trong khi đó Quantum S1 phải nhờ cậy đến bộ nhông sên dĩa để truyền sức mạnh motor điện về bánh sau.

Về công nghệ, mẫu xe máy điện của Dat Bike cũng "dẫn trước" khi sở hữu tính năng mở khóa bằng thẻ hoặc ứng dụng trên smartphone. Quantum S1 cũng có cổng sạc USB, móc treo và hộc đựng đồ phía trước khá sâu lòng.

VinFast Viper trang bị smartkey, có sẵn móc treo, hộc đựng đồ, cổng sạc thiết bị di động. Mẫu xe này không có chức năng kết nối với điện thoại thông minh.

Chọn Viper hay Quantum S1?

Nếu so sánh về giá bán, mức khởi điểm 39,9 triệu đồng của VinFast Viper là dễ tiếp cận hơn so với mức khởi điểm 49,9 triệu đồng ở Dat Bike Quantum S1. Tuy nhiên, giá bán nói trên của Viper chưa bao gồm pin, sẽ tăng lên thành 45,5 triệu đồng khi khách hàng mua một pin theo xe.

Khoảng chênh lệch về giá tiền giữa 2 xe cho phép người dùng Dat Bike Quantum S1 sở hữu một khối động cơ điện mạnh mẽ hơn, tầm hoạt động xa hơn đi kèm nhiều trang bị và tính năng hiện đại hơn so với VinFast Viper.

Giá trị thương hiệu, độ phủ của đại lý và hạ tầng sạc, đổi pin sẽ là thách thức không nhỏ với Dat Bike Quantum S1. Ảnh: Phúc Hậu.

Dẫu vậy, mẫu xe máy điện của VinFast vẫn có những lợi thế riêng. Tính năng hoán đổi pin, mạng lưới tủ đổi pin cùng hệ thống đại lý rộng lớn là những ưu điểm của VinFast Viper mà Dat Bike Quantum S1 ở thời điểm hiện tại khó lòng có thể so bì được.

Nhìn chung, VinFast Viper và Dat Bike Quantum S1 là những mẫu xe máy điện dáng thể thao đáng chú ý tại Việt Nam. Tùy vào nhu cầu cá nhân và tình hình thực tế, người dùng nên cân nhắc giữa 2 xe để có được lựa chọn hợp lý nhất.