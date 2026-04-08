Dưới 40 triệu đồng, chọn xe máy điện nào cho nữ vừa đẹp, vừa đi xa?

Với ngân sách khoảng 40 triệu đồng, khách hàng nữ có thể chọn những mẫu xe máy điện nào vừa mạnh mẽ, vừa có thiết kế trẻ trung, "nịnh mắt"?

Không chỉ tập trung vào câu chuyện tiết kiệm chi phí vận hành của xe máy điện, khách hàng ngày nay còn quan tâm đến nhiều hơn, từ công nghệ, trang bị đến thời trang. Với những người mua nữ, yếu tố về thiết kế luôn được ưu tiên. Vậy hiện tại với tầm giá khoảng 40 triệu, đâu là những lựa chọn xe máy điện thời trang cho nữ?

VinFast Evo Grand

So với các mẫu xe trong dải sản phẩm của VinFast, Evo Grand là một trong mẫu xe có thiết kế trung tính, nhiều màu sắc thời trang phù hợp với khách hàng nữ. Cốp xe dung tích đến 35 lít, phù hợp nhu cầu của người mua nữ.

Xe được trang bị motor điện với công suất danh định 1,5 kW. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h.

Gói pin 2,4 kW là trang bị tiêu chuẩn của Evo Grand, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 134 km/lần sạc đầy.

Khi lắp thêm gói pin phụ dung lượng tương đương trong cốp xe, VinFast Evo Grand có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 262 km. Tất nhiên việc tăng quãng đường di chuyển sẽ giảm đáng kể dung lượng cốp, đồng thời người sử dụng cũng cần chuyển đổi nguồn cho hệ thống pin bằng phương pháp thủ công.

Evo Grand còn có phiên bản Lite được tinh chỉnh sức mạnh động cơ phù hợp với khách hàng chưa có giấy phép lái xe, trong độ tuổi 16-18.

VinFast Evo Grand Lite có giá 18 triệu đồng, còn VinFast Evo Grand đang được bán với giá 21 triệu đồng.

VinFast Vero X

Vero X cũng có thiết kế bên ngoài khá tương đồng với Evo Grand, sở hữu dung tích cốp tương đồng ở mức 35 lít. Tuy nhiên đây là dòng sản phẩm được bổ sung nhiều công nghệ hơn, phân khúc cao hơn. Khác với Evo Grand, Vero X sở hữu màn hình TFT, khóa điện tử thay vì khóa cơ.

VinFast Vero X được trang bị motor điện BLDC Inhub cung cấp công suất tối đa 2,25 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h.

Gói pin dung lượng 2,4 kWh cho phép Vero X chạy tối đa khoảng 134 km sau mỗi lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, phạm vi hoạt động được tăng lên thành 262 km, tương đồng với Evo Grand. Xe được bán với giá 34,5 triệu đồng.

Yadea Orla P

Với khách hàng nữ trong độ tuổi 16-18 ở đô thị, Yadea Orla P có thể là cái tên đáng cân nhắc nếu quan tâm đến một mẫu xe máy điện thời trang.

Xe được bán với 4 tùy chọn màu sắc hợp thời như vàng nâu, xanh, hồng hay đen. Thiết kế của mẫu xe máy điện cũng được chăm chút, hướng đến nữ giới với cốp 17 lít, nhiều đường bo tròn quanh đầu, thân xe như Piaggio Vespa Sprint, chiều cao yên chỉ 760 mm.

Yadea Orla P được trang bị động cơ điện Hub với ắc quy Graphene TTFAR với công suất tối đa 1,7 kW, cho vận tốc cao nhất đạt 48 km/h. Xe được bán với giá 21,69 triệu đồng.

Yadea Osta

Sản phẩm mới nhất của Yadea là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng nữ với thiết kế nhẹ nhàng, thời trang rõ rệt. Các chi tiết bo tròn đường tăng lên nhiều hơn, màu sắc cũng được phối hợp kiểu "nữ tính" và yên xe thấp.

Một trong những ưu điểm của mẫu xe đến từ loạt trang bị công nghệ được Yadea trang bị. Trong đó, nổi bật là hệ thống kết nối ứng dụng thông minh, cho phép định vị xe, kiểm tra dung lượng pin, mở khóa từ xa mà không cần chìa hay NFC.

Yadea Osta sử dụng động cơ hub TTFAR, cho công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h cho bản P và 49 km/h cho bản H+.

Bộ pin Lithium 72V 45 Ah trên bản P cho tầm hoạt động 180 km sau mỗi lần sạc, trong khi bản H+ sử dụng bộ pin 30 Ah, có tầm hoạt động 120 km. Hiện, xe có giá 27,49 triệu đồng cho bản H+, tăng lên thành 31,99 triệu đồng ở bản Osta P.