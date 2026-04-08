Hơn 3.700 xe G-Class điện có thể bị rơi bánh khi đang chạy

  • Thứ tư, 8/4/2026 14:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mercedes phát lệnh triệu hồi với hơn 3.700 xe G-Class điện để thay thế bu-lông bánh xe, trước nguy cơ các mẫu SUV địa hình có thể rơi bánh khi đang chạy.

Theo InsideEVs, Mercedes đang phải tiến hành một đợt triệu hồi với hơn 3.700 xe điện Mercedes-Benz G 580 EQ Technology - hay còn được biết đến với tên gọi G-Class điện - do nguy cơ rơi bánh khi đang chạy.

Tổng cộng 3.734 xe G-Class điện cần phải được triệu hồi đợt này, vốn là số xe xuất xưởng trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến tháng 8/2025. Trên các xe Mercedes-Benz G 580 EQ Technology bị ảnh hưởng, bu-lông siết bánh có thể bị lỏng theo thời gian, tiềm ẩn nguy cơ rơi bánh khi đang chạy.

Trong tài liệu chính thức gửi đến Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), nhà sản xuất ôtô Đức thừa nhận đã không tính đến việc trong lượng và mô-men xoắn của dòng G-Class điện cao hơn bản xăng.

Tuy nhiên, Mercedes vẫn nhấn mạnh vấn đề này không thực sự nghiêm trọng như những gì mọi người hình dung.

Mercedes triệu hồi hơn 3.700 xe G-Class điện do nguy cơ rơi bánh. Ảnh: Mercedes-Benz.

Trong quá trình thử nghiệm, Mercedes nhận ra các bu-lông siết bánh xe có vấn đề. Đây vốn là những chi tiết từng được ứng dụng hiệu quả trên các mẫu G-Class chạy xăng trước đây, tuy nhiên lại có dấu hiệu bị lỏng theo thời gian trên biến thể thuần điện.

Mercedes lưu ý rằng sự cố này chỉ có thể xảy ra khi kết hợp nhiều điều kiện lái xe khắc nghiệt, cùng với số lần tháo lắp cao trong suốt vòng đời của xe.

Từ đây, Mercedes-Benz cho rằng những điều kiện này ít có khả năng xuất hiện trong các tình huống vận hành thực tế. Hãng xe Đức dù vậy vẫn quyết định chủ động phát lệnh triệu hồi với các xe có khả năng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin triệu hồi, chủ xe cần đặt lịch hẹn với đại lý. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành thay thế bu-lông mới và siết chặt theo thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất quy định.

Mercedes-Benz G 580 EQ còn được gọi là G-Class thuần điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Mercedes-Benz G 580 EQ có ngoại hình gần như tương đồng G-Class chạy xăng, tuy nhiên khối lượng xe lên đến hơn 3 tấn.

Mẫu SUV thuần điện sở hữu công suất đầu ra tối đa 579 mã lực nhờ thiết lập 4 motor điện độc lập. Tuy vậy, gói pin dung lượng 116 kWh chỉ có thể cung cấp phạm vi hoạt động 385 km sau mỗi lần sạc đầy theo đánh giá của EPA.

Tại Mỹ, Mercedes-Benz G 580 EQ có giá khởi điểm 162.650 USD, tức đắt hơn 13.000 USD so với biến thể thuần xăng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Phúc Hậu

G-Class điện Mercedes G 580 EQ Technology triệu hồi

