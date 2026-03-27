Gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 tại VN có thể bị rò rỉ dầu hộp số

Các xe Toyota Land Cruiser 300 nằm trong diện cần được triệu hồi để kiểm tra, cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Toyota Việt Nam (TMV) phát đi thông báo triệu hồi đối với 699 xe Toyota Land Cruiser 300, sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/12/2024 đến ngày 8/12/2025.

Trong thông báo triệu hồi, TMV cho biết các xe Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình vận hành, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài.

Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

TMV khuyến cáo khách hàng sở hữu Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện ảnh hưởng nhanh chóng mang xe tới các đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật miễn phí. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe.

Các khách hàng sở hữu Toyota Land Cruiser 300 trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe Toyota Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, TMV sẽ kiểm tra thông tin chi tiết.

Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Toyota Land Cruiser 300 ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2021 và được TMV phân phối chính hãng tại Việt Nam sau đó không lâu.

Mẫu SUV cỡ lớn của Toyota sử dụng động cơ xăng tăng áp V6 dung tích 3.5L, cho công suất đầu ra tối đa 409 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD.

Toyota Land Cruiser 300 có mặt tại Việt Nam là bản nhập khẩu Nhật Bản, hiện được bán với giá 4,58 tỷ đồng .