Hyundai Palisade tiếp tục 'dính' triệu hồi

Khủng hoảng triệu hồi của Hyundai Palisade vẫn chưa kết thúc khi mẫu SUV 3 hàng ghế tiếp tục đối diện một đợt triệu hồi mới, ảnh hưởng gần 47.000 xe tại Mỹ.

Theo Motor1, Hyundai đang tiếp tục phải triệu hồi Hyundai Palisade 2026 do một vấn đề khác liên quan đến ghế ngồi. Lần này, cụm dây an toàn ở hàng ghế thứ ba bên phía người lái là nguyên nhân.

Hành khách có thể làm hỏng dây điện bên trong khi kéo mạnh khóa cài, dẫn đến đèn cảnh báo báo hiệu chốt cài không hoạt động.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 46.787 xe Hyundai Palisade 2026, nhưng chỉ giới hạn trong các phiên bản Limited và Calligraphy.

Nội dung thông báo triệu hồi cho biết Hyundai lần đầu nhận ra vấn đề tiềm ẩn hồi tháng 1 và đã bắt đầu điều tra nguyên nhân. Hyundai nghi ngờ sự cố bắt nguồn từ hệ thống dây điện và đã quyết định phát lệnh triệu hồi.

Hãng xe Hàn Quốc cho biết đã nhận 5 báo cáo về các xe Palisade gặp lỗi liên quan đến cụm dây đai an toàn. Hyundai chưa ghi nhận trường hợp cháy, thương tích, tử vong hoặc tai nạn nào liên quan đến vấn đề này.

Hyundai cho biết sẽ khắc phục lỗi bằng cách thay thế bó dây điện bên trong, với chiều dài khoảng 11 cm. Kỹ thuật viên cũng có thể tiến hành thay thế cả cụm khóa dây đai an toàn nếu cần thiết.

Tuần trước, mẫu SUV 3 hàng ghế của Hyundai đã phải "dính" vào một đợt triệu hồi khác tại Mỹ, được phát đi sau ca tử vong của một trẻ em ở Ohio.

Trên hàng ghế thứ 2 và thứ ba các phiên bản Limited và Calligraphy của Hyundai Palisade 2026, tính năng nhận diện người ngồi hoặc vật thể có thể không hoạt động đúng cách, dẫn đến khả năng ghế gập xuống ngay cả khi có trẻ nhỏ đang ngồi. Sự cố này có thể gây thương tích, thậm chí tử vong.

Đợt thu hồi tuần trước ảnh hưởng đến hơn 61.000 xe Hyundai Palisade. Ngoài trường hợp tử vong duy nhất đã đề cập ở trên, Hyundai cho biết đã nhận 4 báo cáo thương tích và 20 khiếu nại hiện trường có liên quan.

Hyundai lúc này vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp khắc phục vĩnh viễn các sự cố liên quan. Hãng xe Hàn Quốc khuyến cao người dùng nên thận trọng khi sử dụng chức năng chỉnh điện ở các hàng ghế sau.

Trong lúc điều tra nguyên nhân, Hyundai sẽ phát hành một bản cập nhật phần mềm điều chỉnh điện cho các hàng ghế để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho hành khách.