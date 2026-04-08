Huawei có xe hybrid mới

Huawei đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hybrid đầu tiên, với sức mạnh lên đến hơn 550 mã lực.

Tại sự kiện giới thiệu công nghệ diễn ra vào ngày 7/4, liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling) đã chính thức mở đặt hàng sớm cho mẫu SUV 6 chỗ hoàn toàn mới mang tên Huajing S. Đây là sản phẩm chủ lực đầu tiên đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa SGMW và "gã khổng lồ" công nghệ Huawei, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV năng lượng mới.

Huajing S sở hữu kích thước lớn với chiều dài 5.235 mm và trục cơ sở 3.105 mm, mang lại không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Thiết kế ngoại thất của xe gây ấn tượng với cụm đèn xuyên thấu hình vòng nhẫn sao và lưới tản nhiệt đóng kín, tạo cảm giác bề thế và hiện đại. Điểm thú vị là xe vẫn giữ tay nắm cửa cơ học truyền thống thay vì dạng ẩn thường thấy trên các dòng xe điện ngày nay.

Bên trong khoang lái, Huajing S được trang bị các công nghệ từ Huawei. Ví dụ hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun, khoang lái thông minh HarmonyOS và công nghệ thị giác laser nội thất Huawei Limera.

Không gian cabin cũng rộng rãi cùng cấu hình 2+2+2 với hàng ghế thứ 2 độc lập, được trang bị bàn làm việc gập, màn hình treo trần và nút điều khiển "ông chủ" cho ghế phụ phía trước. Khi gập hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý có thể đạt tới 1.268 lít.

SUV mới của Huawei có trục cơ sở 3.105 mm. Ảnh: CarnewsChina.

Về vận hành, Huajing S sử dụng hệ thống Plug-in Hybrid Lingxi Power 3.0, kết hợp động cơ 1.5T với các mô-tơ điện cho tổng công suất 518 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.

Xe cung cấp hai tùy chọn pin 31 kWh và 41,9 kWh, cho phép di chuyển thuần điện từ 130 km đến 175 km tùy phiên bản. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và đa liên kết phía sau kết hợp với giảm chấn biến thiên điện tử.

Huajing S dự kiến sẽ chính thức mở bán rộng rãi trên thị trường ngay trong nửa đầu năm 2026. Đây được xem là quân bài chiến lược của SGMW nhằm tiến quân vào phân khúc xe cao cấp, tận dụng sức mạnh công nghệ từ Huawei để đối đầu với các đối thủ từ Li Auto hay AITO.