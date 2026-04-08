Huawei có xe hybrid mới

  • Thứ tư, 8/4/2026 10:30 (GMT+7)
Huawei đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hybrid đầu tiên, với sức mạnh lên đến hơn 550 mã lực.

Tại sự kiện giới thiệu công nghệ diễn ra vào ngày 7/4, liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling) đã chính thức mở đặt hàng sớm cho mẫu SUV 6 chỗ hoàn toàn mới mang tên Huajing S. Đây là sản phẩm chủ lực đầu tiên đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa SGMW và "gã khổng lồ" công nghệ Huawei, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV năng lượng mới.

Huajing S sở hữu kích thước lớn với chiều dài 5.235 mm và trục cơ sở 3.105 mm, mang lại không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Thiết kế ngoại thất của xe gây ấn tượng với cụm đèn xuyên thấu hình vòng nhẫn sao và lưới tản nhiệt đóng kín, tạo cảm giác bề thế và hiện đại. Điểm thú vị là xe vẫn giữ tay nắm cửa cơ học truyền thống thay vì dạng ẩn thường thấy trên các dòng xe điện ngày nay.

Bên trong khoang lái, Huajing S được trang bị các công nghệ từ Huawei. Ví dụ hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun, khoang lái thông minh HarmonyOS và công nghệ thị giác laser nội thất Huawei Limera.

Không gian cabin cũng rộng rãi cùng cấu hình 2+2+2 với hàng ghế thứ 2 độc lập, được trang bị bàn làm việc gập, màn hình treo trần và nút điều khiển "ông chủ" cho ghế phụ phía trước. Khi gập hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý có thể đạt tới 1.268 lít.

Huawei anh 1

SUV mới của Huawei có trục cơ sở 3.105 mm. Ảnh: CarnewsChina.

Về vận hành, Huajing S sử dụng hệ thống Plug-in Hybrid Lingxi Power 3.0, kết hợp động cơ 1.5T với các mô-tơ điện cho tổng công suất 518 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.

Xe cung cấp hai tùy chọn pin 31 kWh và 41,9 kWh, cho phép di chuyển thuần điện từ 130 km đến 175 km tùy phiên bản. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và đa liên kết phía sau kết hợp với giảm chấn biến thiên điện tử.

Huajing S dự kiến sẽ chính thức mở bán rộng rãi trên thị trường ngay trong nửa đầu năm 2026. Đây được xem là quân bài chiến lược của SGMW nhằm tiến quân vào phân khúc xe cao cấp, tận dụng sức mạnh công nghệ từ Huawei để đối đầu với các đối thủ từ Li Auto hay AITO.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đan Thanh

theo CarnewsChina

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Van nan luot TikTok khi dang lai xe hinh anh

Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

