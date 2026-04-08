Siêu xe điện sạc siêu nhanh đắt hàng, BYD miệt mài sản xuất ngày đêm

Mẫu siêu xe điện Denza Z9 GT được cho là đã tích lũy hàng chục nghìn đơn đặt hàng. Nhà máy sản xuất đã cho chạy các ca làm việc 24 giờ liên tục trong 3 tháng qua để "trả nợ" đơn cọc.

Theo Car News China, ông Li Hui - Tổng giám đốc thương hiệu Denza - cho biết siêu xe điện Denza Z9 GT đã nhận được hàng chục nghìn đơn đặt hàng. Đây là lý do BYD và Denza đang đẩy mạnh sản xuất để giải quyết tình trạng chậm giao xe.

Ông Li Hui cho biết bản thân đã đến tham quan cơ sở sản xuất tại Thâm Quyến để giám sát nỗ lực tăng sản lượng Denza Z9 GT, giữa lúc số lượng đơn đặt hàng tiếp tục vượt quá khả năng cung ứng.

Nhà máy này đã vận hành các ca làm việc 24 giờ liên tục trong 3 tháng, giúp sản lượng hàng ngày hiện vượt quá 100 xe.

Dù đã miệt mài sản xuất ngày đêm, vị lãnh đạo Denza thừa nhận công suất nhà máy hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Thời gian nhận hàng hiện được báo là 4-6 tuần, thậm chí vài biến thể có thể yêu cầu đến 6 tuần để nhận xe.

Denza cho biết doanh số tháng 3 đạt 7.133 xe, trong đó gồm 738 xe Z9. Ban lãnh đạo thương hiệu này kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở kỳ báo cáo tiếp theo, khi các ước tính nội bộ cho thấy doanh số mỗi tháng của Denza có thể đạt 20.000 xe nếu các hạn chế về sản xuất được giải quyết.

Theo BYD, nỗ lực tăng sản lượng Denza Z9 GT bị tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm tính đa dạng về cấu hình và tùy chọn màu sắc, cũng như quy trình điều phối cung ứng linh kiện.

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng đang tăng cường năng lực hậu cần thông qua nhiều phương thức vận chuyển để đẩy nhanh quá trình giao hàng.

Các đại lý được cho là đã đối mặt với tình trạng thiếu xe trưng bày trong những tuần gần đây, phản ánh tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Denza Z9 GT được định vị như một mẫu xe điện đầu bảng, cạnh tranh với loạt tên tuổi của các thương hiệu truyền thống như Porsche Panamera. Ông Li Hui thậm chí tuyên bố định vị sang trọng của mẫu xe này vượt qua cả tiêu chuẩn cao cấp kia, dù không thể đưa ra số liệu so sánh cụ thể nào.

Denza Z9 GT có cả biến thể thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), được xây dựng trên nền tảng e3 của BYD, sở hữu thiết lập 3 motor và hệ thống đánh lái bánh sau.

Mẫu xe điện của Denza có công suất đầu ra tối đa 952-965 mã lực tùy phiên bản, mô-men xoắn cực đại khoảng 1.150 Nm. Denza Z9 GT tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa 270 km/h.

Phiên bản PHEV sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp đến 1.301 km, công bố theo chu trình CLTC. Xe có giá khởi điểm 269.800 NDT (tương đương 37.300 USD ), nghĩa là rẻ hơn các đối thủ châu Âu nhưng lại đi kèm các thông số tương đương về kích thước và hiệu suất.

Denza Z9 GT hỗ trợ sạc siêu nhanh, cho phép nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng trong 9 phút. Song hành với khả năng này là kế hoạch của BYD triển khai mạng lưới hạ tầng trạm sạc siêu nhanh Flash Charging.

Gần đây, BYD thông báo đã hoàn thành 5.000 trạm Flash Charging tại 297 thành phố ở Trung Quốc chỉ trong 27 ngày. BYD cho biết có kế hoạch mở rộng thêm quy mô của mạng lưới này, hướng tới mục tiêu sở hữu 20.000 trạm Flash Charging tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

Động thái quyết liệt của BYD diễn ra giữa lúc tốc độ sạc và tính khả dụng của trạm sạc trở thành những yếu tố cạnh tranh then chốt trên thị trường xe điện Trung Quốc.