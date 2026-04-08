Toyota liên minh cùng Volvo, Daimler - xe hydro là tương lai?

Sau 30 năm "cô độc" trong cuộc đua phát triển pin nhiên liệu, Toyota cuối cùng đã bắt tay cùng Volvo và Daimler, đặt mục tiêu sớm thương mại hóa xe tải chạy bằng hydro.

Một trong những cú bắt tay chấn động ngành vận tải toàn cầu vừa được diễn ra tại châu Âu khi Toyota Motor Corporation, Volvo Group và Daimler Truck (cùng tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz) đã ký thỏa thuận không ràng buộc trong liên doanh sản xuất pin nhiên liệu cellcentric.

Cellcentric là liên doanh giữa Daimler Truck AG và Volvo Group, tập trung phát triển pin nhiên liệu hydro, với mục tiêu trở thành nhà sản xuất pin nhiên liệu hydro lớn nhất thế giới dành riêng cho xe tải hạng nặng.

Sự xuất hiện của Toyota được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chơi, thúc đẩy quá trình thương mại hóa xe tải chạy bằng hydro trên toàn cầu. Liên doanh này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm năng lực chung, kết hợp kinh nghiệm dày dặn về xe thương mại của Daimler và Volvo cùng 30 năm phát triển pin nhiên liệu trên xe du lịch của Toyota.

Toyota và Cellcentric dự định cùng quản lý việc phát triển và sản xuất các tế bào pin nhiên liệu (unit cells), thành phần cốt lõi của hệ thống, cùng các yếu tố điều khiển liên quan để tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao nhất.

Liên minh Toyota - Volvo và Daimler dự kiến thúc đẩy kế hoạch mở bán các mẫu xe tải hydro trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Toyota.

Bên cạnh việc sản xuất ôtô, các đối tác cam kết hỗ trợ phát triển hạ tầng và nguồn cung cung cấp hydro trong giai đoạn đầu thông qua việc hợp tác với các hiệp hội ngành nghề trên toàn chuỗi giá trị.

"Việc hợp lực với nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới và là người tiên phong về pin nhiên liệu là một đặc ân đối với chúng tôi", ông Andreas Gorbach, Thành viên Hội đồng quản trị Daimler Truck đã chia sẻ.

Việc 3 tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới bắt tay nhau cho thấy một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến các khách hàng và nhà cung cấp về năng lượng Hydro. Đây chính là chìa khóa then chốt để trung hòa carbon trong vận tải hạng nặng đường dài, hỗ trợ cho xe điện chạy pin.

Sự hợp tác này dự kiến giúp đẩy nhanh tiến độ đưa các dòng xe tải chạy bằng hydro vào vận hành thực tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa ngành vận tải tiến tới net-zero.

Trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch đang gặp vấn đề về nguồn cung do các bất ổn tại Trung Đông, còn xe điện đang được hàng loạt hãng xe lớn trên thế giới đánh giá lại tính hiệu quả, thì xe hydro có thể là chìa khóa của giao thông trong tương lai. Tất nhiên quá trình nghiên cứu phát triển sẽ cần thêm thời gian trước khi xe hydro có thể trở nên phổ biến.