Bentley chuẩn bị bước vào kỷ nguyên điện hóa với mẫu SUV đô thị đầu tiên mang tên Barnato, dự kiến ra mắt năm 2027 và được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn trong danh mục siêu sang của hãng.

Bentley đang tiến gần tới cột mốc lịch sử khi chuẩn bị tung ra mẫu xe thuần điện đầu tiên, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Đáng chú ý, mẫu xe này sẽ không nằm ở top đầu danh mục như nhiều người kỳ vọng, mà được định vị ở phân khúc nhập môn trong dải sản phẩm của hãng xe siêu sang Anh Quốc.

Bentley đang gấp rút thử nghiệm mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu. Theo một số nguồn tin, mẫu EV này sẽ mang tên là Bentley Barnato và chính thức được trình làng vào cuối quý III/2027.

Theo ông Mike Rocco, Chủ tịch kiêm CEO của Bentley Americas, mẫu "SUV đô thị" mới sẽ bắt đầu được hé lộ từ cuối năm nay, trước khi chính thức ra mắt thị trường vào khoảng cuối quý III/2027. Mức giá dự kiến sẽ nằm ở "mức thấp hơn" trong danh mục hiện tại của Bentley, dù hãng vẫn đang hoàn thiện chiến lược định giá cuối cùng.

Trong bối cảnh thị trường xe điện hạng sang đang có dấu hiệu chững lại, kế hoạch này không phải không có rủi ro. Porsche Taycan hay Rolls-Royce Spectre đều ghi nhận doanh số suy giảm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Bentley cho biết họ đã theo dõi sát sao diễn biến thị trường và sẽ không đặt trọng tâm truyền thông vào yếu tố "xe điện".

Thay vì tập trung vào khả năng vận hành trên nhiều địa hình như đàn anh Bentayga, Bentley Barnato sẽ tập trung vào việc tối ưu cảm giác lái cho khu vực đô thị, với tỷ lệ khách hàng sẵn sàng đặt mua sau khi trải nghiệm lên đến 80%.

Mẫu EV này, vốn có thể mang tên gọi Bentley Barnato, sẽ được định vị như một chiếc Bentley đúng nghĩa, với trải nghiệm sang trọng và khả năng vận hành là cốt lõi. Ông Rocco nhấn mạnh: "Khách hàng sẽ biết đây là xe điện, nhưng đó không phải là điểm nhấn chính. Đây là một mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới của Bentley".

Mẫu crossover này sẽ tập trung vào khả năng vận hành trong đô thị, ưu tiên đường nhựa thay vì off-road như Bentley Bentayga. Các khảo sát người dùng tại những thị trường trọng điểm như Miami và Los Angeles (Mỹ) cho thấy tín hiệu tích cực, khi 80% người tham gia cho biết sẵn sàng mua mẫu xe điện này.