Nhận tài trợ 64 triệu USD, bang ở Mỹ chưa xây nổi một trạm sạc

Khoản tài trợ 64 triệu USD nhận cách đây 4 năm từ chính quyền Mỹ chưa được tiểu bang Massachusetts chuyển đổi thành trạm sạc thực tế nào.

Theo Carscoops, tiểu bang Massachusetts (Mỹ) cách đây 4 năm từng nhận khoản tiền 64 triệu USD từ chương trình Cơ sở hạ tầng xe điện quốc gia (NEVI) dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. NEVI là chiến dịch quy mô toàn quốc với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD , mục tiêu là phát triển hàng nghìn trạm sạc mới trên cả nước.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Massachusetts vẫn chưa thể chuyển đổi khoản đầu tư trên thành bất kỳ trạm sạc công cộng nào cụ thể.

Thực ra vào khoảng 2 năm trước, tiểu bang Massachusetts đã chọn xong 3 nhà thầu để chọn các địa điểm khả thi cho trạm sạc mới. Chỉ 2 trong số này thực sự ký kết hợp đồng, gồm Applegreen và Global Partners.

Tuy nhiên cả hai đơn vị, cùng với Sở Giao thông vận tải tiểu bang (MassDOT) sau đó đều im lặng một cách đáng ngờ về những gì thực sự diễn ra tiếp theo.

Nguồn tin từ Commonwealth Beacon cho hay cả Applegreen và Global Partners đều đã chi khoảng 4 triệu USD cho công tác kỹ thuật, cấp phép và mua sắm trang thiết bị. Chuyên trang Carscoops nhận định vẫn có những tiến triển, nhưng MassDOT không giải thích vì sao việc này diễn ra chậm chạp đến vậy.

Ông Marshall Hook - người phát ngôn của MassDOT - cho biết Applegreen gần đây đã đặt hàng thiết bị sạc xe điện cho các địa điểm tiềm năng ở Greenfield và Newburyport, với kế hoạch xây dựng dự kiến khởi công từ tháng 7.

Global Partners cũng được cho là đã đặt mua các thiết bị cần thiết, sẵn sàng xây mới các trạm sạc công cộng tại Lancaster, Raynham và Wrentham.

Cựu Thư ký Giao thông Vận tải bang Massachusetts Jim Aloisi cho rằng sự chậm trễ của chính quyền là khá khó hiểu. Vị này tin rằng nếu định hướng giảm phát thải của tiểu bang chủ yếu xoay quanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, chính quyền nên nỗ lực đẩy nhanh xây dựng hạ tầng trạm sạc theo chương trình NEVI để thúc đẩy người dân.

Theo Carscoops, Massachusetts không phải là tiểu bang duy nhất tại Mỹ kéo dài thời gian đưa vào hoạt động các trạm sạc được liên bang tài trợ. Một website theo dõi chương trình NEVI cho thấy rất nhiều bang đã nhận được hàng chục triệu USD tài trợ nhưng chưa xây dựng nổi một trạm sạc nào, bao gồm Florida, Iowa, Louisiana, North Dakota, Oregon, Alabama, Arizona, hay thậm chí cả California.

Ở chiều ngược lại, một số bang đã đưa nguồn tiền này vào khai thác hiệu quả. Điển hình là Texas, nơi đã có vài trạm sạc do NEVI tài trợ đi vào hoạt động, cùng nhiều trạm khác đang ở các giai đoạn xây dựng khác nhau.