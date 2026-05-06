BYD mang siêu trạm sạc đến sa mạc

Đây được xem là bài thử thách với các trụ sạc được BYD thực hiện nhằm khẳng định tốc độ của hệ thống siêu trạm sạc vừa lắp đặt.

Tại sa mạc Tengger thuộc vùng Alxa (Nội Mông), BYD vừa thực hiện thành công màn trình diễn công nghệ sạc siêu nhanh (flash-charging) trong điều kiện môi trường cực đoan.

Ngay tại điểm dừng hẻo lánh mang tên "Sha15" với hạ tầng hạn chế và gió cát khắc nghiệt, trạm sạc của hãng đã chứng minh khả năng vận hành ổn định.

Trong buổi thử nghiệm, một chiếc xe địa hình thuộc dòng Fang Cheng Bao đã được đưa vào nạp năng lượng. Kết quả ghi nhận tại hiện trường cho thấy. Dù tại sa mạc nhiệt độ cao, chiếc xe chỉ mất 5 phút để nạp gần đầy và sạc đầy 100% pin trong tổng 9 phút.

Đại diện đội ngũ kỹ thuật tại hiện trường cho biết việc triển khai trạm sạc tại các địa điểm xa xôi này nhằm minh chứng khả năng thích nghi của hệ thống sạc siêu nhanh ngoài các hành lang đô thị và đường cao tốc thông thường.

Hình ảnh trạm sạc siêu nhanh được lắp tại sa mạc Tengger. Ảnh: BYD Fans.

Theo CarnewsChina, BYD đang triển khai lắp đặt trạm sạc với tốc độ siêu nhanh để hỗ trợ thế hệ xe điện mới. Tính đến tháng 5, mạng lưới flash-charging của hãng tại Trung Quốc đã đạt con số5.715 trạm.

Trước đó, hãng chỉ mất 27 ngày để hoàn thành 5.000 trạm đầu tiên kể từ khi khởi động chương trình vào tháng 4. Hãng dự kiến lắp đặt thêm 6.000 trụ sạc siêu nhanh tại các thị trường nước ngoài, song hành với việc đưa các thương hiệu hạng sang như Denza vào Châu Âu.

Dù dẫn đầu về hạ tầng sạc, "gã khổng lồ" xe điện vẫn đang chịu sức ép lớn về kinh doanh. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, doanh số xe du lịch của BYD trong tháng 4 đạt 314.100 chiếc, tăng 6,2% so với tháng 3 nhưng giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp hãng ghi nhận mức sụt giảm doanh số so với năm trước.

Sự bứt phá về công nghệ sạc 800V và khả năng sạc đầy trong chưa đầy 10 phút được xem là "át chủ bài" để BYD lấy lại lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ xe xăng và các hãng xe điện khác trong cuộc chiến thị phần đang diễn ra khốc liệt tại Trung Quốc.