Tiết kiệm 24 triệu đồng mỗi năm nhờ xe máy điện đổi pin VinFast Evo

VinFast Evo giúp tài xế giảm gánh nặng tài chính và tối đa hóa thu nhập hàng tháng nhờ miễn phí thuê pin, đổi pin không giới hạn và chi phí vận hành gần như bằng 0.

Với tài xế dịch vụ, một mẫu xe phù hợp cần đáp ứng đồng thời 2 yêu cầu là tối ưu chi phí vận hành và tối đa thời gian khai thác. Trong bài toán đó, xe xăng ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế khi chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng liên tục gia tăng.

Ngược lại, xe điện đang cho thấy hiệu quả rõ hơn, đặc biệt là các dòng xe đổi pin như VinFast Evo.

Nhẹ gánh chi phí, tiết kiệm chục triệu đồng mỗi năm

Theo reviewer Đình Nam, VinFast Evo được thiết kế phù hợp cho tài xế vận hành trên nền tảng Green Bike Platform của GSM, nhờ các chính sách ưu đãi như miễn phí đổi pin, miễn phí sạc pin và miễn phí thuê pin.

“Mỗi năm, nếu chuyển sang chạy xe máy điện VinFast đổi pin cho Green SM, tài xế có thể tiết kiệm khoảng 24 triệu đồng nhờ không mất chi phí xăng, thuê pin hay đổi pin trong 3 năm”, reviewer này cho biết.

Cụ thể, tài xế được miễn phí thuê pin trong 3 năm và đổi pin không giới hạn đến hết tháng 3/2029. Trong khi đó, với xe xăng, mỗi ngày tài xế có thể phải chi hơn 100.000 đồng tiền nhiên liệu, chưa kể chi phí bảo dưỡng định kỳ.

“Xe điện không cần thay dầu, không phát sinh nhiều chi phí lặt vặt, tài xế chỉ cần chạy là có thu nhập”, anh Đình Nam chia sẻ.

Thực tế từ các tài xế đang vận hành trên nền tảng Green SM cho thấy khoản tiết kiệm này tạo ra khác biệt, tác động trực tiếp đến thu nhập hàng tháng. “Chênh lệch không còn là vài trăm nghìn đồng, mà lên đến vài triệu đồng mỗi tháng. Đây là lý do ngày càng nhiều tài xế chuyển từ xe xăng sang xe điện”, reviewer Đình Nam nhận định.

Đổi pin nhanh chóng, không lo “thời gian chết”

Với quãng đường di chuyển khoảng 180 km mỗi ngày, anh Nguyễn Hồng Đức (TP.HCM) cho biết trước đây, khi sử dụng xe xăng, anh phải đổ nhiên liệu ít nhất một lần mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, việc xếp hàng chờ đợi khiến anh mất thêm 10-15 phút, chưa kể thời gian bảo dưỡng định kỳ. Với VinFast Evo đổi pin, bài toán thời gian được giải quyết hiệu quả.

“Trước đây, hết xăng giờ cao điểm là phải xếp hàng, còn bảo dưỡng mất vài giờ. Giờ gần như không có ‘thời gian chết’. Hết pin thì đổi, xe chạy tiếp ngay. Chạy được nhiều hơn thì thu nhập cũng cao hơn”, anh Đức chia sẻ.

Thực tế, thao tác đổi pin chỉ mất khoảng một phút, thậm chí nhanh hơn việc đổ xăng. Khi pin gần cạn, tài xế có thể kiểm tra trên ứng dụng và di chuyển đến trạm đổi pin gần nhất mà không cần chờ đợi, không gián đoạn việc nhận cuốc.

Ở góc độ vận hành, reviewer Phong Đoàn đánh giá VinFast Evo đáp ứng tốt nhu cầu công việc của tài xế dịch vụ nhờ khả năng vận hành ổn định và các tiện ích thực tế.

“Xe được trang bị cổng sạc Type-C 30W, sạc nhanh, tiện lợi cho tài xế công nghệ. Ngoài ra, xe còn cho phép theo dõi nhiệt độ pin để tối ưu hiệu suất và bảo vệ pin tốt hơn”, reviewer này cho biết.

Bên cạnh đó, VinFast Evo sở hữu động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.450 W cùng hệ thống giảm xóc ống lồng tích hợp giảm chấn thủy lực, giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ, mang lại sự thoải mái khi di chuyển liên tục.

Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu vận hành, VinFast Evo còn có lợi thế về chi phí sở hữu ban đầu - yếu tố quan trọng với tài xế công nghệ.

Hiện mẫu xe có giá niêm yết 19,99 triệu đồng. Trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người dùng được ưu đãi 6% giá trị xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe) và thêm 5% nếu đổi xe xăng sang xe điện.

Tài xế cũng có thể lựa chọn trả góp với số tiền trả trước 0 đồng. Đặc biệt, khi tham gia nền tảng Green Bike Platform và sử dụng VinFast Evo, tài xế chỉ cần đặt cọc 3 triệu đồng, trả phí thuê hàng tháng từ 1,5 triệu đồng và có thể nhận xe ngay. Ngoài ra, tài xế còn được hỗ trợ các thủ tục như đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, trang bị định vị, cùng khoản thưởng gia nhập 500.000 đồng.

Trong trường hợp cần sửa chữa, chính sách hậu mãi của VinFast cũng mang lại sự yên tâm khi cam kết thời gian xử lý rõ ràng, đồng thời hỗ trợ 100.000 đồng/ngày nếu xe sửa chữa quá thời hạn cam kết.

Tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian vận hành, bền bỉ và êm ái - VinFast Evo đổi pin đang trở thành lựa chọn phù hợp của nhiều tài xế công nghệ.