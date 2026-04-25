Ngày hội 'Đổi xăng lấy điện' hút khách miền Tây xuống tiền tại chỗ

Sự kiện lái thử và thu đổi xe xăng của VinFast thu hút đông người tham gia. Nhiều khách chốt cọc ngay tại chỗ nhờ trải nghiệm thực tế và ưu đãi tháng 4.

Ngay từ sáng 24/4, khu vực trước trung tâm thương mại Sense City (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) đã sôi động hơn thường lệ khi chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” chính thức diễn ra. Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và khu vực lân cận đến tham quan, trải nghiệm và lái thử các dòng xe điện.

Trong số đó, anh Hoàng Phi (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) dành nhiều thời gian trải nghiệm các mẫu xe tại sự kiện. Flazz và Feliz 2025 gây chú ý với anh nhờ thiết kế cá tính, dáng xe cao ráo cùng khả năng vận hành mượt mà. Riêng Feliz 2025 tạo ấn tượng hơn ở quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc và tùy chọn lắp thêm pin, phù hợp nhu cầu đi lại linh hoạt.

Ngày đầu sự kiện, khu trải nghiệm “Đổi xăng lấy điện” thu hút đông người dân đến tham quan, lái thử và tìm hiểu các dòng xe điện.

“Trước đây tôi vẫn băn khoăn chuyện sạc pin khi đi xa, nhưng khi biết các mẫu xe điện VinFast có thể lắp thêm pin và linh hoạt đổi pin, tôi thấy việc sử dụng xe điện thuận tiện hơn nhiều, nhất là với người thường xuyên di chuyển quãng đường dài”, anh chia sẻ.

Các mẫu xe đổi pin cũng thu hút nhiều sự quan tâm tại sự kiện, trong bối cảnh mạng lưới tủ đổi pin ngày càng được mở rộng. Qua trải nghiệm thực tế, nhiều người dùng đánh giá thao tác đổi pin diễn ra nhanh gọn, thuận tiện, trong khi xe vận hành êm ái, mang lại cảm giác dễ làm quen với những người lần đầu tiếp cận xe điện.

Khách hàng quan tâm tới các mẫu xe đổi pin của VinFast như Evo, Feliz II, Viper.

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm tại ngày hội là chương trình thu đổi xe xăng trực tiếp ngay tại sự kiện. Mô hình này cho phép khách hàng hoàn tất định giá xe cũ và mua xe mới tại chỗ, rút gọn đáng kể quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Ông Văn Thông (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), người mang chiếc xe tay ga cũ đến đổi lấy mẫu Evo Grand Lite, cho biết sự thuận tiện nằm ở việc không phải qua nhiều khâu trung gian hay mất thời gian tìm đầu ra cho xe cũ, nhờ đó quyết định chuyển đổi trở nên dễ dàng hơn.

“Chiếc xe tay ga cũ 11 năm của tôi được định giá rất nhanh. Đổi sang xe điện còn được giảm thêm 5% giá xe mới nên tôi quyết định bù thêm vài triệu để lấy xe cho con đi học”, ông Thông chia sẻ.

Ông Thông mang xe máy xăng cũ đến định giá để đổi lấy VinFast Evo Grand Lite.

Không chỉ có những trường hợp đổi xe trực tiếp như ông Thông, các đại lý tham gia sự kiện cũng ghi nhận lượng đặt mua vượt kế hoạch ban đầu. Hầu hết xe mang đến trưng bày nhanh chóng có khách đặt cọc. “Chúng tôi mang ra hơn 30 chiếc thì gần như tất cả đều đã có cọc. Nhiều khách đến sau sẽ được giao xe sau sự kiện”, một tư vấn bán hàng chia sẻ.

Sự bùng nổ về nhu cầu được thúc đẩy không nhỏ bởi các chính sách ưu đãi hấp dẫn trong tháng 4. Khách hàng tham gia chương trình được hưởng mức ưu đãi 6% giá trị xe theo chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được thêm những quà tặng và ưu đãi riêng từ các đại lý.

Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ tài chính như trả góp với mức ban đầu 0 đồng, lãi suất ưu đãi cố định trong 3 năm đầu cũng giúp nhiều người lần đầu tiếp cận xe điện dễ ra quyết định hơn. Việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và ưu đãi trực tiếp tại chỗ đã tạo thêm động lực cho quyết định chuyển đổi xanh của người dùng.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại trung tâm thương mại Sense City đến hết ngày chủ nhật 26/4. Ngoài Vĩnh Long, chương trình của VinFast cũng diễn ra đồng thời tại quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Nhà văn hóa thiếu nhi (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).