Người dân Đắk Lắk mang xe xăng đến 'chốt tại chỗ' xe máy điện VinFast

Mô hình thẩm định xe xăng cũ tại chỗ cùng loạt ưu đãi mạnh đã biến sự kiện “Đổi xăng lấy điện” từ 17/4 đến 19/4 tại Tuy Hòa (Đắk Lắk) trở thành điểm đến sôi động dịp cuối tuần.

Dưới cái nắng gắt của những ngày tháng 4, ông Phạm Minh Cường (55 tuổi) đến sự kiện để tìm hiểu các dòng xe máy điện VinFast. Mỗi ngày di chuyển khoảng 30 km, ông ước tính chi gần 700.000 đồng tiền xăng mỗi tháng. Giá nhiên liệu biến động khiến ông tính đến phương án chuyển sang xe điện.

Trải nghiệm thực tế sau khi lái thử nhanh chóng thuyết phục ông về chất lượng các mẫu xe. “Xe chạy êm, giảm xóc tốt, thiết kế hiện đại. Tôi ưng nhất là Flazz và Evo Grand”, ông Cường chia sẻ.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” thu hút nhiều người dân khu vực Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Không chỉ dừng ở tìm hiểu, nhiều khách hàng mang xe xăng cũ đến sự kiện để thẩm định và chốt phương án đổi xe ngay trong ngày. Chị Minh Khuê (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) mang chiếc Honda Lead đời 2010 đến và được định giá thu mua 3 triệu đồng. Sau khi nhận báo giá, chị quyết định chọn Evo Grand màu xanh oliu cho mẹ sử dụng.

“Quy trình định giá nhanh gọn, ưu đãi hợp lý. Evo Grand thiết kế cân đối, cốp rộng, vận hành êm, phù hợp nhu cầu gia đình. Tôi đang dùng ôtô điện VinFast nên yên tâm về chất lượng”, chị Khuê cho biết.

Với cường độ di chuyển 40-50 km mỗi ngày, anh Minh Chiến quyết định đặt cọc Evo Grand. Quãng đường hơn 260 km sau mỗi lần sạc đầy (2 pin) giúp anh yên tâm sử dụng, đồng thời tiết kiệm khoảng 600.000 đồng chi phí nhiên liệu mỗi tháng. Anh cũng mang xe xăng cũ đến đổi và nhận thêm ưu đãi 5%.

Ông Phạm Minh Cường lái thử mẫu xe Flazz của VinFast.

Điểm chung trong phản hồi của nhiều khách hàng là mô hình trưng bày kết hợp lái thử tại chỗ giúp họ xác định rõ nhu cầu thực tế. Danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe học sinh đến các dòng mới, giúp người dùng dễ dàng chọn mẫu phù hợp với ngân sách.

Bên cạnh trải nghiệm, các chính sách hỗ trợ cũng thu hút sự quan tâm lớn. Khách hàng hiện được hưởng ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, thêm 2% giá trị xe (tương đương 100% lệ phí trước bạ) và 5% từ chính sách “Thu xăng đổi điện”. Ngoài ra, chương trình “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi, không cần vốn đối ứng, cũng được áp dụng.

“Chỉ riêng khu trưng bày của một đại lý đã đón vài trăm lượt khách lái thử, trong đó phần lớn quyết định đặt cọc ngay. Nhờ chính sách hỗ trợ, nhiều khách hàng trải nghiệm xong là chốt mua”, đại diện tư vấn bán hàng cho biết.

Người dân mang xe xăng đến thẩm định để chuyển đổi sang xe điện VinFast tại sự kiện.

Không chỉ diễn ra tại Đắk Lắk, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo thêm cơ hội để người dân chuyển đổi sang xe điện với chi phí dễ tiếp cận hơn.