Chuỗi sự kiện 'Đổi xăng lấy điện' của VinFast phủ sóng 6 điểm cầu

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra trong 17-19/4 tại 6 điểm cầu: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Chương trình thu hút sự quan tâm nhờ màn xuất hiện của các mẫu xe máy điện "hot" từ VinFast cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Xe đổi pin trở thành tâm điểm

Sau loạt sự kiện thu hút nhiều khách hàng trên cả nước, chương trình "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam cuối tuần này (17-19/4).

Trong 3 ngày diễn ra chương trình, người dân tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk có cơ hội lái thử xe máy điện VinFast, thẩm định xe xăng cũ và được tư vấn phương án đổi sang xe điện nhanh gọn. Đây cũng là dịp để người dùng ở các địa phương trải nghiệm mẫu xe đổi pin được quan tâm trên thị trường như Evo, Feliz II, Viper.

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra trong 17-19/4.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (phường Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) cho biết theo dõi thông tin chương trình từ vài ngày trước và dự định tới Vincom Plaza Mỹ Tho cùng chồng để xem xe. Chị đặc biệt quan tâm tới mẫu xe đổi pin vì sự tiện lợi của dòng sản phẩm này.

"Tôi tìm hiểu thì biết đổi pin tiện lợi và nhanh chóng. Cuối tuần, khi được trải nghiệm thực tế, tôi dự định chốt xe luôn", chị Tiên chia sẻ.

Dòng xe máy học sinh nhận nhiều mong chờ của người dùng, đặc biệt là xe Amio. Anh Trần Quốc Huy (Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận xét mẫu xe như Amio có ưu điểm nhỏ gọn, dễ điều khiển, dùng pin LFP bền và an toàn. Nhờ vậy, phụ huynh yên tâm hơn khi giao xe cho con.

Dòng xe máy học sinh nhận nhiều mong chờ của người dùng.

"Tôi từng xem qua mẫu xe cho học sinh của VinFast. Xe có kiểu dáng đa dạng, giới hạn tốc độ nên có thể yên tâm di chuyển. Amio là xe mới và là mẫu duy nhất có pedal với kiểu dáng thể thao. Tôi mong chờ nhìn tận mắt và cho con lái thử", anh Huy chia sẻ.

Ưu đãi tới 13% tạo cú hích xuống tiền

Một trong những điểm thu hút của sự kiện là chính sách ưu đãi của nhà sản xuất VinFast. Theo thông tin từ chương trình, khách hàng có thể tiếp cận tổng mức ưu đãi tới 13%, gồm ưu đãi từ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" ở mức 6%, hỗ trợ lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và hỗ trợ đổi xăng lấy điện 5%.

Bên cạnh đó, khách hàng được tham gia chương trình "Mua xe 0 đồng" với lãi suất ưu đãi, không yêu cầu vốn đối ứng. Đây là cơ hội để nhiều khách hàng sớm mang về nhà mẫu xe máy điện ưng ý.

Anh Lê Văn Thành, tiểu thương ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long), rủ người thân chọn xe vào cuối tuần này để tranh thủ loạt ưu đãi. Anh Thành sớm sử dụng xe điện VinFast và cảm nhận ưu điểm của xe xanh, từ khả năng vận hành tới tối ưu chi phí.

"Trong điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm, giá xăng dầu biến động, xe điện là xu thế tất yếu mà tôi ủng hộ", anh khẳng định.

Bên cạnh hoạt động lái thử và thẩm định xe xăng, khách tham gia còn nhận quà tặng từ đại lý VinFast, đồng thời nghe tư vấn để chọn mẫu xe phù hợp.

Trải dài tại nhiều tỉnh và thành phố, chuỗi ngày hội của VinFast góp phần thúc đẩy làn sóng chuyển đổi xanh, đưa xe máy điện đến gần với đông đảo người dùng.