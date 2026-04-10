Minio Green - mẫu xe mini tối ưu cho tài xế, tiết kiệm cho hành khách

Với kích cỡ nhỏ gọn, chi phí tiết kiệm, VinFast Minio Green mở ra cơ hội tạo thu nhập cho nhiều tài xế dịch vụ.

Mẫu xe cũng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển quãng ngắn của hành khách nội đô.

Kích cỡ và vận hành lý tưởng cho đô thị

Ở Hà Nội hay TP.HCM, đường hẹp và mật độ phương tiện cao khiến tài xế chạy dịch vụ nội đô cần mẫu xe gọn gàng, linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Với chiều dài 3 m và rộng gần 1,5 m, Minio Green đáp ứng nhu cầu đó. Đây cũng là lý do anh Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy) chọn mẫu xe này để chạy dịch vụ chở khách.

“Bước vào xe, tôi thấy bất ngờ vì không gian rộng rãi dù kích cỡ bên ngoài mini. Tôi cao 1m70 mà vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi thao tác”, anh Hoàng chia sẻ.

Dù là xe 2 cửa, Minio Green vẫn thuận tiện khi đón trả khách. Theo anh Hoàng, người lái có thể đẩy sẵn ghế trước lên để hành khách phía sau ra vào dễ hơn, qua đó rút ngắn thời gian dừng đỗ.

“Khả năng xoay trở trong tuyến đường hẹp của Minio Green là khá tốt. Nếu lỡ đi quá vị trí khách đứng, tôi có thể quay đầu tại chỗ mà không mất công tìm tuyến đường khác. Điều này không chỉ thuận lợi cho tài xế, mà còn giúp hành khách không đợi quá lâu”, anh Hoàng chia sẻ.

Dù vẻ ngoài có phần nhỏ bé, Minio Green cho thấy khả năng vận hành ấn tượng nhờ mức công suất tối đa 30 kW, đủ để xe không bị ì khi chở nặng, đồng thời dễ dàng tăng tốc từ trạng thái đứng yên và duy trì độ ổn định trong nhiều tình huống giao thông.

“Kể cả khi chở đủ 4 khách hoặc hành lý cồng kềnh, cảm giác lái vẫn khá mượt, ấn ga là vọt đi ngay”, anh Hoàng phân tích.

Khách hài lòng, tài xế tăng thu nhập

Không chỉ tối ưu về khả năng vận hành, Minio Green còn đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển quãng ngắn của hành khách trong nội đô, đặc biệt trong tiết trời nắng nóng đầu hè. Nguyễn Lâm Hồ (Hà Nội) cho biết Minio Green mà anh đang vận doanh được khách hàng đánh giá cao. Điều này nhờ sự thoải mái và tiện lợi hơn đáng kể của xe, trong khi cước phí chỉ nhỉnh hơn dịch vụ gọi xe hai bánh.

“Từ khi sử dụng Minio Green để chở khách, tôi nhận nhiều phản hồi tích cực hơn. Nhiều khách hàng cho biết với quãng đường ngắn 4-5km, họ ưu tiên chọn Minio Green bởi chi phí ‘mềm’, lại có thể che nắng che mưa”, anh Hồ cho biết.

Anh Hồ chia sẻ với lượng cuốc xe dồi dào mỗi ngày, anh duy trì thu nhập đều đặn vượt kỳ vọng ban đầu. “Vì là xe mới nên tôi được hỗ trợ đảm bảo mức doanh thu 600.000 đồng/ngày. Hàng ngày, tôi vẫn chạy đều 13-14 cuốc nên mức thu nhập còn cao hơn”, anh Hồ nhận định.

Không chỉ giúp tăng doanh thu, Minio Green còn giúp tài xế “nhẹ gánh” chi phí vận hành nhờ chính sách miễn phí 20 lần sạc mỗi tháng tại trụ sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Riêng tài xế vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần.

Bên cạnh chi phí vận hành thấp, mức đầu tư ban đầu của Minio Green cũng “vừa sức” với nhiều tài xế. Theo anh Hồ, với loạt ưu đãi như chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể lựa chọn giảm trực tiếp 6% giá xe hoặc trả góp với lãi suất 7% trong 3 năm đầu. Ngoài ra, khách hàng còn có thể vay qua công ty tài chính và được ân hạn nợ gốc trong 12 tháng.

Vận hành linh hoạt trong ngõ phố, đáp ứng nhu cầu chở khách quãng ngắn và giúp tài xế tối ưu chi phí sử dụng, Minio Green là giải pháp vận doanh phù hợp cho tài xế, tiện lợi cho hành khách tại đô thị lớn.