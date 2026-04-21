VinFast dẫn đầu phân khúc xe thuần điện tại Philippines

Truyền thông quốc tế ghi nhận VinFast là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang phương tiện xanh sau khi vươn lên dẫn đầu phân khúc xe thuần điện tại Philippines trong quý I.

Đầu năm 2026, thị trường ôtô Philippines hình thành xu hướng rõ nét: Đà dịch chuyển mạnh mẽ sang xe điện. Theo chuyên trang ôtô TopGear Philippines, trong khi tổng doanh số toàn ngành trong quý I ghi nhận mức giảm 9,8% so với cùng kỳ, riêng phân khúc xe điện hóa vẫn tăng trưởng. Trong đó, nhóm xe thuần điện (BEV) đạt mức tăng trưởng 122,9%, trở thành một trong những điểm sáng của thị trường.

Chiếm 50% thị phần xe thuần điện

Trong xu hướng này, cái tên được quan tâm hàng đầu là VinFast - thương hiệu xe điện đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trong phân khúc này. Sự bứt phá này phản ánh vai trò ngày càng lớn của hãng xe Việt trong việc định hình xu hướng tiêu dùng mới tại Philippines.

“Trong số các hãng tham gia CAMPI (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines), VinFast vươn lên vị trí số 1 trong phân khúc xe thuần điện với 1.171 xe bán ra, chiếm hơn 50% thị phần”, thông tin từ TopGear Philippines cho biết. Với doanh số này, VinFast tạo ra khoảng cách trong phân khúc xe thuần điện với các thương hiệu lớn khác.

Không chỉ riêng phân khúc xe điện, VinFast cũng nhanh chóng lọt vào nhóm thương hiệu có doanh số đáng chú ý trên toàn thị trường. “Đáng chú ý là tân binh VinFast nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 11”, chuyên trang TopGear Philippines nhận định.

Cũng theo tờ này, tốc độ tăng trưởng của VinFast cho thấy mức độ bứt phá ấn tượng. So với cùng kỳ năm trước, doanh số quý I của hãng đã tăng trưởng tới 249,6%.

Định hình xu hướng tiêu dùng mới

Theo báo chí Philippines, sự tăng tốc của VinFast không chỉ đến từ sản phẩm mà còn nằm ở chiến lược định hình lại hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh người dùng Philippines dần chuyển sang xe điện, VinFast lựa chọn cách tiếp cận hệ sinh thái toàn diện, chăm chút từ trải nghiệm showroom, tư vấn, bán hàng tới hậu mãi.

“VinFast đang biến các đại lý thành ‘trung tâm’ cung cấp dịch vụ và trải nghiệm liên quan đến xe điện”, chuyên trang về xe Zigwheels Philippines đánh giá. Đây không còn là mô hình bán xe truyền thống, mà là hệ sinh thái tích hợp, giúp người dùng tiếp cận xe điện một cách trực quan và dễ hiểu hơn.

Điển hình, đại lý tại Caloocan, cơ sở thứ 30 của VinFast tại Philippines, được phát triển như điểm đến đa chức năng. Tại đây, khách hàng không chỉ xem xe, mà còn được tư vấn tài chính, trải nghiệm thuê xe, tìm hiểu cách vận hành và sạc pin. “Các đại lý được thiết kế như điểm dừng ‘một cửa’, kết hợp bán hàng, tư vấn tài chính, cho thuê và cung cấp thông tin về xe điện”, trang Zigwheels nhận xét.

Không gian đại lý Caloocan rộng 1.506 m2, được bố trí nhiều khu chức năng - từ khu trưng bày đầy đủ các dòng xe VF 3, VF 5, VF 6, VF 9, đến khu tư vấn chi phí sở hữu với bảng phân tích chi tiết. Điều này giúp người dùng hình dung rõ hơn về tổng chi phí sử dụng về lâu dài.

“Khách hàng có thể nhận bảng chi phí vận hành xe điện để so sánh trực tiếp”, Zigwheels viết. Tờ này đánh giá đây là cách tiếp cận thực tế, giúp xóa bỏ băn khoăn thường gặp khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Song song đó, VinFast triển khai loạt chương trình hỗ trợ nhằm đưa xe điện dễ tiếp cận hơn. Các sáng kiến như chương trình đổi xe xăng sang xe điện, thuê xe điện hay thuê pin đều hướng đến việc linh hoạt hóa lựa chọn cho người dùng.

Trong đó, nổi bật nhất là chương trình miễn phí sạc kéo dài đến tháng 3/2029. Theo Zigwheels, chi phí vận hành xe xăng tại Philippines có thể lên tới 36.000 peso mỗi tháng nếu tài xế di chuyển khoảng 300 km mỗi ngày. Như vậy, nếu chuyển qua xe điện VinFast như mẫu VF 5, người dùng có thể tiết kiệm hàng chục nghìn peso mỗi tháng.

Mức độ đầu tư vào hạ tầng, chính sách cũng như trải nghiệm của khách hàng tại đại lý khiến truyền thông Philippines nhận định, VinFast đang tiếp cận thị trường theo hướng dài hạn, không chỉ bán sản phẩm mà còn xây dựng nền tảng cho sự chuyển đổi.