Khoảnh khắc đáng nhớ của xe điện VinFast tại Green Marathon Cần Giờ

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TP.HCM trở nên náo nhiệt khi đoàn ôtô điện VinFast VF 8 và VF 9 khởi hành hướng về Cần Giờ, thu hút sự chú ý của nhiều người dân dọc các tuyến phố. Điểm nhấn của hành trình là chặng vượt phà Bình Khánh để tiến vào “lá phổi xanh” của thành phố. Những chiếc xe điện lướt êm trên trục đường rừng Sác - cung đường xuyên qua hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng - tạo nên khung cảnh mãn nhãn.
Sự vận hành êm ái, không phát thải của xe điện hòa quyện với không gian sinh thái, góp phần tạo điểm nhấn xanh cho hành trình mở màn của VinFast tại sự kiện thể thao quy mô lớn tại Cần Giờ.
“Cả đoàn đã háo hức cho chuyến đi này suốt một tháng qua. Chúng tôi cùng nhận BIB, dán decal xe theo chủ đề ‘Mãnh liệt vì tương lai xanh’. Đây cũng là dịp để các thành viên có kỳ nghỉ cùng gia đình, vừa khám phá vẻ đẹp Cần Giờ, vừa rèn luyện thể thao”, anh Lê Quang Thiện, admin hội VF 8-VF 9 miền Nam, người trực tiếp điều phối đoàn xe, chia sẻ.
Tại điểm đến Vinhomes Green Paradise, VinFast tiếp tục tạo dấu ấn với hàng nghìn người tham gia giải chạy. Tại gian hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm và lái thử đầy đủ dòng xe từ VF 3 đến VF 9 và VF MPV 7, đồng thời khám phá không gian tiểu cảnh cắm trại và tham gia các workshop sống xanh. Cũng tại đây, các thành viên cộng đồng VinClub đã chia sẻ trải nghiệm sử dụng xe điện từ góc nhìn của những chủ xe tiên phong.
Khu vực lái thử thu hút đông runner và du khách đến trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thân thiện với môi trường. Anh Nhật, một khách tham quan đến từ trung tâm TP.HCM, bày tỏ ấn tượng với VF 9: “Ngoại thất đẹp, nội thất sang trọng, vận hành êm ái và tạo cảm giác an toàn cao. Đặc biệt, xe điện còn giúp tiết kiệm chi phí”. Anh cho biết đây là những yếu tố quan trọng khiến anh cân nhắc lựa chọn thêm một chiếc xe điện phục vụ gia đình.
Sau khi lái thử, nhiều runner và du khách bày tỏ ý định chuyển sang sử dụng xe điện hoặc lựa chọn VinFast làm chiếc xe đầu tiên, cho thấy sức hút của dòng xe này cũng như xu hướng quan tâm đến môi trường ngày càng rõ nét.
Bước sang ngày thi đấu chính thức 1/5, mẫu xe VF 8 được lựa chọn làm xe dẫn đoàn cho các vận động viên. Hình ảnh chiếc xe điện với logo chữ V xuất hiện tại vị trí trang trọng đã tạo ấn tượng với những người chứng kiến tại vạch xuất phát.
Bên cạnh đó, GSM tham gia hỗ trợ giải đấu với vai trò đối tác di chuyển, cung cấp phương tiện xanh đưa đón runner giữa các điểm lưu trú và khu vực thi đấu một cách thuận tiện.
Đặc biệt, 30 chiếc xe Green SM đã xuất hiện trong vai trò xe chiếu sáng cho những vận động viên xuất phát sớm từ lúc rạng đông. Với ưu điểm không phát thải khói bụi và vận hành êm ái, các dòng xe điện VinFast góp phần duy trì bầu không khí trong lành cho runner trên cung đường “xuyên rừng, kề biển”, đồng thời hạn chế tác động đến hệ sinh thái Cần Giờ.
Theo nhiều runner và du khách, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đã trở thành “lễ hội thể thao xanh” đúng nghĩa. Việc tổ chức tại Vinhomes Green Paradise - đô thị biển được quy hoạch theo tiêu chuẩn ESG++, với hệ sinh thái xanh chiếm phần lớn diện tích - góp phần tạo nên tổng thể “trải nghiệm xanh” hài hòa. Người tham gia không chỉ thử sức trên cung đường thử thách mà còn có cơ hội trải nghiệm lối sống di chuyển xanh ngay từ khi đặt chân đến Cần Giờ. Song song hoạt động của VinFast, khách tham quan còn có dịp khám phá khu phố đi bộ với các gian hàng ẩm thực, hoạt động giải trí đa dạng; đồng thời tham gia chương trình âm nhạc và thưởng thức pháo hoa ven biển vào tối 30/4, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ tại Vinhomes Green Paradise.