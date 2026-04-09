Có gì chờ đón runner khi chinh phục cung đường mới tại Cần Giờ?

Sự chú ý của cộng đồng runner đang đổ dồn về VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 với đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” độc đáo diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn vào năm 2019, trải qua hơn nửa thập kỷ, VnExpress Marathon đã xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng cộng đồng chạy bộ thông qua hàng loạt giải đấu diễn ra xuyên suốt năm trên nhiều tỉnh, thành của Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, TP.HCM... Năm 2026 chứng kiến lần đầu tiên giải marathon này “đặt chân” tới Cần Giờ - vùng đất nổi tiếng với khí hậu trong lành và cảnh quan thiên nhiên hiếm có, đang từng bước “thay da đổi thịt” để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Cung đường chạy xanh nhất hệ thống giải

Trong bối cảnh xu hướng “destination marathon” (du lịch kết hợp chạy bộ) ngày càng phổ biến, các runner giờ đây không chỉ tìm kiếm thành tích, mà còn ưu tiên giải chạy mang lại trải nghiệm khác biệt về cảnh quan và cảm xúc.

“Tín đồ” của VnExpress Marathon hiểu rõ điều này, bởi hệ thống giải uy tín với quy mô lớn này mang đến họ không ít lựa chọn và một điểm đến mới chắc hẳn sẽ thu hút sự chú ý hơn cả. Đây cũng là lý do VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 - cung đường chạy xanh nhất hệ thống giải, nằm trong lòng khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000 ha được UNESCO công nhận - nhanh chóng “cháy vé” sau 12 ngày.

Cung đường Rừng Sác thu hút runner cả trong lẫn ngoài nước.

Khác với những đường chạy marathon nội đô xô bồ hay cảnh quan xung quanh có phần “nhàm chán”, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 mang đến bầu không khí trong lành và cả trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong ánh bình minh trên cung đường ven biển hay mảng xanh từ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Với cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, giải chạy khởi tranh sáng 1/5 thu hút đến 5.000 vận động viên cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Từ điểm xuất phát là đại lộ Thời Đại thuộc khu Vịnh Tiên của siêu đô thị ven biển Vinhomes Green Paradise, các runner băng qua chợ hải sản Hàng Dương để khám phá cuộc sống đời thường của người dân địa phương, chạy giữa “lá phổi xanh” Rừng Sác của TP.HCM và nhiều điểm đến nổi tiếng khác như chiến khu rừng Sác, cầu Hà Thanh 2...

Các runner đã sẵn sàng tranh tài tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Song hành cùng giải chạy dành cho runner, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động thú vị, phù hợp các gia đình trong mùa lễ hội. Đáng kể nhất là giải đi bộ Green Family Walk diễn ra vào 19/4 với cự ly 2 km và 3,04 km.

Tại đây, các gia đình đa thế hệ có cơ hội khám phá cung đường xanh xuyên qua hệ sinh thái rừng ngập mặn và tham gia loạt hoạt động gắn kết: Kiểm tra sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho “thế hệ tuổi vàng”; workshop vẽ túi vải, làm cờ Tổ quốc, tái chế sáng tạo cho trẻ em; mục sở thị tiến độ hình thành đô thị biểu tượng của tương lai... Đặc biệt, ban tổ chức còn miễn phí 100% chi phí tham dự và racekit cho 1.000 gia đình đăng ký sớm nhất.

Cú hích thúc đẩy du lịch Cần Giờ

Giải chạy diễn ra đúng dịp 30/4 và 1/5 là cơ hội không thể lý tưởng hơn để runner “thiết kế” một chuyến du lịch ngắn ngày cùng người thân. Cách trung tâm TP.HCM không xa, các gia đình dễ dàng di chuyển đến Cần Giờ bằng xe cá nhân. Trước khi giải chạy bắt đầu, runner có thể tham khảo điểm đến phù hợp cả người lớn tuổi lẫn trẻ em như đảo khỉ, khu bảo tồn cá sấu hay chọn đi canô khám phá rừng ngập mặn, ghé đặc khu rừng Sác để hiểu lịch sử hào hùng của lực lượng đặc công thời kháng chiến.

Xa hơn, với sự xuất hiện của các sự kiện tầm cỡ như VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 nói riêng và sự phát triển thần tốc của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nói chung, thành phố biển này được kỳ vọng trở thành “tọa độ giữ chân” mới cho du lịch TP.HCM cũng như toàn khu vực trong tương lai gần.

Hạ tầng kết nối giúp du khách chỉ mất 13 phút để di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ trong tương lai. Ảnh phối cảnh dự án.

Thực tế, TP.HCM có dòng khách, nhưng vẫn phải đối mặt với bài toán du lịch khi thiếu những trải nghiệm nghỉ dưỡng đủ tầm vóc. Quy hoạch hạ tầng và tiện ích tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hứa hẹn gỡ nút thắt này khi không chỉ kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM, mà còn đáp ứng nhu cầu văn hóa - giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng của du khách trong cùng một điểm đến - điều không phải dự án nào cũng có thể làm.

Khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện và đi vào vận hành, việc trải nghiệm không gian sinh thái Cần Giờ trở nên dễ dàng hơn với du khách. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vận hành vào quý IV/2028 rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa điểm chỉ còn vỏn vẹn 13 phút; tuyến đường vượt biển giúp người dân chỉ mất 10 phút để qua lại Vũng Tàu - Cần Giờ; trong khi việc chạy xe cá nhân từ trung tâm TP.HCM tới thành phố biển này cũng được rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút nhờ cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2029.

Hệ tiện ích “all-in-one” tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần thành hình. Ảnh phối cảnh dự án.

Nếu những sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Xuân Cần Giờ 2026 hay VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là tiền đề để thu hút du khách; thì bộ sưu tập kỳ quan tiện ích được hoàn thiện trong tương lai gần là thứ để giữ chân và ghi dấu ấn cho vùng đất trên bản đồ du lịch Việt Nam lẫn khu vực. Với định hướng trở thành “thiên đường giải trí” đẳng cấp, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang phát triển công viên chủ đề 122 ha với gần 200 trò chơi hàng đầu thế giới; biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên quy mô tới hơn 800 ha; hệ thống 2 sân golf mỗi sân 18 lỗ chuẩn quốc tế; tổ hợp nhà hát với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc; hệ thống y tế và giáo dục tiêu chuẩn hàng đầu...

Cộng hưởng các yếu tố trên, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là “thiên đường sức khỏe” đáng sống, đáng đầu tư của mọi gia đình, mà còn từng bước chứng minh tầm vóc quốc tế gắn với tiêu chí EGS++ cùng định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, cú hích mới giúp TP.HCM chinh phục mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.