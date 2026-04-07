Sức hút giúp giải chạy 'xuyên rừng - chạm biển' bán hết vé sau 12 ngày

Trở thành tâm điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ thu hút nhiều runner nhờ sở hữu cung đường chạy giữa thiên nhiên đặc sắc.

Được tổ chức vào dịp 30/4-1/5, cộng đồng runner đang ngóng chờ khoảnh khắc hòa mình vào cung đường "xuyên rừng - chạm biển" ngay tại TP.HCM với giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Giải chạy đưa các runner khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, đồng thời chứng kiến mảnh đất Cần Giờ dần "thay da đổi thịt", trở thành cực tăng trưởng mới ở TP.HCM.

Cung đường chạy "xuyên rừng - chạm biển" ngay TP.HCM

Giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra tại siêu đô thị ven biển Vinhomes Green Paradise - nơi sở hữu cảnh quan hiếm có với biển, rừng và bầu không khí trong lành.

Giải sẽ khởi tranh từ 4h sáng 1/5, với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, thu hút 5.000 vận động viên cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Tùy vào từng cự ly, thời gian chạy quy định của mỗi runner khoảng hơn 1-6,5 tiếng.

Từ những bước chạy đầu tiên, dàn vận động viên xuất phát ở đại lộ Thời Đại thuộc khu Vịnh Tiên. Với tầm nhìn hướng ra biển rộng và thời điểm khởi đầu vào sáng sớm, vận động viên được chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ, mở ra hành trình tràn đầy năng lượng giữa không gian khoáng đạt.

Rời khỏi khu đô thị, cung đường dẫn lối runner qua chợ hải sản Hàng Dương, khám phá lát cắt trong cuộc sống của dân địa phương. Sau đó, vận động viên cự ly 21 km và 42 km chạy giữa rừng Sác - nơi được mệnh danh "lá phổi xanh" của TP.HCM với nhiệt độ trung bình thấp hơn 2-3 độ C so với nội đô. Ở đây, người tham gia được trải nghiệm chạy giữa rừng ngập mặn hay khu nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, cung đường cũng đưa runner qua một số điểm nổi tiếng như di tích lịch sử chiến khu rừng Sác, cầu Hà Thanh 2 cùng quảng trường rộng lớn. Không gian chạy thay đổi liên tục, lúc rợp bóng mát của rừng cây, lúc lại mở ra cung đường ven biển đón nắng gió, mang đến trải nghiệm đa tầng cho người tham gia.

Cung đường chạy trong rừng Sác là điểm nhấn nổi bật khi tham gia giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Theo ban tổ chức, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ là cung đường xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. Với không khí trong lành cùng không gian thoáng đãng, vận động viên được đắm chìm trong cảm giác thư thái khi chạy giữa thiên nhiên. Nhờ vậy, mỗi bước chân trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy hứng khởi hơn.

Bên cạnh chạy bộ, nhiều chương trình đặc sắc cũng chờ đón runner và gia đình như đêm nhạc welcome party kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao, khu ẩm thực đa dạng, cùng loạt mini game và quà tặng. Đặc biệt, các tín đồ đam mê ôtô đừng quên khám phá các mẫu xe VinFast ở khu trưng bày, lái thử, đồng thời nghe chia sẻ kinh nghiệm sử dụng.

Loạt sức hút đặc biệt giúp giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ nhanh chóng "sold out" toàn bộ vé chỉ sau 12 ngày mở bán. Ban tổ chức đã đóng cổng bán vé trước thời hạn để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia.

Thành tích "cháy vé" ngay lần đầu tiên tổ chức đã khẳng định sức hấp dẫn của cung đường "xuyên rừng - chạm biển" - yếu tố dần định hình nét riêng biệt cho giải chạy ở Cần Giờ.

Bước chuyển mình của khu đô thị ven biển Vinhomes Green Paradise

Không đơn thuần là sự kiện thể thao, giải chạy còn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của đại đô thị Vinhomes Green Paradise. Chỉ sau một năm khởi công, chủ đầu tư đã hiện thực hóa không gian văn hóa - thể thao mang tầm vóc khu vực, khi chào mừng loạt chương trình quy mô lớn.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, đơn vị đồng tổ chức, nhận định sức hút của Vinhomes Green Paradise đến từ quy mô lên tới 2.870 ha cùng những lợi thế hiếm có. Tọa lạc tại "lá phổi xanh" của TP.HCM, khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, đồng thời sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển đặc trưng.

Vinhomes Green Paradise trước đó đã trở thành tâm điểm những ngày đầu năm mới với lễ hội xuân, đón hơn 50.000 lượt khách.

Giải chạy quy mô lớn như VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng mang đến nhiều tác động tích cực cho địa phương. Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, đánh giá giải chạy có thể trở thành động lực phát triển của Cần Giờ.

Theo vị chuyên gia, các sự kiện thể thao sẽ thu hút nhiều vận động viên, từ đó kéo theo hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, tham quan… tạo hiệu ứng lan tỏa cho văn hóa cũng như kinh tế bản địa.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Mai Bá Hùng nhận định Cần Giờ hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến thường xuyên của các giải thể thao ngoài trời. Với khoảng cách di chuyển gần từ Vũng Tàu, Bình Dương và trung tâm TP.HCM, địa phương sở hữu lợi thế lớn về vị trí địa lý. Khi loạt hạ tầng lớn được hoàn thiện, Cần Giờ có thể nâng tầm quy mô tổ chức các sự kiện, từ đó góp phần định vị hình ảnh vùng đất năng động và tràn đầy sức sống.

Ông Mai Bá Hùng tại buổi họp báo công bố sự kiện.

Thực tế, chỉ sau hơn một năm được đầu tư mạnh mẽ, Cần Giờ chứng kiến màn "thay da đổi thịt" với sức hút trong việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái và thể thao ngoài trời. Hệ thống đường sá ngày càng được mở rộng và bằng phẳng, kết hợp mật độ giao thông thấp, tạo lợi thế cho sự kiện ngoài trời quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Cần Giờ đang được định vị như trung tâm đô thị - du lịch mới của TP.HCM, với dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong tương lai, góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, mở ra triển vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ thu hút nhiều du khách ghé thăm địa phương.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Cần Giờ cùng sự đầu tư chỉn chu từ ban tổ chức, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được dự đoán trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều runner và gia đình trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới.