Ngắm pháo hoa, đón bình minh trên biển, chạy xuyên rừng dịp 30/4

Từ cung đường chạy xuyên rừng, chạm biển đến những hoạt động gắn kết, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ mở ra một kỳ nghỉ giàu trải nghiệm giữa thiên nhiên khoáng đạt.

Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng nhờ khoảng cách thuận tiện từ trung tâm TP.HCM, cảnh quan hiếm có với biển, rừng và bầu không khí trong lành. Trong bối cảnh đó, VnExpress Marathon tại Green Paradise Cần Giờ không chỉ mang đến thêm một sân chơi cho cộng đồng runner, mà còn góp phần định hình nơi đây như một điểm đến cho các sự kiện quy mô lớn.

Cung đường “xuyên rừng, chạm biển” độc đáo

Sức hút của giải chạy đến từ cung đường thi đấu. Ở mỗi cự ly, runner đều có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, từ những mảng xanh trải dài của rừng ngập mặn đến không gian thoáng đạt bên biển. Khác với các cung đường chạy trong nội đô, người tham gia bước vào hành trình rời xa sự ngột ngạt của đô thị để tìm lại cảm giác thư thái, dễ chịu giữa thiên nhiên.

Chính yếu tố “xuyên rừng - chạm biển” tạo nên khác biệt cho VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Khi cảnh quan trở thành một phần của trải nghiệm thi đấu, chạy bộ không còn chỉ là câu chuyện thành tích mà còn là cơ hội để tái tạo năng lượng.

Không khí thoáng đãng, mảng xanh đan xen cùng tầm nhìn rộng mở giúp hành trình buổi sớm trở nên thư thái hơn, đặc biệt phù hợp với những người đang tìm kiếm quãng thời gian sôi động nhưng vẫn vừa đủ khoảng lặng trong dịp nghỉ lễ. So với nhiều giải chạy tổ chức trong nội đô, lợi thế cảnh quan của Cần Giờ tạo nên dấu ấn riêng trong từng bước chạy.

Anh Vũ Văn Minh (TP.HCM), runner tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, chia sẻ: “Ở giải chạy lần này, cung đường vừa có biển, vừa rợp bóng cây xanh, tạo nên không khí trong lành trên hành trình chinh phục các chặng 5, 10, 21 hay 42 km của runner. Nhờ đó, chúng tôi có thể cải thiện thành tích của mình. Với không khí và môi trường xanh, sạch đẹp như vậy, runner cũng cảm thấy thoải mái hơn”.

Cuối tuần ngập tràn không khí lễ hội cho runner và gia đình

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ không chỉ là sự kiện cho runner. Xung quanh đường chạy là hệ sinh thái trải nghiệm được thiết kế dành cho cả gia đình.

Ngày 30/4, sau khi nhận bib, các runner có thể cùng gia đình tham quan, tận hưởng không khí biển, khám phá hoạt động ngoài trời và hòa vào không gian lễ hội của sự kiện. Những tour trải nghiệm như tham quan rừng Sác, đảo khỉ giúp hoạt động mở rộng thành một chuyến đi giàu chất khám phá.

Với trẻ nhỏ, khu vui chơi riêng tạo thêm điểm dừng chân để các em vận động, trải nghiệm và tương tác trong không khí an toàn, sôi động. Với người lớn, không gian thoáng đãng, nhịp độ thư thả của một kỳ nghỉ ven biển cũng mang đến cảm giác dễ chịu.

Chiều xuống là lúc các thành viên trong gia đình quây quần, dùng bữa, trò chuyện và tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ lễ ở các khu vực camping, cắm trại hay gian hàng ẩm thực.

Đặc biệt, tối 30/4, đêm nhạc welcome party và màn pháo hoa trở thành điểm nhấn khép lại ngày trước sự kiện. Vận động viên sẽ được nạp đầy năng lượng, sẵn sàng cho ngày race (ngày 1/5) cùng trải nghiệm đón bình minh trên biển, chạy xuyên rừng triệu năm có 1-0-2.

Từ vui chơi, tham quan ban ngày, cắm trại thư giãn buổi chiều đến xem pháo hoa và thưởng thức âm nhạc vào buổi tối, chuỗi hoạt động diễn ra liên tục tạo nên một lịch trình trọn vẹn với tất cả, kết nối đa thế hệ.

Bên cạnh phần thi đấu và chuỗi trải nghiệm nghỉ lễ, sự kiện còn ghi dấu với loạt hoạt động đồng hành của VinFast, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh của lễ hội. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hành trình roadshow VinClub - Đại sứ Xanh với chủ đề “Kết nối triệu nhịp sống xanh”, quy tụ 20 xe VF 8 và VF 9 di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ. Hoạt động này góp phần khắc họa tinh thần dịch chuyển xanh, văn minh và kết nối cộng đồng.

Ở khu vực “Trạm sống Xanh - Cắm trại cùng VF 8 - VF 9”, hình ảnh một chuyến đi gia đình được tái hiện rõ nét hơn qua tiểu cảnh cắm trại gắn với các tiện ích thực tế của xe. Tính năng cung cấp điện cho các thiết bị gia dụng công suất nhỏ mà không cần nổ máy của VF 9 gợi mở phong cách du lịch mới - chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan khu vực trưng bày và lái thử với chủ đề “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, kết hợp cùng các hoạt động hoạt náo. Với sự đồng hành cùng các “Đại sứ xanh VinFast” là các chủ sở hữu xe, mọi người sẽ được lắng nghe trải nghiệm thực tế, ưu điểm của sản phẩm và bài toán kinh tế khi lựa chọn xe điện.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Cần Giờ cho thấy khả năng đón nhận những sự kiện tầm cỡ trong tương lai và Vinhomes Green Paradise được xem là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phát triển mới tại “thiên đường xanh”. Mô hình siêu đô thị biển với định hướng vừa ở, vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác giá trị đầu tư mở ra kỳ vọng về một không gian sống mới gần trung tâm TP.HCM.

Với các gia đình, đặc biệt có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, yếu tố môi trường sống trong lành, nhịp sống thư thái, không gian vận động ngoài trời và hệ tiện ích đồng bộ là giá trị ngày càng được ưu tiên. Vì thế, giá trị đầu tư không còn chỉ nằm ở tiềm năng tăng trưởng của bất động sản, mà còn ở khả năng đón đầu xu hướng sống xanh, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm quy mô lớn.

Với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế và khả năng tiếp đón lượng khách lớn, Vinhomes Green Paradise từng bước trở thành lựa chọn vừa đáng sống, vừa đáng đầu tư trong giai đoạn tới, trở thành “tọa độ giữ chân” cho du lịch TP.HCM và toàn khu vực.