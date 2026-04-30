Ngày nhận BIB mở màn không khí lễ hội trước Green Marathon Cần Giờ

Từ sáng 30/4, khu vực phát race kit của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đã đón hàng nghìn người tham gia. Những hàng dài runner xếp hàng nhận BIB, thử trang phục, check-in cùng bạn bè tạo nên không khí sôi động, háo hức. Thực tế, sức nóng của sự kiện được dự báo từ sớm khi giải chạy ghi nhận hơn 5.000 đăng ký chỉ trong giai đoạn Super Early Bird (SEB), cho thấy sức hút mạnh mẽ của “đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon” năm nay.
Không gian sự kiện được tổ chức như một điểm chạm cộng đồng, với cách vận hành mượt mà, phân luồng rõ ràng. Các khu check-in, photobooth, mini game hay gian hàng trải nghiệm được bố trí hợp lý, góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia. Trong không khí háo hức và dòng người tấp nập, không khó để bắt gặp những nhóm runner gặp lại nhau sau nhiều giải đấu, chia sẻ kinh nghiệm, bàn về chiến thuật hay cùng ghi lại khoảnh khắc trước giờ xuất phát. Không khí sôi động giúp tinh thần cuộc đua được “kích hoạt” từ rất sớm.
Anh Nguyễn Viết Tín (Đồng Nai) cho biết từng nhiều lần đến Cần Giờ tham gia các giải chạy, nhưng lần trở lại này mang đến cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi của khu vực. “Lần gần nhất tôi đến đây là tháng 9/2025, khi đó khu vực này vẫn còn khá hoang sơ. Lần này quay lại, tôi thực sự bất ngờ khi một đại đô thị đã dần thành hình chỉ chưa đầy một năm thi công. Cảm giác như chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ diện mạo đã thay đổi, quy mô và tốc độ triển khai của Vingroup là rất ấn tượng”, anh chia sẻ.
Không chỉ là sự kiện thể thao, ngày nhận BIB còn được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm. Trước thềm ngày đua chính thức, khu vực sự kiện liên tục được khuấy động với các hoạt động âm nhạc, tương tác và ẩm thực. Những set nhạc sôi động tại không gian Beat on Cần Giờ, khu tiếp năng lượng với các món ăn địa phương hay các mini game tương tác tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết cộng đồng runner và khách tham dự.
Song song đó, khu trải nghiệm VinFast cũng thu hút sự chú ý khi mang đến các hoạt động roadshow, trưng bày và lái thử xe trong suốt ngày 30/4. Những mẫu xe VF 8, VF 9 xuất hiện trên hành trình từ TP.HCM về Cần Giờ, cùng không gian trải nghiệm tại sự kiện, góp phần tạo nên một bức tranh đồng bộ về cách hệ sinh thái vận hành được triển khai trong thực tế. Khu vực trưng bày VF 8 và VF 9 có chủ đề “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, người tham dự được trải nghiệm không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo. Trong ngày thi đấu 1/5, các dòng xe điện tiếp tục đồng hành với vai trò xe hoa tiêu dẫn đoàn chạy, cùng các hoạt động roadshow, trưng bày và lái thử xe sau khi cuộc thi kết thúc.
Theo kế hoạch, chiều tối ngày 30/4, chương trình khai mạc và biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra, tiếp tục duy trì không khí lễ hội trước giờ xuất phát. Màn pháo hoa dự kiến tổ chức vào buổi tối cũng được chờ đợi như điểm nhấn cho ngày hội, trước khi bước vào ngày đua chính thức.
Song song với các hoạt động diễn ra tại sự kiện, nhiều runner chia sẻ ấn tượng với không gian tổ chức rộng rãi, thoáng đãng và cách khu đô thị được quy hoạch. Anh Phan Anh Đức, cùng vợ là chị Nguyễn Thị Kim Trang và hai con di chuyển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ để tham gia giải chạy, cho biết gia đình anh lựa chọn đây như một dịp kết hợp thể thao và nghỉ ngơi. Nhận xét về sự thay đổi của khu vực, anh Đức cho rằng yếu tố hạ tầng và cách triển khai đồng bộ đang tạo ra sức hút mới. “Mỗi lần quay lại đều thấy khác, không chỉ phát triển nhanh mà còn có cảm giác được đầu tư bài bản, vận hành chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đây là nền tảng để khu vực này thu hút nhiều sự kiện lớn hơn”, anh chia sẻ. Anh Đức và vợ cho biết cũng cân nhắc tìm kiếm một không gian phù hợp tại khu đô thị mới để đầu tư gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần.
Ở góc nhìn của một runner kỳ cựu, chị Lê Thị Thu Hà đánh giá cao sự thay đổi về hạ tầng và cảnh quan, đồng thời nhìn nhận rõ hơn về tiềm năng đô thị. “So với năm ngoái, tôi thấy cung đường năm nay rộng và đẹp hơn nhiều. Nhưng điều ấn tượng hơn là cách khu vực này đang được phát triển. Vừa có không gian xanh, vừa có định hướng đô thị và du lịch rõ ràng. Khi chạy qua khu rừng Sác, không khí rất dễ chịu, cảm giác vừa là giải chạy vừa là trải nghiệm nghỉ dưỡng”, chị chia sẻ. Theo chị, việc kết hợp giữa đô thị, du lịch và thể thao là hướng đi có nhiều dư địa. Đối với những runner Elite, một cung đường ít dốc, đẹp và khí hậu trong lành như Cần Giờ chính là điều kiện lý tưởng nhất để bứt phá giới hạn bản thân và thiết lập những kỷ lục cá nhân mới.
Trong khi đó, chị Trâm Nguyễn (Thủ Đức, TP.HCM) ấn tượng với quy mô và cách tổ chức không gian. Theo chị, sự kết hợp giữa không gian yên tĩnh, gần biển và hạ tầng đang phát triển giúp khu vực này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu sống và nghỉ dưỡng. “Không đông đúc như trung tâm TP.HCM, nhưng lại không xa. Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn sở hữu một căn hộ tại đây để cuối tuần về nghỉ ngơi, vừa tiện vừa có không gian thoáng đãng”, chị nói.
Từ những trải nghiệm trong ngày nhận BIB, nhiều runner cho rằng Cần Giờ đang dần hội tụ những yếu tố để trở thành điểm đến của các giải marathon quy mô lớn. Không chỉ sở hữu cung đường thoáng, cảnh quan đa dạng, khu vực này còn cho thấy khả năng tổ chức và vận hành các sự kiện đông người ở quy mô lớn. Trong bối cảnh TP.HCM vẫn đang tìm kiếm một “tọa độ giữ chân” du khách, những chuyển động tại Cần Giờ cho thấy “thủ phủ” sinh thái đô thị - du lịch trải nghiệm đang dần hình thành. Với sự đầu tư đồng bộ và năng lực triển khai từ chủ đầu tư, khu vực này từng bước cho thấy tiềm năng trở thành một trung tâm sự kiện - du lịch mới của phía Nam.