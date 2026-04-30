Ngày nhận BIB mở màn không khí lễ hội trước Green Marathon Cần Giờ

Song song với các hoạt động diễn ra tại sự kiện, nhiều runner chia sẻ ấn tượng với không gian tổ chức rộng rãi, thoáng đãng và cách khu đô thị được quy hoạch. Anh Phan Anh Đức, cùng vợ là chị Nguyễn Thị Kim Trang và hai con di chuyển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ để tham gia giải chạy, cho biết gia đình anh lựa chọn đây như một dịp kết hợp thể thao và nghỉ ngơi. Nhận xét về sự thay đổi của khu vực, anh Đức cho rằng yếu tố hạ tầng và cách triển khai đồng bộ đang tạo ra sức hút mới. “Mỗi lần quay lại đều thấy khác, không chỉ phát triển nhanh mà còn có cảm giác được đầu tư bài bản, vận hành chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đây là nền tảng để khu vực này thu hút nhiều sự kiện lớn hơn”, anh chia sẻ. Anh Đức và vợ cho biết cũng cân nhắc tìm kiếm một không gian phù hợp tại khu đô thị mới để đầu tư gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần.